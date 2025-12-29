A Forma-1-ben is beköszöntött már egy ideje a téli szünet. A csapatok és a pilóták természetesen gőzerővel készülnek a 2026-os szezonra, de azért jut idő a kikapcsolódásra, és különleges tartalmak megosztására is. Max Verstappen például új oldaláról mutatta meg magát a rajongóknak, a holland sztár megszabadult a versenyoverától, megszokott öltözékét teljesen más jellegű darabokra cserélte.

Max Verstappen új oldaláról mutatta meg magát a rajongóknak

Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

Max Verstappen öltönyben és bőrkabátban?

A Red Bull a közösségi médiában okozott meglepetést, „Off-season style” elnevezésű posztjának Verstappent tette meg a főszereplőjévé.

A 28 éves sztárpilóta garbóban, bőrkabátban és öltönyben is pózolt,

a rajongók pedig nem hittek a szemüknek, hiszen ezúttal nem a megszokott versenyruha feszített a négyszeres világbajnokon.

„Ez biztosan nem ő! Max mindig Red Bull-ruhában van. Ez valami mesterséges intelligencia-trükk lehet”

– írta tréfásan egy hozzászóló a szokatlan látványra reagálva. „Ez itt Fran! Max, akinek a gardróbja csak Red Bull-termékekkel és szűk farmerrel van tele. Gyerünk Admin, tudod te is!” – jegyezte meg egy másik kommentelő.

A szurkolók az elmúlt években teljes mértékben hozzászoktak Verstappen sportos külsejéhez, a holland új stílusa pedig szinte sokkolta őket, hiszen így még korábban nem láthatták kedvencüket.

