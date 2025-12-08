Live
Négy év után ismét az utolsó futamon dőlt el a Forma-1 világbajnoki címe. Noha az elmúlt hetekben már biztosra lehetett venni Lando Norris vb-címét, a McLaren brit versenyzőjének az Abu-dzabi Nagydíjon is izgulnia kellett. Végül a 26 éves pilóta mégis megcsinálta: megszakította Max Verstappen négyes sorozatát, és a 76. F1-es szezonban a 35. különböző végső győztes lett. De ki is ő valójában? Portré.

Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Emerson Fittipaldi és Michael Schumacher után a Forma-1 történetének hetedik legfiatalabb világbajnoka lett vasárnap Lando Norris. A 26 éves pilóta a McLaren 13. – de ebben az évezredben mindössze a második –, míg az Egyesült Királyság 21. vb-címét szerezte, egyben a 11. különböző brit versenyzőként ért fel a csúcsra. A belga édesanyától és angol édesapától származó Norrisnak rengeteget kellett várnia az első futamgyőzelmére, az elmúlt mintegy két év nagy része viszont az ő szája íze szerint alakult, és ez a vasárnapi Abu-dzabi Nagydíj végén világbajnoki címet jelentett neki. A brit pilóta nem meglepő módon nem bírta visszafogni magát, a hatalmas nyomás után sírva vette tudomásul, övé a bajnoki cím.

A brit Lando Norris, a McLaren és a Forma-1 új világbajnoka
A brit Lando Norris, a McLaren és a Forma-1 új világbajnoka
Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Dúsgazdag családból a sikerek felé

A közvélekedés az, hogy szegény családból származva aligha lehet valaki Forma-1-es pilóta, és az 1999. november 13-án Bristolban született Norris sem mond ennek ellent, hiszen édesapja, Adam vagyona az Egyesült Királyság egyik legnagyobb befektetési cégének társtulajdonosaként több száz millió font. 

A kettős állampolgársággal rendelkező Lando Norris gyermekkorában lovagolt, kvadozott és – példaképe, Valentino Rossi hatására – motorozott, mielőtt nyolcévesen követte a bátyját, Olivert a gokartpályára. 

Hamar kiderült, hogy ő sokkal tehetségesebb, így a szülei később azt sem ellenezték, hogy a versenyzésre koncentráljon és érettségi nélkül hagyja ott a somerseti középiskolát.

Előbb „csak" Nagy-Britanniában, majd Európában és az egész világon is az egyik legjobb gokartos lett Norrisból, így 2015-től kezdve már több, együléses sorozatban is szerepelt. Az első komolyabb sikereit egy évvel később érte el, amikor három különböző széria bajnoka is lett, és a Forma-3 Európa-bajnokságon is bemutatkozott. 

2017-ben ezt a sorozatot a Carlin csapatával – kilenc futamgyőzelemnek és további nyolc dobogós helyezésnek is köszönhetően – meg is nyerte, ekkor már a McLaren fejlesztőprogramjának tagjaként. 

2018-ban már a Forma-2-ben versenyzett, és a szezonnyitó megnyerése után George Russell mögött másodikként zárt összetettben. Ez az év újabb áttöréseket hozott: januárban Fernando Alonso csapattársaként a daytonai 24 órás autóversenyen szerepelt – ezzel lett igazán ismert világszerte –, majd nyártól kezdve hét Forma-1-es szabadedzésen is részt vett. 2019-ben meg is kapta a McLaren egyik F1-es ülését.

Lando Norris alig 19 évesen, a 2019-es Ausztrál Nagydíjon mutatkozott be a Forma-1-ben
Lando Norris alig 19 évesen, a 2019-es Ausztrál Nagydíjon mutatkozott be a Forma-1-ben – akkor minden idők harmadik legfiatalabb pilótájaként
Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Lando Norris Forma-1-es útja a világbajnoki címig

A Max Verstappenhez hasonlóan a szimulátoros versenyzésért is rajongó Norris Carlos Sainz csapattársaként debütált a McLarennél, és már a második futamán hatodikként zárt. Noha az első évében ennél jobb eredményt nem ért el, a futamok több mint felén pontot szerzett. A 2020-as idénnyitón aztán pályafutása első dobogós helyezése is meglett alig 20 és fél évesen: a júliusi Osztrák Nagydíjon ugyan negyedikként ért célba, Lewis Hamilton időbüntetése miatt harmadik lett. A 17 nagydíjból 13-szor pontot szerzett, közelebb zárt Sainzhoz, és nagyban hozzájárult a McLaren konstruktőrök között elért harmadik helyéhez is.

A pályán kívül szinte mindig vigyorgó Lando Norris 2021-re még eredményesebb lett, immáron a szintén a mosolyáról is ismert Daniel Ricciardo csapattársaként: négy dobogós helyezés után 

az Orosz Nagydíjon a pole pozíciót is megnyerte, az esős futamon viszont a rossz taktikának is köszönhetően ezt nem tudta győzelemre váltani. 

Bár Ricciardo Monzában győzött, a brit pilóta jóval kiegyensúlyozottabb, és egyben ponterősebb is volt az év során. Aztán 2022-ben még inkább: míg az ausztrál 37, addig Norris 122 pontot gyűjtött – utóbbiban egy imolai dobogó is segítette.

2023-ban Oscar Piastri csatlakozott mellé a McLarennél, és szörnyen indult az idény a wokingiaknak, a nyári fejlesztések után viszont élcsapattá váltak. Norris hat második és egy harmadik helyet gyűjtött, és egyetlen ponttal maradt el az egyéni vb negyedik helyétől. A Hungaroring dobogóján általa összetört Herendi trófea pedig az év egyik legemlékezetesebb pillanata volt, még ha Magyarországon – és az egész világon – komoly botrányt is váltott ki vele.

Lando Norris az elmúlt három Magyar Nagydíj mindegyikéről hazavihetett egy-egy Herendi trófeát
Lando Norris az elmúlt három Magyar Nagydíj mindegyikéről hazavihetett egy-egy Herendi trófeát
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

2024 eleje sem sikerült a legjobban Norrisnak, majd egy negatív F1-es rekordot is beállított: 15-ször állt dobogóra, mielőtt először győzni tudott. Az áttörés Miamiban jött el, majd ezt Hollandiában, Szingapúrban és Abu-Dzabiban is követte egy-egy az év során. Ausztriában is közel állt hozzá, de ott végül kiesett, ahogyan a Verstappennel szembeni csatából több más futamon és az összetettben is rosszul jött ki – a konstruktőri bajnoki cím valamelyest vigasztalhatta.

A 2025-ös évnek viszont már egyértelműen a McLaren, és azon belül is inkább Lando Norris vágott neki favoritként. 

A brit pilóta esélyeshez méltóan kezdte az évet: kilenc versenyhétvége alatt nyolc dobogóval és egy negyedik hellyel. 

Csapattársa, Oscar Piastri azonban szintén jól tartotta magát, így Norris kanadai és hollandiai kiesése után komolyabb hátrányba került. Az ősz kezdetén konkrétan 34 pont volt a lemaradása az ausztrál mögött. Ezután viszont hiába nem nyújtott végig kimagasló teljesítményt, Piastri még inkább visszaesett, Max Verstappen pedig messziről kezdte meg a látványos felzárkózását. Ausztrália, Monaco, Ausztria, Nagy-Britannia, Magyarország és Mexikó után Brazília is Norris sikerét hozta, ezzel az első 11 futamgyőzelmét 11 különböző pályán szerezte meg, márpedig ilyenre előtte még senki sem volt képes.

Úgy érkezett meg Abu-Dzabiba, hogy 151 F1-es versenyhétvége alatt 43, az elmúlt 60 futamból pedig 37 alkalommal állt dobogóra. 2025-ben 17 pódiumja volt, ennél többször egy év alatt csak Verstappen végzett a legjobb háromban. 

Lando Norris, LandoNorris, World champion and race third-placed McLaren's British driver Lando Norris celebrates on the podium at the end of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 7, 2025. (Photo by Giusepp
Lando Norris, LandoNorris, World champion and race third-placed McLaren's British driver Lando Norris (L) celebrates with race winner Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen (C) and second-placed McLaren's Australian driver Oscar Piastri on the podi
Lando Norris, LandoNorris, Las Vegas, 2025. november 21. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyosasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíjának szabadedzésén a Las Vegas-i utcai versenypályán 2025. november 20-án. MTI/EPA/Cristobal H
Lando Norris, LandoNorris, Sao Paulo, 2025. november 9. A futamgyőztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brazil Nagydíjának eredményhirdetésén a Sao Pauló-i Interlagos pályán 2025. november 9-én.
Lando Norris, LandoNorris, Austin, 2025. október 20. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamán, az Egyesült Államok Nagydíján a Circuit of The Americas versenypályán 2025. október 19-én. Norris a
Lando Norris, LandoNorris, Zandvoort, 2025. augusztus 28. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője egyik fiatal rajongója társaságában a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíjának otthont adó zandvoorti pályán 2025. augusztus 28-án. A
Lando Norris, LandoNorris, Mogyoród, 2025. augusztus 3. A győztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. MTI/Balogh Zoltán
Lando Norris, LandoNorris, Montmelo, 2025. június 1. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Spanyol Nagydíján a Barcelona melletti montmelói pályán 2025. június elsején. MTI/EPA/EFE/Siu Wu
Lando Norris, LandoNorris, Monaco, 2025. május 25. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője, miután győzött a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíján a monacói utcai versenypályán 2025. május 25-én. MTI/EPA/Yoan Valat
Lando Norris, LandoNorris, Miami Gardens, 2025. május 5. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője legókockákból épített autóban ül a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Miami Nagydíjának futamát megelőző felvonuláson a floridai Miami Gardensben 202
Lando Norris, LandoNorris, Melbourne, 2025. március 16. Az első helyről rajtoló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője (b) a kezdőkörben a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezonnyitó Ausztrál Nagydíjának futamán a melbourne-i Albert Park vers
Lando Norris, LandoNorris, Loszaíl, 2024. november 29. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Katari Nagydíjának szabadedzésén a loszaili pályán 2024. november 29-én, két nappal a futam előtt. MTI/EPA/Ali Hai
Lando Norris, LandoNorris, Zandvoort, 2024. augusztus 25. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője megnyeri a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Holland Nagydíját a zandvoorti pályán 2024. augusztus 25-én. MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal
Lando Norris, LandoNorris, Mogyoród, 2024. július 20. A győztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzése után a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-án. MTI/Balogh Zoltán
Lando Norris, LandoNorris, Miami Gardens, 2024. május 6. A második helyezett Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, a futamgyőztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzője és a harmadik helyezett Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője (b-
Lando Norris, LandoNorris, Austin, 2023. október 19. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a sajtótájékoztatóra érkezik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának otthont adó Circuit of The Americas
Lando Norris, LandoNorris, Mogyoród, 2023. július 23. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a rajtnál a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 23-án. MTI/Balogh Zoltán
Lando Norris, LandoNorris, Stavelot, 2022. augusztus 25. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője kerékpárral tart pályabejárást a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Belga Nagydíjának otthont adó spa-francorchampsi pályán, Stavelot közelében 2022.
Lando Norris, LandoNorris, Isztambul, 2021. október 9. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Török Nagydíjának harmadik szabadedzésén az isztambuli pályán 2021. október 9-én. A futamot október 10-én rendezik
Lando Norris, LandoNorris, Szahír, 2020. december 5. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szahíri Nagydíjának időmérő edzésén a szahíri pályán 2020. december 5-én. A futamot december 6-án rendezik. MTI/EPA/
Lando Norris, LandoNorris, Scarperia, 2020. szeptember 11. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője, miután balesetet szenvedett a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Toszkán Nagydíjának második szabadedzésén a Mugelló versenypályán 2020. szeptembe
Lando Norris, LandoNorris, Szingapúr, 2019. szeptember 19. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szingapúri Nagydíjának otthont adó Marina Bay utcai pályán tartott sajtótájékoztatón 2019. szeptember 19-én. A
Lando Norris, LandoNorris, Mogyoród, 2019. augusztus 3. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2019. augusztus 3-án. MTI/Illyés Tibor
Lando Norris, LandoNorris, Spielberg, 2019. június 27. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője elektromos rollerrel tart pályabejárást a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Osztrák Nagydíjának otthont adó a spielbergi pályán 2019. június 27-én. A
Lando Norris, LandoNorris, Szahír, 2019. március 29. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Bahreini Nagydíjának második szabadedzésén a szahíri pályán 2019. március 29-én. A futamot március 31-én rendezik. M
Lando Norris, LandoNorris, Melbourne, 2019. március 14. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a melbourne-i pályán 2019. március 14-én, három nappal a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság idénynyitó futama, az Ausztrál Nagydíj előtt. MTI/AAP/Jame
Lando Norris, LandoNorris, McLaren Formula 1 driver Lando Norris of Great Britain drives on a motor racing simulator at the Autosport International show held in the NEC convention centre in Birmingham, central England on January 12, 2019. (Photo by Oli SC
Lando Norris, LandoNorris, McLaren's British test driver Lando Norris drives during the first practice session at the Spa-Francorchamps circuit in Spa on August 24, 2018 ahead of the Belgian Formula One Grand Prix. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (tbr), Test & Reserve driver McLaren Renault MCL33, portrait during the 2018 Formula One World Championship, Belgium Grand Prix from August 23 to 26 in Spa -Francorchamps, Belgium - Photo Florent Gooden / DPPI (Phot
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando, Carlin, celebrating his victory during 2018 FIA Formula 2 championship, Bahrain at Sakhir from April 6 to 8 - Photo Florent Gooden / DPPI (Photo by FLORENT GOODEN / DPPI Media / DPPI via AFP)
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (gbr), Test & Reserve driver McLaren Renault MCL33, portrait during the 2018 Formula One World Championship, Japan Grand Prix from October 4 to 7 at Suzuka - Photo Clement Marin / DPPI (Photo by CLEMENT MARIN / DPPI
Lando Norris, LandoNorris, 47 NORRIS Lando (gbr), McLaren Renault MCL33, action during the 2018 Formula One World Championship, Japan Grand Prix from October 4 to 7 at Suzuka - Photo Clement Marin / DPPI (Photo by CLEMENT MARIN / DPPI via AFP)
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (GBR), Carlin, Dallara Volkswagen, Ambiance Portrait during the 2017 Formula 3 and FIA GT Macau Grand Prix at Guia International Circuit from november 17 to 19 - Photo Antonin Vincent / DPPI (Photo by ANTONIN VINCEN
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (GBR) RENAULT FR 2. 0L team JOSEF KAUFMANN RACING ambiance portrait during the 2016 Renault Sport series at Spa Francorchamps, Belgium, September 23 to 25 - Photo Florent Gooden / DPPI (Photo by FLORENT GOODEN / DPP
Lando Norris, LandoNorris, NORRIS Lando (GBR) Carlin Dallara Volkswagenambiance portrait during the 2016 FIA Formula 3 & GT World Cup Grand Prix of Macau, Guia International Circuit from November 17 to 20 at Macau - Photo Antonin Vincent / DPPI (Photo by
Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a pódiumon, miután harmadikként ért célba a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíján és ezzel megnyerte a világbajnokságot az abu-dzabi Yas Marina versenypályán

És ami még fontosabb: 12 pont volt az előnye a négyszeres címvédő Verstappen, és 16 Piastri előtt. Már kedden világbajnoknak kiáltotta ki őt a Forma-1, amely úgy vélte, Norris megtartja az előnyét. 

Végül tényleg megtartotta. 

Verstappen ugyan megszerezte a pole-t és a győzelmet is, de Norris harmadik helye megőrzött két pont előnyt a britnek. Verstappen hiába nyert nyolc futamot, mígy a két McLaren pilóta hetet-hetet, az év eleji teljesítmény a wokingiak mellett döntött.

World champion and race third-placed McLaren's British driver Lando Norris reacts on the podium at the end of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 7, 2025. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Lando Norris élete sikerét érte el
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Vasárnap új világbajnoka lett az F1-nek, és a mindössze 26 éves Lando Norrisnak a jövőre esedékes szabályváltozások ellenére jó esélye van, hogy a következő években is harcoljon a vb-címért. A szerződése alapján legalább 2027 végéig, azaz a következő két évben alighanem ott lesz a rajtrácson a McLarennel.

Az elmúlt másfél évtizedben Sebastian Vettelnek, Lewis Hamiltonnak és Max Verstappennek is volt egy-egy négyes összetettgyőzelmi sorozata. Lehet, hogy 2025-ben kezdődött el a következő ilyen.

