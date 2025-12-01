Live
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

Még mindig mindenki a vasárnap F1-es futam hatása alatt ál. A nemzetközi sajtó a McLaren újabb hibáját és a Max Verstappen sikerével kialakult hármas világbajnoki versenyfutást taglalja a Forma-1-es Katari Nagydíj másnapján.

Mint ismert, a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíjat vasárnap Dohában, ezzel jelentős mértékben faragott a hátrányából az összetettben a McLaren élen álló pilótájával, Lando Norrisszal szemben, és az is eldőlt, hogy a vb-győztes kilétére egy hét múlva, Abu-Dzabiban derül majd fény.

A McLaren újabb elképesztő hibája után még mindig van esélye a világbajnoki címre Max Verstappennek
A McLaren újabb elképesztő hibája után még mindig van esélye a világbajnoki címre Max Verstappennek
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A McLaren lábon lőtte magát

A nemzetközi sajtó nem kímélte a McLarent, míg Max Verstappent ismét csak dicsérte - írja az MTI. 

Hollandia:
AD:
„A katari mestermunka után Max Verstappen ismét komolyan álmodozhat a vb-címről: a Forma-1-es szezon az utolsó futamon éri el a tetőpontját. A McLarennél feltehetik maguknak a kérdést: hogy a csudába lehetséges, hogy még mindig nem dőlt el a vb-címért folyó küzdelem?"

Telegraaf:
„2010 óta először fordul elő, hogy három pilótának még mindig esélye van a Forma–1-es világbajnoki címre, és már csak egy futam van hátra. Max Verstappen nyerte a Katari Nagydíjat, könyörtelenül kihasználva a McLaren végzetes hibáját."

Nagy-Britannia:
Independent:
„Max Verstappen a Katari Nagydíjon aratott sikerével meghosszabbította Norris rémálmát a vb-címért folytatott versenyben."

Guardian:
„Verstappennek egy hegyet kellett megmásznia ahhoz, hogy a harmadik helyről rajtolva nyerjen. A győzelem nagyszerű eredmény, amely egyértelműen esélyessé teszi a finálé előtt."

Daily Mail:

„Adj egy fegyvert a McLarennek, és biztos, hogy lábon lövi saját magát. Abu-Dzabiban dől el a vb-cím sorsa.

 A rendíthetetlen Max Verstappen, aki a katari reflektorfényben győzött, továbbra is versenyben van sorozatban ötödik világbajnoki címéért, miután riválisai katasztrofális stratégiai hibát követtek el."

Sun:
„A McLaren boxkiállási fiaskója hatalmas lökést adott Max Verstappennek a címvédéshez, miközben összeesküvés-elméletek keringenek."

Spanyolország:
Mundo deportivo:
„Nem is kívánhatnánk többet a Forma-1-es világbajnokság fináléjára: Abu-Dzabiban gördül majd le a függöny a lóerő-cirkusz színpadán."

Marca:
„Az utolsó futam előtt még minden nyitott. És mindez a McLaren hihetetlen hibájának köszönhető: mindkét autó kint maradt a pályán a biztonsági autós szakasz során, míg Verstappen és a többiek szinte ingyen ki tudtak állni a boxba."

As:
„A csillagok kedvező együttállása is kellett Verstappen sikeréhez. A McLaren egy katasztrofális stratégiai döntéssel megoldotta a többit."

El Mundo:
„Egy héttel a Las Vegas-i technikai katasztrófa után a McLaren ismét hibázott, s ezzel kitárta a győzelemhez vezető ajtót Max Verstappen előtt. A sajnálatos stratégia következtében Oscar Piastri és Lando Norris az első és második helyről visszaesett a második és negyedik helyre."

Sport:
„Verstappen a feje tetejére állította a világbajnokságot"

Olaszország:
Tuttosport:
„Verstappen megállíthatatlan."

Corriere della Sera:
„Egy újabb Verstappen-mágia. A vb a végéig izgalmas marad"

Gazzetta dello Sport:
„Norris, Piastri és Verstappen, a szikrák. A világbajnokság sorsa Abu-Dzabiban dől el."

Svájc:
Blick:
„A Papayáknak számot kell vetniük a történtekkel: egy héttel a Las Vegas-i fiaskó után (amikor mindkét autót kizárták), a regnáló csapat világbajnok Katarban elvesztette a hidegvérét a biztonsági autós időszak alatt. Ezt Abu-Dzabiban nem engedheti meg magának."

Tagesanzeiger:
„Két kínos hiba a McLarentől, Verstappen pedig ismét harcban a vb-címért"

Ausztria:
Krone:
„Világbajnoki dráma: a McLaren kockáztatott és veszített, Max nyert."

Franciaország:
Le Parisien:
„Egyetlen Grand Prix van hátra a szezonból, a brit Norris mindössze 12 ponttal vezet Verstappen és 16 ponttal Piastri előtt. Ez elképzelhetetlen volt néhány héttel ezelőtt, amikor a Red Bull a mélyponton volt, Norris pedig szárnyalt"

Le Monde:

A vasárnapi viszontlátásra!"

