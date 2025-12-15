Lewis Hamilton a legszívesebben elfelejtené pályafutása első ferraris szezonját. A hétszeres világbajnok a 2025-ös idény után nem is volt jó hangulatban, azt nyilatkozta, hogy a téli szünetben eltűnik a világ elől és még a telefonját is a szemétbe dobja.

Lewis Hamilton első ferraris idénye kudarccal ért véget

Lewis Hamilton sértődötten reagált a kritikákra

F1-es karrierje során idén történt először olyan Hamiltonnal, hogy egyetlen hagyományos futamon sem állhatott dobogóra, csupán Kínában tudott nyeri egy sprintversenyt. A hétszeres világbajnok brit 86 ponttal gyűjtött kevesebbet csapattársánál, Charles Leclerc-nél, gyenge teljesítményét csak tetézték gyakran lehangolt, pesszimista nyilatkozatai. Hamiltont a szezon során számos kritika érte, az F1 korábbi mindenható ura, Bernie Ecclestone is azt mondta, ideje lenne már visszavonulnia.

A súlyos bírálatok és a gyenge eredmények ellenére Hamilton a következő idényben is rajthoz áll a Ferrari színeiben. Amikor a RacingNews365.com és más F1-es médiumok megkérdezték tőle, mit mondana azoknak, akik a visszavonulásáról beszélnek, Hamilton sértődötten válaszolt:

Nem mondanék nekik semmit. Egyikük sem ért el olyan eredményeket, mint én, ezért nem tudnak többet, mint én.”

Lewis Hamilton szerint mások jogtalanul bírálják őt

A 105-szörös futamgyőztes a következő szezonra is szerződést kötött a maranellói csapattal, ám nem tudni, mit tartogat számára ezek után a jövő. A múltban is beszélt már arról, hogy még néhány évig folytatni szeretné a versenyzést, és elmagyarázta, mi motiválja még mindig.

„A szeretet, amit az ember a munkája iránt érez. A versenyzés iránti szeretet. Csodálatos támogatást kapok a körülöttem lévő emberektől, a rajongóimtól. Folyamatosan szem előtt tartom az álmomat, amelyben reménykedem, és ezért dolgozom” – mondta Hamilton, aki még talán álmodozik a rekordot jelentő nyolcadik vb-címéről, ám ez minden bizonnyal beteljesületlen álom marad számára.

