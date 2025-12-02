A Forma-1 2025-ös szezonjából még hátravan egy futam, azonban a sorozat hivatalos honlapján hatalmas hibát vétettek az egyéni pontversenyt vezető Lando Norrisszal kapcsolatban.

Lando Norris közel áll a vb-győzelemhez, de még elbukhat

Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Lando Norris máris világbajnok lenne?

A szezon utolsó előtti futamán, a Katari Nagydíjon a McLaren brit pilótája ugyan lemaradt a dobogóról, de a Forma-1 hivatalos honlapja máris világbajnokként ünnepelte a 26 éves sztárt. Norris statisztikai adatlapján tévedésből megjelent az egyéni világbajnoki cím, majd a kínos hiba gyorsan javításra került.

A vb-cím legnagyobb esélyese valóban behozhatatlan előnyre tehetett volna szert Katarban,

ám nem tudott közvetlen riválisai előtt végezni, hiszen a futamot Max Verstappen nyerte, a második helyen Oscar Piastri zárt, Norris viszont csak negyedik lett.

Hello @F1 in the F1 App says that Lando Norris has 1 world championship, they should correct that mistake since to this day Lando is still not champion, The world championship is taken to Abu Dhabi where Lando Norris probably won't, for now LANDO NORRIS is NOT CHAMPION pic.twitter.com/pWWxY6VNA6 — The JJ (@tzYz450) December 1, 2025

A 2021-es idényhez hasonlóan ezúttal is az utolsó versenyhétvégén, Abu-Dzabiban dől el a világbajnokság sorsa. A vb-t még hárman is megnyerhetik, az élllovas Norris 12 ponttal vezet Verstappen előtt, csapattársát, Piastrit pedig 16 egységgel előzi meg.

Kapcsolódó cikkek