Lewis Hamilton első idénye a Ferrarinál teljes kudarcba fulladt. A hétszeres világbajnok Forma-1-es pályafutása során először fordult elő, hogy egyszer sem ért el dobogós helyezést – Ferrari-pilótával pedig több mint tíz éve nem fordult elő hasonló. Az elmúlt hónapok során bőven kapott kritikát Lewis Hamilton, volt, aki már azt mondta, hogy inkább vissza kellene vonulnia.

Lewis Hamiltonnak komoly kihívást jelentett a Ferrarihoz való átigazolás

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Fred Vasseur csapatfőnök a Ferrari év végi sajtótájékoztatóján elismerte, hogy Hamilton számára nehézkes volt az átállás, mivel a Scuderia előtt közel két évtizeden át a Mercedes-motorokkal versenyzett.

„Szerintem Lewisnak nehéz volt, és ez valószínűleg egy túl enyhe szó arra, hogy nehéz volt. Mert 20 év Mercedes után – 20 évet mondok, mert számomra a McLaren az McLaren-Mercedes volt, aztán a Mercedesnél volt – ez óriási változás volt neki. Személy szerint alábecsültem ezt a lépést. Nem arról van szó, hogy mi rosszabbul vagy jobban csináljuk a dolgokat. Hanem arról, hogy egyszerűen másképp csináljuk. Nemcsak az ételről vagy az időjárásról van szó; hanem arról, hogy minden egyes szoftver más, minden egyes alkatrész más. Az emberek körülötte mások voltak” – mondta a szakember.

Vasseur azt is hangsúlyozta, hogy a 2025-ös idényben tapasztalt rendkívül szoros különbségek tovább súlyosbították a brit versenyző helyzetét. Hamilton végül 86 ponttal maradt el csapattársától, Charles Leclerc-től, és az egész év során nem tudott dobogóra állni. A francia csapatfőnök ugyanakkor leszögezte, hogy mindez nem magyarázat a csalódást keltő végeredményre.

Lewis Hamilton új versenymérnököt kaphat?

A 105-szörös nagydíjgyőztes brit pilóta az első ferraris évében Riccardo Adami versenymérnökkel dolgozott együtt, ám a szezon során, főként a csapatrádiós beszélgetésekből úgy tűnt, hogy kissé feszült a kapcsolat kettejük között. Amikor az 57 éves francia szakembert az újságírók arról kérdezték, hogy Adami marad-e Hamilton versenymérnöke, akkor Vasseur kijelentette, hogy nyitottak a változtatásokra, és minden lehetőséget mérlegelni fognak annak érekében, hogy javuljon a teljesítményük.