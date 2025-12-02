Live
A Forma-1 hivatalos oldala idő előtt világbajnokként tüntette fel a McLaren pilótáját. Jelen állás szerint valóban Lando Norris tűnik a legesélyesebbnek a vb-győzelemre, de a mindent eldöntő szezonzárón még Max Verstappen vagy Oscar Piastri is szenzációt okozhat.

A Forma-1 2025-ös szezonjából még hátravan egy futam, azonban a sorozat hivatalos honlapján hatalmas hibát vétettek az egyéni pontversenyt vezető Lando Norrisszal kapcsolatban.

Lando Norris közel áll a vb-győzelemhez, de még elbukhat
Lando Norris közel áll a vb-győzelemhez, de még elbukhat
Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Lando Norris máris világbajnok lenne?

A szezon utolsó előtti futamán, a Katari Nagydíjon a McLaren brit pilótája ugyan lemaradt a dobogóról, de a Forma-1 hivatalos honlapja máris világbajnokként ünnepelte a 26 éves sztárt. Norris statisztikai adatlapján tévedésből megjelent az egyéni világbajnoki cím, majd a kínos hiba gyorsan javításra került.

A vb-cím legnagyobb esélyese valóban behozhatatlan előnyre tehetett volna szert Katarban, 

ám nem tudott közvetlen riválisai előtt végezni, hiszen a futamot Max Verstappen nyerte, a második helyen Oscar Piastri zárt, Norris viszont csak negyedik lett.

A 2021-es idényhez hasonlóan ezúttal is az utolsó versenyhétvégén, Abu-Dzabiban dől el a világbajnokság sorsa. A vb-t még hárman is megnyerhetik, az élllovas Norris 12 ponttal vezet Verstappen előtt, csapattársát, Piastrit pedig 16 egységgel előzi meg.

