Lando Norris 2025. december 7-én, az Abu-Dzabi Nagydíjon elért harmadik helyével biztosította be karrierje első Forma-1-es világbajnoki címét. A 26 éves brit a McLarennél töltött hetedik idényében koronáztatott meg, és övé lett az érdem, hogy letaszította a trónról az elmúlt négy év világbajnokát, Max Verstappent.

Lando Norris 2016-ban a Formula Renault-sorozatban

Fotó: / DPPI via AFP

Lando Norris szenzációs idénye

Norris ugyan csak 2 ponttal előzte meg az idényben a legtöbb győzelmet arató és legtöbb pole pozíciót (8-8) szerző Verstappent, de a győzelme így is teljesen megérdemelt. A 25 futamos rekordhosszúságú idényben ugyanis összesen 18 alkalommal állhatott a dobogón, a legrosszabb eredménye egy 7. hely volt (Bakuban), valamint két futamot nem fejezett be, Las Vegasban pedig csapattársával, Oscar Piastrival együtt kizárták az autó szabálytalansága miatt.

Érdemes, hát nem csak ennek a remek idénynek, de ennek a fantasztikus karriernek is a legjobb képeit átlapozni.