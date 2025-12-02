A Forma-1 2025-ös szezonjából még hátravan egy futam, azonban a sorozat hivatalos honlapján hatalmas hibát vétettek az egyéni pontversenyt vezető Lando Norrisszal kapcsolatban.
Lando Norris máris világbajnok lenne?
A szezon utolsó előtti futamán, a Katari Nagydíjon a McLaren brit pilótája ugyan lemaradt a dobogóról, de a Forma-1 hivatalos honlapja máris világbajnokként ünnepelte a 26 éves sztárt. Norris statisztikai adatlapján tévedésből megjelent az egyéni világbajnoki cím, majd a kínos hiba gyorsan javításra került.
A vb-cím legnagyobb esélyese valóban behozhatatlan előnyre tehetett volna szert Katarban,
ám nem tudott közvetlen riválisai előtt végezni, hiszen a futamot Max Verstappen nyerte, a második helyen Oscar Piastri zárt, Norris viszont csak negyedik lett.
A 2021-es idényhez hasonlóan ezúttal is az utolsó versenyhétvégén, Abu-Dzabiban dől el a világbajnokság sorsa. A vb-t még hárman is megnyerhetik, az élllovas Norris 12 ponttal vezet Verstappen előtt, csapattársát, Piastrit pedig 16 egységgel előzi meg.
