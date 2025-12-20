Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Olvasta?

Apad a Tisza – Szegeden sem kíváncsiak Magyar Péterre

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Red Bull négyszeres világbajnokát többször is hírbe hozták a Mercedesszel. Ezek a pletykák aztán felerősödtek, amikor Max Verstappen és Toto Wolff a nyári szünetben ugyanott töltötte a szabadágát. Év végi interjújában a holland pilóta felidézte az emlékezetes találkozást, és annak utózöngéit.

Max Verstappen a következő idényben is Red Bullt fogja erősíteni, újdonsült csapattársa pedig Isack Hadjar lesz, aki remek szezont futott a Racing Bullsnál. A négyszeres világbajnok hollandot azonban 2025-ben rengetegszer összeboronálták a Mercedesszel, főként azok után, hogy a nyári szünetben együtt ebédelt a német istálló csapatfőnökével, Toto Wolffal.

Max Verstappen meglepődött, hogy Toto Wolffal találkozott a nyári szünetben
Max Verstappen meglepődött, hogy Toto Wolffal találkozott a nyári szünetben
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Max Verstappen és Toto Wolff véletlen találkozása

Verstappen meglepődve reagált, amikor a nyári szünetben Szardínián rájött, hogy Wolff is ugyanott tölti a szabadságát. A holland pilóta együtt ebédelt az osztrák szakemberrel, utólag pedig beismerte, hogy mindez nagyon félreérthető volt a jövője szempontjából, holott már korábban is leszögezte, hogy marad a Red Bullnál. 

„Az, hogy egymás mellett nyaraltunk, nyilván nem segített. Egyszerűen szerencsétlen egybeesés volt, én is szeretem Szardíniát, ő is szereti. Az ember tudja, hol vannak a jó helyek. 

Aztán megérkezel, és ott áll a hajó… Én kiszálltam, és azt gondoltam: Ó, b.ssza meg. 

Aztán integettünk egymásnak, együtt ebédeltünk, a gyerekek meg játszottak” – emlékezett vissza év végi interjújában a nyári kalandjukra Verstappen, aki előre látta, hogy a közös ebédjükből majd újabb találgatások születnek a sajtóban.

Toto Wolff is the Team Principal of the Mercedes-AMG Petronas F1 Team during the Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 in Zandvoort, Netherlands, on August 29, 2025. (Photo by Gabriele Lanzo - Gabriele Lanzo/Alessio Morgese/NurPhoto)) (Photo by Gabriele Lanzo / NurPhoto via AFP)
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is éppen Szardínián nyaralt
Fotó: GABRIELE LANZO / NurPhoto

„Persze, követhetik a hajót, ez ezzel jár. Ha ott vagy, sok mindenről beszélgetsz, nem csak a Forma-1-ről. Nagyon jól kijövünk egymással. Ez 2021 óta sokat változott, de lehet vele, sőt Susie-val is igazán jókat beszélgetni. Nagyon családias volt az egész. Sokan azt hiszik, hogy ha szóba állsz egy másik csapatvezetővel, akkor ott csakis a szerződésedről lehet szó. Mintha ez nem lenne megengedett. 

Én most már egy kicsit lazábban élek, és fontos az is, hogy az ember élvezze az életet, nem?” 

mondta a történtekkel kapcsolatban Verstappen.

A Red Bull a Verstappen, Hadjar pilótapárossal vág neki a 2026-os idénynek, míg a Mercedesnél nem lesz változás, a német csapatot jövőre is George Russell és Andrea Kimi Antonelli fogja erősíteni.

Kapcsolódó cikkek

Szavaztak a rajongók; kiderült, hogy melyik volt az idei szezon legjobb Forma-1-es futama
Új korszak az F1-ben, mutatjuk, mi minden változik 2026-ban
Kiderült, a Red Bull mikor mutatja be az új Forma-1-es autóját

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!