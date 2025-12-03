A wokingi istálló egy rajongók által inspirált dizájnt visz pályára, amelyet az egyik főszponzorral közösen készítettek. Kilenc McLaren-szurkoló dolgozott együtt az egyedi festésen, akik meghívást kaptak a McLaren Technológiai Központba, ahol betekinthettek a kulisszák mögé, valamint találkozhattak Zak Brown vezérigazgatóval és Lando Norrisszal is.

A McLaren külseje átalakul az utolsó futamra

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A McLaren hálás a szurkolóknak

„A szurkolóink állnak minden tevékenységünk középpontjában, és ez a különleges festés is egy újabb módja annak, hogy kifejezzük a hálánkat” – mondta Louise McEwen, a McLaren marketingigazgatója.

„A VELO-val közösen futó kampány lehetővé tette, hogy olyan módon ünnepeljük a rajongók szenvedélyét és kreativitását, ami valóban összehozza a Papaya Családot.”

A McLaren számára különösen nagy jelentőséggel bír a Forma-1-es hétvége a Yas Marina pályán, hiszen 2008 (Lewis Hamilton) óta először kerülhet vissza Wokingba a világbajnoki cím. Norris 12 pontos előnnyel érkezik az utolsó futamra Verstappen előtt, Piastri pedig 16 ponttal van lemaradva csapattársától.