Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Emerson Fittipaldi és Michael Schumacher után a Forma-1 történetének hetedik legfiatalabb világbajnoka lett vasárnap Lando Norris. A 26 éves pilóta a McLaren 13. – de ebben az évezredben mindössze a második –, míg az Egyesült Királyság 21. vb-címét szerezte, egyben a 11. különböző brit versenyzőként ért fel a csúcsra. A belga édesanyától és angol édesapától származó Norrisnak rengeteget kellett várnia az első futamgyőzelmére, az elmúlt mintegy két év nagy része viszont az ő szája íze szerint alakult, és ez a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíj végén világbajnoki címet jelentett neki. A brit pilóta nem meglepő módon nem bírta visszafogni magát, a hatalmas nyomás után sírva vette tudomásul, övé a bajnoki cím.
Dúsgazdag családból a sikerek felé
A közvélekedés az, hogy szegény családból származva aligha lehet valaki Forma-1-es pilóta, és az 1999. november 13-án Bristolban született Norris sem mond ennek ellent, hiszen édesapja, Adam vagyona az Egyesült Királyság egyik legnagyobb befektetési cégének társtulajdonosaként több száz millió font.
A kettős állampolgársággal rendelkező Lando Norris gyermekkorában lovagolt, kvadozott és – példaképe, Valentino Rossi hatására – motorozott, mielőtt nyolcévesen követte a bátyját, Olivert a gokartpályára.
Hamar kiderült, hogy ő sokkal tehetségesebb, így a szülei később azt sem ellenezték, hogy a versenyzésre koncentráljon és érettségi nélkül hagyja ott a somerseti középiskolát.
Előbb „csak" Nagy-Britanniában, majd Európában és az egész világon is az egyik legjobb gokartos lett Norrisból, így 2015-től kezdve már több, együléses sorozatban is szerepelt. Az első komolyabb sikereit egy évvel később érte el, amikor három különböző széria bajnoka is lett, és a Forma-3 Európa-bajnokságon is bemutatkozott.
2017-ben ezt a sorozatot a Carlin csapatával – kilenc futamgyőzelemnek és további nyolc dobogós helyezésnek is köszönhetően – meg is nyerte, ekkor már a McLaren fejlesztőprogramjának tagjaként.
2018-ban már a Forma-2-ben versenyzett, és a szezonnyitó megnyerése után George Russell mögött másodikként zárt összetettben. Ez az év újabb áttöréseket hozott: januárban Fernando Alonso csapattársaként a daytonai 24 órás autóversenyen szerepelt – ezzel lett igazán ismert világszerte –, majd nyártól kezdve hét Forma-1-es szabadedzésen is részt vett. 2019-ben meg is kapta a McLaren egyik F1-es ülését.
Lando Norris Forma-1-es útja a világbajnoki címig
A Max Verstappenhez hasonlóan a szimulátoros versenyzésért is rajongó Norris Carlos Sainz csapattársaként debütált a McLarennél, és már a második futamán hatodikként zárt. Noha az első évében ennél jobb eredményt nem ért el, a futamok több mint felén pontot szerzett. A 2020-as idénnyitón aztán pályafutása első dobogós helyezése is meglett alig 20 és fél évesen: a júliusi Osztrák Nagydíjon ugyan negyedikként ért célba, Lewis Hamilton időbüntetése miatt harmadik lett. A 17 nagydíjból 13-szor pontot szerzett, közelebb zárt Sainzhoz, és nagyban hozzájárult a McLaren konstruktőrök között elért harmadik helyéhez is.
A pályán kívül szinte mindig vigyorgó Lando Norris 2021-re még eredményesebb lett, immáron a szintén a mosolyáról is ismert Daniel Ricciardo csapattársaként: négy dobogós helyezés után
az Orosz Nagydíjon a pole pozíciót is megnyerte, az esős futamon viszont a rossz taktikának is köszönhetően ezt nem tudta győzelemre váltani.
Bár Ricciardo Monzában győzött, a brit pilóta jóval kiegyensúlyozottabb, és egyben ponterősebb is volt az év során. Aztán 2022-ben még inkább: míg az ausztrál 37, addig Norris 122 pontot gyűjtött – utóbbiban egy imolai dobogó is segítette.
2023-ban Oscar Piastri csatlakozott mellé a McLarennél, és szörnyen indult az idény a wokingiaknak, a nyári fejlesztések után viszont élcsapattá váltak. Norris hat második és egy harmadik helyet gyűjtött, és egyetlen ponttal maradt el az egyéni vb negyedik helyétől. A Hungaroring dobogóján általa összetört Herendi trófea pedig az év egyik legemlékezetesebb pillanata volt, még ha Magyarországon – és az egész világon – komoly botrányt is váltott ki vele.
2024 eleje sem sikerült a legjobban Norrisnak, majd egy negatív F1-es rekordot is beállított: 15-ször állt dobogóra, mielőtt először győzni tudott. Az áttörés Miamiban jött el, majd ezt Hollandiában, Szingapúrban és Abu-Dzabiban is követte egy-egy az év során. Ausztriában is közel állt hozzá, de ott végül kiesett, ahogyan a Verstappennel szembeni csatából több más futamon és az összetettben is rosszul jött ki – a konstruktőri bajnoki cím valamelyest vigasztalhatta.
A 2025-ös évnek viszont már egyértelműen a McLaren, és azon belül is inkább Lando Norris vágott neki favoritként.
A brit pilóta esélyeshez méltóan kezdte az évet: kilenc versenyhétvége alatt nyolc dobogóval és egy negyedik hellyel.
Csapattársa, Oscar Piastri azonban szintén jól tartotta magát, így Norris kanadai és hollandiai kiesése után komolyabb hátrányba került. Az ősz kezdetén konkrétan 34 pont volt a lemaradása az ausztrál mögött. Ezután viszont hiába nem nyújtott végig kimagasló teljesítményt, Piastri még inkább visszaesett, Max Verstappen pedig messziről kezdte meg a látványos felzárkózását. Ausztrália, Monaco, Ausztria, Nagy-Britannia, Magyarország és Mexikó után Brazília is Norris sikerét hozta, ezzel az első 11 futamgyőzelmét 11 különböző pályán szerezte meg, márpedig ilyenre előtte még senki sem volt képes.
Úgy érkezett meg Abu-Dzabiba, hogy 151 F1-es versenyhétvége alatt 43, az elmúlt 60 futamból pedig 37 alkalommal állt dobogóra. 2025-ben 17 pódiumja volt, ennél többször egy év alatt csak Verstappen végzett a legjobb háromban.
És ami még fontosabb: 12 pont volt az előnye a négyszeres címvédő Verstappen, és 16 Piastri előtt. Már kedden világbajnoknak kiáltotta ki őt a Forma-1, amely úgy vélte, Norris megtartja az előnyét.
Végül tényleg megtartotta.
Verstappen ugyan megszerezte a pole-t és a győzelmet is, de Norris harmadik helye megőrzött két pont előnyt a britnek. Verstappen hiába nyert nyolc futamot, mígy a két McLaren pilóta hetet-hetet, az év eleji teljesítmény a wokingiak mellett döntött.
Vasárnap új világbajnoka lett az F1-nek, és a mindössze 26 éves Lando Norrisnak a jövőre esedékes szabályváltozások ellenére jó esélye van, hogy a következő években is harcoljon a vb-címért. A szerződése alapján legalább 2027 végéig, azaz a következő két évben alighanem ott lesz a rajtrácson a McLarennel.
Az elmúlt másfél évtizedben Sebastian Vettelnek, Lewis Hamiltonnak és Max Verstappennek is volt egy-egy négyes összetettgyőzelmi sorozata. Lehet, hogy 2025-ben kezdődött el a következő ilyen.
