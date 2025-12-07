Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Verstappen győzött Abu-Dzabiban, de új világbajnoka van a Forma-1-nek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Lando Norris lett a Forma-1 2025-ös idényének az egyéni világbajnoka. A McLaren pilótája a harmadik helyen ért célba Abu Dzabiban, ami pont elég volt a vb-elsőséghez. Lando Norris, amint kiszállt az autójából, máris nyilatkozott.

Lando Norris a könnyeivel küzdve nyilatkozott az Abu-Dzabi Nagydíj leintése után. A McLaren brit pilótája a harmadik helyével ugyanis két pontot megőrzött az előnyéből a futamot megnyerő négyszeres világbajnok, címvédő Max Verstappennel szemben. A leintés után elsőként David Coulthardnak nyilatkozott az új világbajnok.

McLaren's British driver Lando Norris finishes third to win the world champion title during the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 7, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)
Lando Norris világbajnokként haladt át a célvonalon
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / POOL

„Te jó ég! Nem hittem volna, hogy sírok, de csak eleredtek a könnyeim. Nagyon köszönöm a segítséget a családomnak, akik a kezdetektől fogva támogattak. Biztos úgy nézek ki, mint egy lúzer” – mondta könnyezve Norris, akit David Coulthard megnyugtatott, hogy sokkal inkább egy bajnoknak tűnik. 

Lando Norris rivália bőrébe bújt

„Most már tudom, hogy milyen Maxnek lenni” – mondta aztán nevetve Norris, a négyszeres világbajnok Verstappenre utalva. Norris megjegyezte, fel volt rá készülve, hogy végig óriási lesz rajta a nyomás, de fel volt rá készülve. Elárulta, nem tudta, hogy a futam közben vizsgálták a Cunodával vívott csatáját.

„Nagyon hosszú út volt, amíg idáig eljutottunk. Kilenc éve vagyok itt, voltak nagyon nehéz és fantasztikusan jó pillanataink, de nagyon boldog és büszke vagyok rá, hogy hosszú idő után én lehetek a csapat újabb világbajnoka” – zárta győzelmi beszédét Lando Norris.

Kapcsolódó cikkek:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!