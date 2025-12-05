Live
Putyin megszólalt a Szovjetunió lehetséges jövőjéről – meglepő, amit mondott

Sport

Agresszív rákos betegséggel küzd a Premier League legendás kapusa

Példátlan szabályokat hoztak az F1-es csapatnál. A McLaren rendkívüli döntést hozott a 2025-ös Forma-1-es idény zárófutamára: az Abu-dzabi Nagydíj hétvégéjén teljesen elkülönítve kezeli két versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit. A csapat ezzel igyekszik biztosítani, hogy egyik pilóta se élvezzen előnyt a másikkal szemben a világbajnoki címért folyó küzdelemben.

A McLaren először alkalmazza azt a szabályt, hogy a versenyzők között nincs technikai adatmegosztás.

Példátlan szabályokat vezetett be a McLaren a szezonzáróra
Példátlan szabályokat vezetett be a McLaren a szezonzáróra
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Mi művel a McLaren?

Lando Norris és Oscar Piastri 

külön dolgoznak az autóbeállításokon, sőt a mérnöki megbeszéléseiket is teljesen elkülönítve tartják.

 A RacingNews365 információi szerint már a katari futam után megkezdték a két, egymástól független szimulációt, amelyek eredményei kizárólag az adott versenyző mérnökéhez kerülnek.  

A McLaren közlése szerint ez a rendszer legalább az Abu-dzabi Nagydíj időmérőjéig érvényben marad. A csapat vendéglátóegységében külön helyiségekben tartják a technikai eligazításokat, így semmilyen együttműködés nem történik a két oldal között.  

A Motorsport szerint a döntés példátlan a McLaren történetében, ugyanakkor a csapat szerint ez a legjobb módja annak, hogy mindkét pilóta a saját erőből vívhassa ki a bajnoki győzelmet. A csapatutasításoktól egyelőre elzárkóznak, de nem zárják ki, hogy a verseny végkimenetele érdekében később taktikai lépéseket tegyenek.

