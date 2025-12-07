Live
Erre senki sem számított: olyat ismertek el a Partizánban, amit eddig még soha

Sport

Szándékos vereség a kézi-vb-n? Mindenki egy csapatot akar elkerülni

Vasárnap Abu-Dzabiban új világbajnokot avattak a Forma-1-ben. A McLaren versenyzője, Lando Norris a sorozat 35. világbajnoka, a 11. brit, aki elhódította a sorozat bajnoki címét. Norris egy fantasztikus szezon végén taszította le a trónról Max Verstappent.

Lando Norris 2025. december 7-én, az Abu-Dzabi Nagydíjon elért harmadik helyével biztosította be karrierje első Forma-1-es világbajnoki címét. A 26 éves brit a McLarennél töltött hetedik idényében koronáztatott meg, és övé lett az érdem, hogy letaszította a trónról az elmúlt négy év világbajnokát, Max Verstappent.

Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (GBR) RENAULT FR 2. 0L team JOSEF KAUFMANN RACING ambiance portrait during the 2016 Renault Sport series at Spa Francorchamps, Belgium, September 23 to 25 - Photo Florent Gooden / DPPI (Photo by FLORENT GOODEN / DPPI Media / DPPI via AFP)
Lando Norris 2016-ban a Formula Renault-sorozatban
Fotó:   / DPPI via AFP

Lando Norris szenzációs idénye

Norris ugyan csak 2 ponttal előzte meg az idényben a legtöbb győzelmet arató és legtöbb pole pozíciót (8-8) szerző Verstappent, de a győzelme így is teljesen megérdemelt. A 25 futamos rekordhosszúságú idényben ugyanis összesen 18 alkalommal állhatott a dobogón, a legrosszabb eredménye egy 7. hely volt (Bakuban), valamint két futamot nem fejezett be, Las Vegasban pedig csapattársával, Oscar Piastrival együtt kizárták az autó szabálytalansága miatt.

Érdemes, hát nem csak ennek a remek idénynek, de ennek a fantasztikus karriernek is a legjobb képeit átlapozni.

Lando Norris, LandoNorris, World champion and race third-placed McLaren's British driver Lando Norris celebrates on the podium at the end of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 7, 2025. (Photo by Giusepp
Lando Norris, LandoNorris, World champion and race third-placed McLaren's British driver Lando Norris (L) celebrates with race winner Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen (C) and second-placed McLaren's Australian driver Oscar Piastri on the podi
Lando Norris, LandoNorris, Las Vegas, 2025. november 21. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyosasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíjának szabadedzésén a Las Vegas-i utcai versenypályán 2025. november 20-án. MTI/EPA/Cristobal H
Lando Norris, LandoNorris, Sao Paulo, 2025. november 9. A futamgyőztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brazil Nagydíjának eredményhirdetésén a Sao Pauló-i Interlagos pályán 2025. november 9-én.
Lando Norris, LandoNorris, Austin, 2025. október 20. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamán, az Egyesült Államok Nagydíján a Circuit of The Americas versenypályán 2025. október 19-én. Norris a
Lando Norris, LandoNorris, Zandvoort, 2025. augusztus 28. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője egyik fiatal rajongója társaságában a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíjának otthont adó zandvoorti pályán 2025. augusztus 28-án. A
Lando Norris, LandoNorris, Mogyoród, 2025. augusztus 3. A győztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. MTI/Balogh Zoltán
Lando Norris, LandoNorris, Montmelo, 2025. június 1. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Spanyol Nagydíján a Barcelona melletti montmelói pályán 2025. június elsején. MTI/EPA/EFE/Siu Wu
Lando Norris, LandoNorris, Monaco, 2025. május 25. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője, miután győzött a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíján a monacói utcai versenypályán 2025. május 25-én. MTI/EPA/Yoan Valat
Lando Norris, LandoNorris, Miami Gardens, 2025. május 5. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője legókockákból épített autóban ül a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Miami Nagydíjának futamát megelőző felvonuláson a floridai Miami Gardensben 202
Lando Norris, LandoNorris, Melbourne, 2025. március 16. Az első helyről rajtoló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője (b) a kezdőkörben a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezonnyitó Ausztrál Nagydíjának futamán a melbourne-i Albert Park vers
Lando Norris, LandoNorris, Loszaíl, 2024. november 29. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Katari Nagydíjának szabadedzésén a loszaili pályán 2024. november 29-én, két nappal a futam előtt. MTI/EPA/Ali Hai
Lando Norris, LandoNorris, Zandvoort, 2024. augusztus 25. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője megnyeri a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíját a zandvoorti pályán 2024. augusztus 25-én. MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal
Lando Norris, LandoNorris, Mogyoród, 2024. július 20. A győztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzése után a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-án. MTI/Balogh Zoltán
Lando Norris, LandoNorris, Miami Gardens, 2024. május 6. A második helyezett Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, a futamgyőztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője és a harmadik helyezett Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője (b-
Lando Norris, LandoNorris, Austin, 2023. október 19. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a sajtótájékoztatóra érkezik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának otthont adó Circuit of The Americas
Lando Norris, LandoNorris, Mogyoród, 2023. július 23. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a rajtnál a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 23-án. MTI/Balogh Zoltán
Lando Norris, LandoNorris, Stavelot, 2022. augusztus 25. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője kerékpárral tart pályabejárást a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Belga Nagydíjának otthont adó spa-francorchampsi pályán, Stavelot közelében 2022.
Lando Norris, LandoNorris, Isztambul, 2021. október 9. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Török Nagydíjának harmadik szabadedzésén az isztambuli pályán 2021. október 9-én. A futamot október 10-én rendezik
Lando Norris, LandoNorris, Szahír, 2020. december 5. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szahíri Nagydíjának időmérő edzésén a szahíri pályán 2020. december 5-én. A futamot december 6-án rendezik. MTI/EPA/
Lando Norris, LandoNorris, Scarperia, 2020. szeptember 11. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője, miután balesetet szenvedett a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Toszkán Nagydíjának második szabadedzésén a Mugelló versenypályán 2020. szeptembe
Lando Norris, LandoNorris, Szingapúr, 2019. szeptember 19. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szingapúri Nagydíjának otthont adó Marina Bay utcai pályán tartott sajtótájékoztatón 2019. szeptember 19-én. A
Lando Norris, LandoNorris, Mogyoród, 2019. augusztus 3. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2019. augusztus 3-án. MTI/Illyés Tibor
Lando Norris, LandoNorris, Spielberg, 2019. június 27. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője elektromos rollerrel tart pályabejárást a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Osztrák Nagydíjának otthont adó a spielbergi pályán 2019. június 27-én. A
Lando Norris, LandoNorris, Szahír, 2019. március 29. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Bahreini Nagydíjának második szabadedzésén a szahíri pályán 2019. március 29-én. A futamot március 31-én rendezik. M
Lando Norris, LandoNorris, Melbourne, 2019. március 14. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a melbourne-i pályán 2019. március 14-én, három nappal a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság idénynyitó futama, az Ausztrál Nagydíj előtt. MTI/AAP/Jame
Lando Norris, LandoNorris, McLaren Formula 1 driver Lando Norris of Great Britain drives on a motor racing simulator at the Autosport International show held in the NEC convention centre in Birmingham, central England on January 12, 2019. (Photo by Oli SC
Lando Norris, LandoNorris, McLaren's British test driver Lando Norris drives during the first practice session at the Spa-Francorchamps circuit in Spa on August 24, 2018 ahead of the Belgian Formula One Grand Prix. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (tbr), Test & Reserve driver McLaren Renault MCL33, portrait during the 2018 Formula One World Championship, Belgium Grand Prix from August 23 to 26 in Spa -Francorchamps, Belgium - Photo Florent Gooden / DPPI (Phot
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando, Carlin, celebrating his victory during 2018 FIA Formula 2 championship, Bahrain at Sakhir from April 6 to 8 - Photo Florent Gooden / DPPI (Photo by FLORENT GOODEN / DPPI Media / DPPI via AFP)
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (gbr), Test & Reserve driver McLaren Renault MCL33, portrait during the 2018 Formula One World Championship, Japan Grand Prix from October 4 to 7 at Suzuka - Photo Clement Marin / DPPI (Photo by CLEMENT MARIN / DPPI
Lando Norris, LandoNorris, 47 NORRIS Lando (gbr), McLaren Renault MCL33, action during the 2018 Formula One World Championship, Japan Grand Prix from October 4 to 7 at Suzuka - Photo Clement Marin / DPPI (Photo by CLEMENT MARIN / DPPI via AFP)
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (GBR), Carlin, Dallara Volkswagen, Ambiance Portrait during the 2017 Formula 3 and FIA GT Macau Grand Prix at Guia International Circuit from november 17 to 19 - Photo Antonin Vincent / DPPI (Photo by ANTONIN VINCEN
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (GBR) RENAULT FR 2. 0L team JOSEF KAUFMANN RACING ambiance portrait during the 2016 Renault Sport series at Spa Francorchamps, Belgium, September 23 to 25 - Photo Florent Gooden / DPPI (Photo by FLORENT GOODEN / DPP
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (GBR) Carlin Dallara Volkswagenambiance portrait during the 2016 FIA Formula 3 & GT World Cup Grand Prix of Macau, Guia International Circuit from November 17 to 20 at Macau - Photo Antonin Vincent / DPPI (Photo by
Galéria: Lando Norris
Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a pódiumon, miután harmadikként ért célba a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíján és ezzel megnyerte a világbajnokságot az abu-dzabi Yas Marina versenypályán

 

