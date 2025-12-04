Max Verstappen 2014-ben váltott a gokartról az együléses formulaautózásra, abban az évben a Forma-3-as Európa-bajnokságon Jules Szymkowiak és Gustavo Menezes csapattársa volt a Van Amersfoort Racing istállójánál. A holland pilóta tíz futamgyőzelemmel az összetett harmadik helyén zárt 411 ponttal, miközben Menezes és Szymkowiak egyetlen siker nélkül összességében 108 pontot szerzett. Nem csoda, hogy a Red Bull fiókcsapataként a Toro Rosso 2015-ben berakta őt a Forma-1-be, ahol azóta Carlos Sainz, majd az energiaitalosoknál sorrendben Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson és Cunoda Juki is alulmaradt hozzá képest. 2026-ban Isack Hadjar is szerencsét próbálhat mellette.

Cunoda Juki (balra) volt Max Verstappen legújabb „áldozata", a holland pilóta Forma-1-es csapattársaként ő is megbukott a Red Bullnál

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Max Verstappen és csapattársai Forma-1-es eredményeinek összehasonlítása

év csapattárs nagydíj pontszám győzelem dobogó pole 2015-16 Sainz 23 Sainz: 22, Verstappen: 62 0, 0 0, 0 0, 0 2016-18 Ricciardo 58 590, 608 4, 5 19, 22 2, 0 2019 Gasly 12 63, 180 0, 2 0, 5 0, 1 2019-20 Albon 26 181, 311 0, 3 2, 15 0, 2 2021-24 Pérez 90 932, 1861,5 5, 53 29, 70 3, 37 2025 Lawson 2 0, 36 0, 0 0, 1 0, 0 2025 Cunoda 21* 30, 360 0, 7 0, 13 0, 7

*: A hétvégi Abu-dzabi Nagydíjon még sor kerül a 22., utolsó versenyhétvégére csapattársként.

Isack Hadjar lesz a következő Red Bull-os áldozat?

Ahogyan az a táblázatból is látszik, egyetlen olyan mutató van, amelyben egy csapattársa valaha is sikeresebb volt Verstappennél: Ricciardo több rajtelsőséget szerzett nála a csapattársként töltött szűk három év alatt.

Amit pedig még nem is jegyeztünk fel: minden egyes csapattársánál az időmérőkön és a futamokon is jóval többször végzett előrébb a holland pilóta.

Ennek sokak szerint főleg az eltérő autóbeállítás az oka, de nehéz vitatni, hogy a versenyzői képesség is szerepet játszik.

Ráadásul Sainz, Ricciardo, Gasly, Albon és Pérez is bizonyította más időszakban, hogy csak Verstappentől marad el, hiszen más csapattársnál rendre jobban teljesítettek. Ahogyan Lawson is sikeresebb lett a Racing Bullsba történt lefokozása után, Cunoda pedig eredményesebb volt az előléptetése előtt.

A 21 éves Isack Hadjarra tehát komoly feladat vár 2026-ban, ha nem szeretné, hogy őt is lefokozza vagy kirúgja a Red Bull, miután jócskán elmarad Max Verstappentől.