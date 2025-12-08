Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Emerson Fittipaldi és Michael Schumacher után a Forma-1 történetének hetedik legfiatalabb világbajnoka lett vasárnap Lando Norris. A 26 éves pilóta a McLaren 13. – de ebben az évezredben mindössze a második –, míg az Egyesült Királyság 21. vb-címét szerezte, egyben a 11. különböző brit versenyzőként ért fel a csúcsra. A belga édesanyától és angol édesapától származó Norrisnak rengeteget kellett várnia az első futamgyőzelmére, az elmúlt mintegy két év nagy része viszont az ő szája íze szerint alakult, és ez a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíj végén világbajnoki címet jelentett neki. A brit pilóta nem meglepő módon nem bírta visszafogni magát, a hatalmas nyomás után sírva vette tudomásul, övé a bajnoki cím.

A brit Lando Norris, a McLaren és a Forma-1 új világbajnoka

Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Dúsgazdag családból a sikerek felé

A közvélekedés az, hogy szegény családból származva aligha lehet valaki Forma-1-es pilóta, és az 1999. november 13-án Bristolban született Norris sem mond ennek ellent, hiszen édesapja, Adam vagyona az Egyesült Királyság egyik legnagyobb befektetési cégének társtulajdonosaként több száz millió font.

A kettős állampolgársággal rendelkező Lando Norris gyermekkorában lovagolt, kvadozott és – példaképe, Valentino Rossi hatására – motorozott, mielőtt nyolcévesen követte a bátyját, Olivert a gokartpályára.

Hamar kiderült, hogy ő sokkal tehetségesebb, így a szülei később azt sem ellenezték, hogy a versenyzésre koncentráljon és érettségi nélkül hagyja ott a somerseti középiskolát.

Előbb „csak" Nagy-Britanniában, majd Európában és az egész világon is az egyik legjobb gokartos lett Norrisból, így 2015-től kezdve már több, együléses sorozatban is szerepelt. Az első komolyabb sikereit egy évvel később érte el, amikor három különböző széria bajnoka is lett, és a Forma-3 Európa-bajnokságon is bemutatkozott.

2017-ben ezt a sorozatot a Carlin csapatával – kilenc futamgyőzelemnek és további nyolc dobogós helyezésnek is köszönhetően – meg is nyerte, ekkor már a McLaren fejlesztőprogramjának tagjaként.

2018-ban már a Forma-2-ben versenyzett, és a szezonnyitó megnyerése után George Russell mögött másodikként zárt összetettben. Ez az év újabb áttöréseket hozott: januárban Fernando Alonso csapattársaként a daytonai 24 órás autóversenyen szerepelt – ezzel lett igazán ismert világszerte –, majd nyártól kezdve hét Forma-1-es szabadedzésen is részt vett. 2019-ben meg is kapta a McLaren egyik F1-es ülését.