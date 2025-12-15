Live
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

A Forma-1 hétszeres világbajnoka már régóta nem a régi, és vissza kellene vonulnia – állítják sokan. Lewis Hamilton azonban nem akar távozni az F1-ből, kritikusainak pedig egyértelmű választ adott.

Lewis Hamilton a legszívesebben elfelejtené pályafutása első ferraris szezonját. A hétszeres világbajnok a 2025-ös idény után nem is volt jó hangulatban, azt nyilatkozta, hogy a téli szünetben eltűnik a világ elől és még a telefonját is a szemétbe dobja.

Lewis Hamilton első ferraris idénye kudarccal ért véget
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton sértődötten reagált a kritikákra

F1-es karrierje során idén történt először olyan Hamiltonnal, hogy egyetlen hagyományos futamon sem állhatott dobogóra, csupán Kínában tudott nyeri egy sprintversenyt. A hétszeres világbajnok brit 86 ponttal gyűjtött kevesebbet csapattársánál, Charles Leclerc-nél, gyenge teljesítményét csak tetézték gyakran lehangolt, pesszimista nyilatkozatai. Hamiltont a szezon során számos kritika érte, az F1 korábbi mindenható ura, Bernie Ecclestone is azt mondta, ideje lenne már visszavonulnia. 

A súlyos bírálatok és a gyenge eredmények ellenére Hamilton a következő idényben is rajthoz áll a Ferrari színeiben. Amikor a RacingNews365.com és más F1-es médiumok megkérdezték tőle, mit mondana azoknak, akik a visszavonulásáról beszélnek, Hamilton sértődötten válaszolt: 

Nem mondanék nekik semmit. Egyikük sem ért el olyan eredményeket, mint én, ezért nem tudnak többet, mint én.”

Lewis Hamilton of the Scuderia Ferrari HP F1 Team participates in Race Day on Yas Island, Abu Dhabi, on December 7, 2025. (Photo by Ahmad AlShehab/NurPhoto) (Photo by Ahmad AlShehab / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton szerint mások jogtalanul bírálják őt
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

A 105-szörös futamgyőztes a következő szezonra is szerződést kötött a maranellói csapattal, ám nem tudni, mit tartogat számára ezek után a jövő. A múltban is beszélt már arról, hogy még néhány évig folytatni szeretné a versenyzést, és elmagyarázta, mi motiválja még mindig.

„A szeretet, amit az ember a munkája iránt érez. A versenyzés iránti szeretet. Csodálatos támogatást kapok a körülöttem lévő emberektől, a rajongóimtól. Folyamatosan szem előtt tartom az álmomat, amelyben reménykedem, és ezért dolgozom” – mondta Hamilton, aki még talán álmodozik a rekordot jelentő nyolcadik vb-címéről, ám ez minden bizonnyal beteljesületlen álom marad számára.

