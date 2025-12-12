Live
A McLaren brit pilótája lett a Forma-1 2025-ös világbajnoka, ám nem mindenki őt látta a legjobbnak. Ralf Schumacher szerint nem Lando Norrisnak, hanem Max Verstappennek kellett volna megnyernie a vb-címet idén.

A 2025-ös F1-es világbajnoki cím sorsa az utolsó futamon, az Abu-Dzabi Nagydíjon dőlt el. A végső győzelemre hárman is esélyesek voltak, végül Lando Norrisé lett a trófea, akinek a harmadik hely megszerzése is elegendő volt a sikerhez. A McLaren brit sztárja mindössze két ponttal előzte meg az óriásit hajrázó Max Verstappent, aki hiába nyerte meg a szezonzáró futamot is, az ötödik vb-címe még várat magára.

Max Verstappen nyerte az Abu-Dzabi Nagydíjat, de Lando Norris lett a 2025-ös világbajnok
Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Ralf Schumacher semmibe vette Lando Norris győzelmét?

A korábbi F1-es pilóta, a gyakran erős véleményt formáó Ralf Schumacher szerint nem a legjobb pilóta nyerte meg a világbajnokságot.

„Ha objektíven nézzük, akkor le kell szögezni, hogy Verstappen a legjobb pilóta a Forma–1-ben. Ez egyszerűen tény. 

És ha ebből indulunk ki, akkor idén nem a legjobb versenyző nyerte meg a bajnokságot. Ezt teljesen világosan kell látni” 

– mondta a legendás Michael Schumacher testvére, aki szerint ez nem lehet vita tárgya.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen, McLaren's British driver Lando Norris and McLaren's Australian driver Oscar Piastri stand on the grid ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 7, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Max Verstappen, Lando Norris és Oscar Piastri között dőlt el a vb-cím
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Max gyakorlatilag egyedül cipelte a Red Bullt a hátán, miközben Norris és Piastri több alkalommal is megingott a nyomás alatt” 

– szúrt oda a McLaren pilótáinak, köztük a világbajnok Norrisnak is Schumacher, aki úgy véli, a négyszeres győztes Verstappen 2026-ban visszaszerezheti a vb-címet.

„Korábban sokszor tűnt magányos harcosnak, de mostanra valódi vezéregyéniséggé vált a Red Bullnál. Újra kellett építenie magát, és ez sikerült is neki” – méltatta a holland pilótát az egykori F1-es versenyző.

