A McLaren először alkalmazza azt a szabályt, hogy a versenyzők között nincs technikai adatmegosztás.
Mi művel a McLaren?
Lando Norris és Oscar Piastri
külön dolgoznak az autóbeállításokon, sőt a mérnöki megbeszéléseiket is teljesen elkülönítve tartják.
A RacingNews365 információi szerint már a katari futam után megkezdték a két, egymástól független szimulációt, amelyek eredményei kizárólag az adott versenyző mérnökéhez kerülnek.
A McLaren közlése szerint ez a rendszer legalább az Abu-dzabi Nagydíj időmérőjéig érvényben marad. A csapat vendéglátóegységében külön helyiségekben tartják a technikai eligazításokat, így semmilyen együttműködés nem történik a két oldal között.
A Motorsport szerint a döntés példátlan a McLaren történetében, ugyanakkor a csapat szerint ez a legjobb módja annak, hogy mindkét pilóta a saját erőből vívhassa ki a bajnoki győzelmet. A csapatutasításoktól egyelőre elzárkóznak, de nem zárják ki, hogy a verseny végkimenetele érdekében később taktikai lépéseket tegyenek.
