A Forma-1-es Katari Nagydíjon eldőlhetett volna a vb-cím sorsa, ám nem így lett. A McLaren a verseny elején rossz döntést hozott, amikor nem hozta ki kerékcserére a pilótáit, ezt pedig Max Verstappen kíméletlenül kihasználta, és megnyerte a futamot. A négyszeres világbajnok továbbra is esélyes az újabb vb-győzelemre, hátránya csupán 12 pont az éllovas Lando Norrisszal szemben. A 12. helyen célba érő Lewis Hamilton a verseny után nagyon meglepődött a végredményen, a Ferrari pilótája nem tudta követni a pályán történt eseményeket.

Lewis Hamilton lemaradt Max Verstappen győzelméről

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton megdöbbent Katarban

„Nem láttam semmit a versenyből, szóval jó lenne, ha több képernyőt helyeznének ki erre az 5,4 kilométeres pályára” – szúrt oda a szervezőknek a hétszeres világbajnok, aki azt hitte, Oscar Piastri nyerte a versenyt.

Mi? Max csak 12 pontra van? Hogy lehet ez? Max nyert? A fenébe, erről fogalmam sem volt! Te jó ég! Azt hittem, Piastri nyert…

Hát ez izgalmas! Ez aztán tényleg a végéig nyitott marad” – mondta a teljesen megdöbbent Hamilton, aki elismerően beszélt Verstappen teljesítményéről.

„Mindannyian tudjuk, hogy Max kiváló munkát végez. Hihetetlen csapat áll mögötte, és az elmúlt négy évben egyértelműen a legjobb autó is az övék volt – még ha az idei év elején ez kevésbé is tűnt így. Maxnak nyilván egy remek autó áll rendelkezésére, de ő is kivételesen jól bánik vele. Le a kalappal előtte” – méltatta riválisát Hamilton.

A Forma-1 2025-ös idénye a szezonzáró futamon, Abu-Dzabiban dől el. A világbajnokságot még hárman is megnyerhetik, az élllovas Norris 12 ponttal vezet Verstappen előtt, csapattársát, Piastrit pedig 16 egységgel előzi meg.

