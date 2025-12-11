Live
A Forma-1 egyik legnagyobb sztárcsapata, a Ferrari borzasztó szezonon van túl. A Ferrarinak nem volt esélye a konstruktőri vb-győzelemre, ahogyan a pilótáik sem szólhattak bele az egyéni világbajnoki cím sorsába. Sajtóhírek szerint a kiábrándító szezon után Charles Leclerc jövője drasztikus fordulatot vehet a következő idény elején.

A Ferrari számára rendkívül csalódást keltően alakult a 2025-ös Forma-1-es idény, még úgyis, hogy a szezon jelentős részében már a 2026-os autó tervezésére fókuszált. Az olasz istálló a konstruktőrök között csupán a negyedik helyen végzett a McLaren, a Mercedes és a Red Bull mögött. A pilóták egyéni pontvadászatában Charles Leclerc az ötödik helyen végzett, éppen megelőzve csapattársát, Lewis Hamiltont. A Scuderia 2025-ben nem tudott nagydíjat megnyerni, az egyetlen sikerüket márciusban érték el, amikor a hétszeres világbajnok első lett a kínai sprintfutamon.

Charles Leclerc jövőre búcsút inthet a Ferrarinak?
Charles Leclerc jövőre búcsút inthet a Ferrarinak?
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Ferrari nemcsak a teljesítménye miatt, hanem olykor a pilóták nyilatkozatai miatt is bosszankodhatott, mivel sem Charles Leclerc, sem Lewis Hamilton nem fogta vissza magát egy-egy frusztráló verseny után. A monacói versenyző azonban a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj után kijelentette, továbbra is az az álma, hogy világbajnoki címet nyerjen a Ferrarival, ugyanakkor elismerte, hogy „a következő év sorsdöntő lesz” a jövője szempontjából.

„Nagyon kemény szezonunk volt, de továbbra is nagyon motiváltak vagyunk, mivel úgy gondoljuk, hogy jövőre nagyot léphetünk előre. Szóval csak rajtunk múlik, hogy megragadjuk-e a lehetőséget, teljes erőbedobással kell dolgoznunk azért, hogy elérjük a céljainkat. Remélem, hogy a Ferrari végre visszakerül a csúcsra” – mondta Leclerc a szezonzáró után.

Leclerc jövőre dönt a jövőjéről

A 2025-ös idény után azonban felerősödtek a távozásával kapcsolatos találgatások a sajtóban.

A nyolcszoros futamgyőztes Leclerc tavaly januárban hosszabbította meg a szerződését, s noha a felek nem hozták nyilvánosságra a részleteket, a BBC úgy tudja, 2029 végéig szól a megállapodás. Ugyanakkor cseppet sem biztos, hogy a 28 éves F1-es pilóta kitölti a kontraktust, különösen ha a Ferrari teljesítménye nem javul jövőre.

Az olasz F1-es újságíró, Giuliano Duchessa arról számolt be, hogy Leclerc a következő szezon elején, az első hat-hét futam után mérlegelni fogja a lehetőségeit és dönt a jövőjéről. Duchessa szerint három csapat is érdeklődik Leclerc iránt. Bár az istállókat nem nevezte meg, egy másik olasz újságíró, Leo Turrini tudni véli, hogy 

az Aston Martin, a Mercedes és a McLaren is szívesen látná soraiban a Ferrarit 2019 óta erősítő pilótát.

Az Aston Martin állítólag már felvette a kapcsolatot Leclerc menedzserével, Nicolas Todttal, míg a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff korábban már többször is bókolt a monacói versenyzőnek. A konstruktőri vb-címvédő McLarent is emlegetik Leclerc-kel kapcsolatban, ahol a világbajnoki címről idén lemaradó Oscar Piastrit válthatná, aki iránt állítólag a Red Bull komoly érdeklődést mutat.

