Sergio Pérez menesztése után Liam Lawson megkapta a nagy esélyt a Red Bullnál, ám Max Verstappen mellett nem tudott labdába rúgni. Olyannyira nem, hogy az új-zélandit már a 2025-ös szezon második futamát követően visszafokozták a fiókcsapathoz, a Racing Bullshoz, így helyet kellett cserélnie korábbi csapattársával, a japán Cunoda Júkival.

Liam Lawsonnak kemény éve volt

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Liam Lawson: Nagyon sz.r időszak volt

A 23 éves pilótát az sem vigasztalhatja nagyon, hogy Cunodát is menesztette a szezon végén a Red Bull, ugyanis a következő idényben a Racing Bullsnál remeklő újonc csapattársa, az egyéni összetettben előtte végző Isack Hadjar kerül majd Verstappen mellé. A 2026-os szezonra viszont megtarthatja az ülését Lawson, aki tömören összegezte az idei évet.

Kemény év volt ez”

– nyilatkozta, majd később azért bővebben is kifejtette, miért érez így.

„Ez egy olyan dolog, amin a szünetben biztosan el fogok gondolkodni, mert eddig még nem igazán tettem meg. Minden tanulságot magammal viszek a következő évre. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy újra megpróbálhatom, és meg is próbálok egy jobb szezont futni jövőre” – mondta Lawson, majd a rövid Red Bullos időszakát is jellemezte.

Max Verstappen mellett Liam Lawson csak szenvedett

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

„Őszintén szólva, olyan, mintha már nagyon régen lett volna. Már nem is emlékszem rá túl jól.

Őszintén szólva, nagyon sz.r időszak volt”

– foglalta össze a lényeget Lawson, akinek a Red Bull tehetsége, Arvid Lindblad lesz majd a 2026-os csapattársa.

Az új-zélandi versenyző az egyéni összetettben 38 pontot gyűjtve a 15. helyen végzett a 2025-ös Forma-1-es idényben.

