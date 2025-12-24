Max Verstappen 2025-ben Lando Norris mögött „csak” második lett az egyéni vb-pontversenyben, azonban a bevételi listán az élen zárt az F1-es sztárok között. A Forbes magazin összeállítása szerint a négyszeres világbajnok 114 millió ausztrál dollárral (25,2 milliárd forint) lett gazdagabb az idei esztendőben, ami hárommillióval több mint tavaly. A Red Bull sztárja hamar túltette magát az ezüstéremmel zárult idényen, és oldott hangulatú interjút adott saját csapata médiacsatornájának.

Max Verstappen csak két ponttal maradt le a 2025-ös világbajnoki címről

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

Max Verstappen: 250 évig fogok élni

Verstappen a beszélgetés során hétköznapibb témákat is érintett. A holland szerint az életet nem szabad túl komolyan venni, a sok stressz pedig akár halálos is lehet.

„Az emberek túl komolyan veszik az életet. Persze, hogy lényeges, de maximum negyvenéves korodig csinálod. És még az sem feltétlenül átlagos életkor egy Forma-1-es visszavonulásnál. Szerinted, ha ötven vagy hatvan leszek, érdekelni fog, hogy négy vagy hét világbajnoki címem van-e? Teljesen mindegy. Ugyanazt a piát fogom kérni a pultnál. Semmi jelentősége nincs” – szögezte le a Red Bull pilótája, aki aztán még humorosabbra vette a figurát.

A stressz nagyon rossz, előbb meghalsz tőle. Én legalább 250 évig fogok élni”

– mondta nevetve a holland, aki a népszerűségéről és az önazonosságáról is beszélt.

Max Verstappen vicces kedvében volt

Fotó: MORGAN HANCOCK / NurPhoto

Most már tényleg kezdenek megismerni az emberek, rájönnek, ki is vagyok valójában. Én nem fogom megjátszani magam a paddockban,

mert egyszerűen nem ilyen vagyok. Ha furcsán kezdenék viselkedni, a körülöttem lévők szólnának. Remek családom van és nagyon jó barátaim” – idézte a motorsport.hu Verstappen szavait.

Kapcsolódó cikkek