Mindössze két futamot kapott Max Verstappen csapattársaként, majd lefokozta a Red Bull. Liam Lawson nagy reményekkel vágott neki a 2025-ös idénynek, de a valóság hamar arcon csapta.

Sergio Pérez menesztése után Liam Lawson megkapta a nagy esélyt a Red Bullnál, ám Max Verstappen mellett nem tudott labdába rúgni. Olyannyira nem, hogy az új-zélandit már a 2025-ös szezon második futamát követően visszafokozták a fiókcsapathoz, a Racing Bullshoz, így helyet kellett cserélnie korábbi csapattársával, a japán Cunoda Júkival. 

Liam Lawson of Visa Cash-Up Racing Bulls walks during free practice for the 13th round of the Formula 1 World Championship at Silverstone Circuit in Silverstone, Northamptonshire, England, on July 5, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Liam Lawsonnak kemény éve volt
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Liam Lawson: Nagyon sz.r időszak volt

A 23 éves pilótát az sem vigasztalhatja nagyon, hogy Cunodát is menesztette a szezon végén a Red Bull, ugyanis a következő idényben a Racing Bullsnál remeklő újonc csapattársa, az egyéni összetettben előtte végző Isack Hadjar kerül majd Verstappen mellé. A 2026-os szezonra viszont megtarthatja az ülését Lawson, aki tömören összegezte az idei évet. 

Kemény év volt ez” 

– nyilatkozta, majd később azért bővebben is kifejtette, miért érez így.

„Ez egy olyan dolog, amin a szünetben biztosan el fogok gondolkodni, mert eddig még nem igazán tettem meg. Minden tanulságot magammal viszek a következő évre. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy újra megpróbálhatom, és meg is próbálok egy jobb szezont futni jövőre” – mondta Lawson, majd a rövid Red Bullos időszakát is jellemezte.

Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing and Liam Lawson of New Zealand and Oracle Red Bull Racing attend the Fan Forum during Qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Circuit in Melbourne, Australia, on March 15, 2025. (Photo by Qian Jun/Paddocker/NurPhoto) (Photo by Paddocker / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen mellett Liam Lawson csak szenvedett
Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

„Őszintén szólva, olyan, mintha már nagyon régen lett volna. Már nem is emlékszem rá túl jól. 

Őszintén szólva, nagyon sz.r időszak volt” 

– foglalta össze a lényeget Lawson, akinek a Red Bull tehetsége, Arvid Lindblad lesz majd a 2026-os csapattársa.

Az új-zélandi versenyző az egyéni összetettben 38 pontot gyűjtve a 15. helyen végzett a 2025-ös Forma-1-es idényben.

