Micsoda bejelentés. A Forma-1-es világbajnok McLaren szerződtette a friss Forma-2-es bajnok Leonardo Fornarolit, akit jövőre teszt- és fejlesztőversenyzőként alkalmaz - adta hírül a wokingi istálló.

Az olasz F2-es bajnok, Leonardo Fornaroli a McLarenhez igazolt
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A húszéves olasz pilóta a múlt héten, 

Katarban biztosította be végső győzelmét, egy körrel a zárás előtt. Az idény során eddig négy győzelmet aratott.

Fornaroli mellett a F2-ben harmadik holland Richard Verschoor is bekerült a McLaren fejlesztő programjába.

Az istálló pilótái, a brit Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri a hétvégén, Abu-Daziban az F1-es világbajnoki címért küzdenek majd, a harmadik ellenfelük a Red Bull holland címvédője, Max Verstappen.

