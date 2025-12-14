Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2025-ös Forma-1-es szezon végén új világbajnokot avattak Lando Norris személyében. A McLaren pilótája többek között szexi barátnője, Margarida Corceiro társaságában ünnepelt, aki az Abu-Dzabi Nagydíj után azt mondta, ideje felvállalni a kapcsolatukat. A dögös portugál modellt korábban sok kritika érte, amiért Max Verstappenre becsmérlő megjegyzést tett.

A színésznőként és modellként tevékenykedő Margarida Corceiro korábban a portugál válogatott Joao Félix barátnője volt, egy ideje azonban Lando Norris párja. A McLaren sztárja és a szőke szépség 2023-ban kerültek először a reflektorfénybe, amikor Monacóban lencsevégre kapták őket, a 2025-ös F1-es idény második felében pedig már Corceiro nyilvánosan szurkolt párja sikereiért. A 23 éves bombázó az Abu-Dzabi Nagydíjon a kamerák előtt csókolta meg Norrist, aki pályafutása első vb-győzelmét ünnepelhette a szezonzáró futamon.

Lando Norris és dögös barátnője, Margarida Corceiro együtt ünnepelték a McLaren-pilóta vb-címét
Lando Norris és dögös barátnője, Margarida Corceiro együtt ünnepelték a McLaren-pilóta vb-címét
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Margarida Corceiro nem foglalkozik a kritikákkal

A portugál modell saját elmondása szerint nem kereste a reflektorfényt, de nagyon örült a brit pilóta vb-címének, és úgy érzi, most már eljött az ideje, hogy felvállalja kapcsolatát a McLaren sztárjával.

Nincsenek szabályok arra, mikor kell nyilvánossá tenni egy kapcsolatot. Számomra teljesen természetes volt...

Abban a pillanatban elfelejtettem, hogy kamerák is vannak körülöttünk. Annyira fontos és érzelmes volt, hogy nem is tudatosult bennem” – nyilatkozta a TV Guia című műsorban Corceiro.

Margarida Corceiro (L), Portuguese television actress and model and girlfriend of McLaren's British driver Lando Norris (not in picture) follows the race during the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest, Hungary, on August 3, 2025. (Photo by ANNA SZILAGYI / POOL / AFP)
Lando Norris csinos barátnője természetesnek érezte, hogy a kamerák előtt csókolja meg a párját
Fotó: ANNA SZILAGYI / POOL

A közösségi médiában is rendkívül népszerű influenszert a szezon során erős kritika érte, amiért Max Verstappen kapcsán azt mondta, a holland pilóta „csak szerencsével nyer”. A kijelentés komoly visszhangot váltott ki, Corceiro azonban nem foglalkozik ezekkel.

Nem láttam semmit. Fogalmam sincs, milyen kritikákról van szó. Ugyanúgy kezelem, mint mindig: egyszerűen nem foglalkozom vele. 

Nem hat rám, és nem változtat semmit a mindennapjaimon. Boldog vagyok, a családommal, a barátaimmal, a kollégáimmal vagyok körülvéve...Ők számítanak igazán” – szögezte le Norris dögös barátnője.

modell, Margarida Corceiro
Galéria: Lando Norris barátnője, a szépséges Margarida Corceiro
1/22
Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője

Kapcsolódó cikkek

Megalázták Lando Norrist a világbajnoki győzelme után
Kiderült, miért lett ilyen forró Lando Norris legendás csókja
Lando Norris szexi barátnője bulizott, ezért nem volt a megalázott szerelme mellett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!