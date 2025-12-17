Live
Lewis Hamilton első idénye a Ferrarinál teljes kudarcba fulladt. A hétszeres világbajnokkal olyan történt, amire még nem volt példa a Forma-1-es pályafutása során: egyszer sem ért el dobogós helyezést. Több mint tíz éve nem fordult hasonló elő Ferrari-pilótával. Az elmúlt hónapok során bőven kapott kritikát Lewis Hamilton, volt, aki már azt mondta, hogy inkább vissza kellene vonulnia.

Mint ismert, a rendkívül izgalmas hármas befutó után végül Lando Norris lett a Forma-1 2025-ös világbajnoka. A világbajnoki pontvadászatban az angol mögött Max Verstappen, majd a másik McLaren, Oscar Piastri zárt. Lewis Hamilton 156 pontot gyűjtött, a hatodik helyen végzett.

Lewis Hamilton karrierje mélypontján.
Lewis Hamilton nem lehet büszke az idei eredménysorára. (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto / AFP)

Lewis Hamilton és a Ferrari: közös mélypont

Hogyha tehetné bizonyára kitörölné az emlékezetéből az első ferraris idényét Lewis Hamilton.

A hétszeres világbajnok Forma-1-es karrierje során most fordult először elő, hogy egyetlen egy futamon sem állhatott dobogóra, csupán Kínában tudott nyeri egy sprintversenyt. Kimi Räikkönen 2014-es kudarca óta Hamilton az első Ferrari-pilóta, akinek nem jutott a pezsgőből.

Az angol 86 ponttal gyűjtött kevesebbet csapattársánál, Charles Leclerc-nél.

F1: Van, aki szerint vissza kellene vonulnia az angol világbajnoknak

Lewis Hamiltont számos kritika érte a szezon során. Az F1 korábbi mindenható ura, Bernie Ecclestone is azt mondta, ideje lenne már visszavonulnia. 

A súlyos bírálatok és a gyenge eredmények ellenére Hamilton a következő idényben is rajthoz áll a Ferrari színeiben. Amikor a RacingNews365.com és más F1-es médiumok megkérdezték tőle, mit mondana azoknak, akik a visszavonulásáról beszélnek, az angol sértődötten válaszolt

Nem mondanék nekik semmit. Egyikük sem ért el olyan eredményeket, mint én, ezért nem tudnak többet, mint én.”

A jelen helyett a múltba kapaszkodó válasz ellenére Räikkönen példája adhat reményt Hamiltonnak: a finn pilóta a pódiummentes 2014-es év után további négy idényt lehúzott a Ferrarinál, s még jutott neki futamgyőzelem is vörösben.

 

