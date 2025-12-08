Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferrari sztárja Forma-1-es pályafutása egyik, ha nem a legrosszabb szezonját zárta. Lewis Hamilton az Abu-Dzabi Nagydíj után nem is kertelt, leszögezte, hogy egy időre eltűnik a nyilvánosság elől.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton óriási célokkal érkezett a Ferrarihoz, ám ezekből tulajdonképpen semmit sem tudott megvalósítani. A 40 éves brit sztár Kínában nyert egy sprintfutamot, ezenkívül azonban nem fűződött túl siker a nevéhez. Hamilton a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon a nyolcadik helyen ért célba, az egyéni összetettben 156 pontot gyűjtve csupán a hatodik helyen zárta a Lando Norris végső sikerét hozó 2025-ös évadot.

Nem nevezhető sikertörténetnek Lewis Hamilton első ferraris szezonja
Nem nevezhető sikertörténetnek Lewis Hamilton első ferraris szezonja
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Lewis Hamilton eltűnik a világ szeme elől

A hétszeres világbajnok számára tehát rengeteg csalódást hozott az idei szezon, melyet követően úgy döntött, alaposan kipiheni magát a téli szünetben.

Jelenleg csak a szünetet várom. Teljesen ki akarok szakadni a rendszerből, eltűnni a világ elől. Nem akarok senkivel sem beszélni. Senki sem fog elérni engem ezen a télen. 

Nem viszem magammal a telefonomat. Alig várom ezt az időszakot” – szögezte le a Ferrari sztárja, aki a 2025-ös idényét nem akarta részletezni, helyette önmagát ismételte, miszerint valóban teljes elszigeteltségre vágyik.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 22: Lewis Hamilton of Ferrari attends the drivers parade prior to the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 22, 2025 in Las Vegas, Nevada. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
Lewis Hamilton magányra vágyik a téli szünetben
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Teljesen leválasztottam magam a mátrixról. Általában mindig nálam volt a telefonom, de most végre a szemétbe dobom. 

Senkivel nem akarok beszélni, és semmihez sem akarok kapcsolódni. Ez most más lesz” – tette hozzá Hamilton.

A Ferrari 2026-ban is a Charles Leclerc, Lewis Hamilton párossal készül, bízva abban, hogy a szabályváltozások révén többet ki tudnak majd hozni az új autójukból, mint az idei, számukra rendkívül rosszul sikerült idényben.

Kapcsolódó cikkek

A Forma-1 világbajnoka szerint főnöke megalázta a McLaren pilótáját
Dúsgazdag családból, magyarországi botrányon át – ő Lando Norris, az F1 új világbajnoka
Hamilton teljesen megdöbbent, sokkolta az F1-es szezon legdrámaibb fordulata

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!