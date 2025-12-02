A McLaren szerződtette a Forma-2 bajnokát, Leonardo Fornarolit.
Leonardo Fornaroli a McLarenhez igazolt
A húszéves olasz pilóta a múlt héten,
Katarban biztosította be végső győzelmét, egy körrel a zárás előtt. Az idény során eddig négy győzelmet aratott.
Fornaroli mellett a F2-ben harmadik holland Richard Verschoor is bekerült a McLaren fejlesztő programjába.
Az istálló pilótái, a brit Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri a hétvégén, Abu-Daziban az F1-es világbajnoki címért küzdenek majd, a harmadik ellenfelük a Red Bull holland címvédője, Max Verstappen.
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
