Lando Norris a könnyeivel küzdve nyilatkozott az Abu-Dzabi Nagydíj leintése után. A McLaren brit pilótája a harmadik helyével ugyanis két pontot megőrzött az előnyéből a futamot megnyerő négyszeres világbajnok, címvédő Max Verstappennel szemben. A leintés után elsőként David Coulthardnak nyilatkozott az új világbajnok.

Lando Norris világbajnokként haladt át a célvonalon

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / POOL

„Te jó ég! Nem hittem volna, hogy sírok, de csak eleredtek a könnyeim. Nagyon köszönöm a segítséget a családomnak, akik a kezdetektől fogva támogattak. Biztos úgy nézek ki, mint egy lúzer” – mondta könnyezve Norris, akit David Coulthard megnyugtatott, hogy sokkal inkább egy bajnoknak tűnik.

Lando Norris rivália bőrébe bújt

„Most már tudom, hogy milyen Maxnek lenni” – mondta aztán nevetve Norris, a négyszeres világbajnok Verstappenre utalva. Norris megjegyezte, fel volt rá készülve, hogy végig óriási lesz rajta a nyomás, de fel volt rá készülve. Elárulta, nem tudta, hogy a futam közben vizsgálták a Cunodával vívott csatáját.

„Nagyon hosszú út volt, amíg idáig eljutottunk. Kilenc éve vagyok itt, voltak nagyon nehéz és fantasztikusan jó pillanataink, de nagyon boldog és büszke vagyok rá, hogy hosszú idő után én lehetek a csapat újabb világbajnoka” – zárta győzelmi beszédét Lando Norris.

