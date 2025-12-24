Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bemutatta őrült tervét – ebből világbotrány lesz

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Red Bull négyszeres világbajnoka idén nem ünnepelhetett újabb vb-győzelmet, de így is nagyon sikeres évet zárt. Max Verstappen a Forma-1-es versenyzők bevételi listájának élén zárt, legalábbis ami a pályán elért eredmények és teljesítmény alapján keresett összegeket illeti. A holland sztár az év végén személyes hangvételű interjút adott, mely során érdekes gondolatokat osztott meg.

Max Verstappen 2025-ben Lando Norris mögött „csak” második lett az egyéni vb-pontversenyben, azonban a bevételi listán az élen zárt az F1-es sztárok között. A Forbes magazin összeállítása szerint a négyszeres világbajnok 114 millió ausztrál dollárral (25,2 milliárd forint) lett gazdagabb az idei esztendőben, ami hárommillióval több mint tavaly. A Red Bull sztárja hamar túltette magát az ezüstéremmel zárult idényen, és oldott hangulatú interjút adott saját csapata médiacsatornájának.

Winner of the race Max Verstappen of the Netherlands on the podium celebrating his win. Verstappen drives the F1 race car No 1, the RB21 with Honda RBPT power unit for the Oracle Red Bull Racing Formula One Team. Max Verstappen is celebrating the win of the Abu Dhabi 2025 race and second place on the 2025 driver's championship. 2025 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen csak két ponttal maradt le a 2025-ös világbajnoki címről
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Max Verstappen: 250 évig fogok élni

Verstappen a beszélgetés során hétköznapibb témákat is érintett. A holland szerint az életet nem szabad túl komolyan venni, a sok stressz pedig akár halálos is lehet.

„Az emberek túl komolyan veszik az életet. Persze, hogy lényeges, de maximum negyvenéves korodig csinálod. És még az sem feltétlenül átlagos életkor egy Forma-1-es visszavonulásnál. Szerinted, ha ötven vagy hatvan leszek, érdekelni fog, hogy négy vagy hét világbajnoki címem van-e? Teljesen mindegy. Ugyanazt a piát fogom kérni a pultnál. Semmi jelentősége nincs” – szögezte le a Red Bull pilótája, aki aztán még humorosabbra vette a figurát.

A stressz nagyon rossz, előbb meghalsz tőle. Én legalább 250 évig fogok élni” 

– mondta nevetve a holland, aki a népszerűségéről és az önazonosságáról is beszélt.

Max Verstappen of the Netherlands and Red Bull Racing-Honda RBPT reacts in a media conference following qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Singapore at Marina Bay Street Circuit in Singapore, Singapore, on September 21, 2024. (Photo by Morgan Hancock/NurPhoto) (Photo by Morgan Hancock / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen vicces kedvében volt
Fotó: MORGAN HANCOCK / NurPhoto

Most már tényleg kezdenek megismerni az emberek, rájönnek, ki is vagyok valójában. Én nem fogom megjátszani magam a paddockban, 

mert egyszerűen nem ilyen vagyok. Ha furcsán kezdenék viselkedni, a körülöttem lévők szólnának. Remek családom van és nagyon jó barátaim” – idézte a motorsport.hu Verstappen szavait.

Kapcsolódó cikkek

Verstappen jövőjéről beszélt a Red Bull vezérigazgatója
Verstappen bizalmasa egy ember nyakába varrta az elbukott vb-címet
Norris dögös barátnője megalázta Verstappent? Reagált a szexi modell

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!