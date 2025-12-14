A színésznőként és modellként tevékenykedő Margarida Corceiro korábban a portugál válogatott Joao Félix barátnője volt, egy ideje azonban Lando Norris párja. A McLaren sztárja és a szőke szépség 2023-ban kerültek először a reflektorfénybe, amikor Monacóban lencsevégre kapták őket, a 2025-ös F1-es idény második felében pedig már Corceiro nyilvánosan szurkolt párja sikereiért. A 23 éves bombázó az Abu-Dzabi Nagydíjon a kamerák előtt csókolta meg Norrist, aki pályafutása első vb-győzelmét ünnepelhette a szezonzáró futamon.

Lando Norris és dögös barátnője, Margarida Corceiro együtt ünnepelték a McLaren-pilóta vb-címét

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Margarida Corceiro nem foglalkozik a kritikákkal

A portugál modell saját elmondása szerint nem kereste a reflektorfényt, de nagyon örült a brit pilóta vb-címének, és úgy érzi, most már eljött az ideje, hogy felvállalja kapcsolatát a McLaren sztárjával.

Nincsenek szabályok arra, mikor kell nyilvánossá tenni egy kapcsolatot. Számomra teljesen természetes volt...

Abban a pillanatban elfelejtettem, hogy kamerák is vannak körülöttünk. Annyira fontos és érzelmes volt, hogy nem is tudatosult bennem” – nyilatkozta a TV Guia című műsorban Corceiro.

Lando Norris csinos barátnője természetesnek érezte, hogy a kamerák előtt csókolja meg a párját

Fotó: ANNA SZILAGYI / POOL

A közösségi médiában is rendkívül népszerű influenszert a szezon során erős kritika érte, amiért Max Verstappen kapcsán azt mondta, a holland pilóta „csak szerencsével nyer”. A kijelentés komoly visszhangot váltott ki, Corceiro azonban nem foglalkozik ezekkel.

Nem láttam semmit. Fogalmam sincs, milyen kritikákról van szó. Ugyanúgy kezelem, mint mindig: egyszerűen nem foglalkozom vele.

Nem hat rám, és nem változtat semmit a mindennapjaimon. Boldog vagyok, a családommal, a barátaimmal, a kollégáimmal vagyok körülvéve...Ők számítanak igazán” – szögezte le Norris dögös barátnője.