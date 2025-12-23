A hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton 2025-ös idényében hullámzó formát mutatott: a kínai sprintfutamon aratott győzelme után eredményei többnyire a negyedik és nyolcadik hely között mozogtak, háromszor pedig már a Q1-ben búcsúzott.

Charles Leclerc sem tud segíteni Lewis Hamiltonnak

Mi lesz Lewis Hamiltonnal?

A szezon végén az is kérdésessé vált, meg tudja-e tartani összetett hatodik helyét a helyére érkező újonc, Andrea Kimi Antonellivel szemben.

A Ferrari pilótája hangsúlyozta, Hamiltonnak egy teljesen új környezethez kellett hozzászoknia a Mercedes után, és ez időigényes folyamat – írja a Motorsport.

Amikor valaki új csapathoz érkezik, mindig hosszú az alkalmazkodási folyamat. Lewis számára még egy év után is minden új. Teljesen mások a munkafolyamatok, másként gondolkodik a csapat – ez mind időt igényel, mire az ember megszokja

– fogalmazott Charles Leclerc.

A közösségi médiában találgatások indultak arról, hogy Hamilton és versenymérnöke, Riccardo Adami között nem alakult ki szoros kapcsolat, ám a Ferrari szerint a brit integrációja jobban halad, mint amilyennek kívülről tűnik. Leclerc ugyanakkor elismerte, nem igazán tudta segíteni csapattársát a beilleszkedésben.

„Az én dolgom az, hogy mindent kihozzak magamból, amire csak hatásom lehet. Rengeteg dologra kell koncentrálnom, és nem hiszem, hogy én tudnék tanácsokat adni valakinek, aki sokkal többet ért el eddig, mint én” – mondta.

A Ferrari idei teljesítményét Leclerc összességében kiegyensúlyozottnak, de nem elég gyorsnak látta. Úgy véli, a 2025-ös SF-25-ös autó új koncepciója nem hozta meg a várt áttörést. „Jó munkát végeztünk az optimalizálásban, de maga a teljesítményszint nem volt elegendő” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a Mercedes tempóban továbbra is a Ferrari előtt jár.