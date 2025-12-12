A 2025-ös F1-es világbajnoki cím sorsa az utolsó futamon, az Abu-Dzabi Nagydíjon dőlt el. A végső győzelemre hárman is esélyesek voltak, végül Lando Norrisé lett a trófea, akinek a harmadik hely megszerzése is elegendő volt a sikerhez. A McLaren brit sztárja mindössze két ponttal előzte meg az óriásit hajrázó Max Verstappent, aki hiába nyerte meg a szezonzáró futamot is, az ötödik vb-címe még várat magára.
Ralf Schumacher semmibe vette Lando Norris győzelmét?
A korábbi F1-es pilóta, a gyakran erős véleményt formáó Ralf Schumacher szerint nem a legjobb pilóta nyerte meg a világbajnokságot.
„Ha objektíven nézzük, akkor le kell szögezni, hogy Verstappen a legjobb pilóta a Forma–1-ben. Ez egyszerűen tény.
És ha ebből indulunk ki, akkor idén nem a legjobb versenyző nyerte meg a bajnokságot. Ezt teljesen világosan kell látni”
– mondta a legendás Michael Schumacher testvére, aki szerint ez nem lehet vita tárgya.
Max gyakorlatilag egyedül cipelte a Red Bullt a hátán, miközben Norris és Piastri több alkalommal is megingott a nyomás alatt”
– szúrt oda a McLaren pilótáinak, köztük a világbajnok Norrisnak is Schumacher, aki úgy véli, a négyszeres győztes Verstappen 2026-ban visszaszerezheti a vb-címet.
„Korábban sokszor tűnt magányos harcosnak, de mostanra valódi vezéregyéniséggé vált a Red Bullnál. Újra kellett építenie magát, és ez sikerült is neki” – méltatta a holland pilótát az egykori F1-es versenyző.
