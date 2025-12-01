Mint ismert, a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíjat vasárnap Dohában, ezzel jelentős mértékben faragott a hátrányából az összetettben a McLaren élen álló pilótájával, Lando Norrisszal szemben, és az is eldőlt, hogy a vb-győztes kilétére egy hét múlva, Abu-Dzabiban derül majd fény.

A McLaren újabb elképesztő hibája után még mindig van esélye a világbajnoki címre Max Verstappennek

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A McLaren lábon lőtte magát

A nemzetközi sajtó nem kímélte a McLarent, míg Max Verstappent ismét csak dicsérte - írja az MTI.

Hollandia:

AD:

„A katari mestermunka után Max Verstappen ismét komolyan álmodozhat a vb-címről: a Forma-1-es szezon az utolsó futamon éri el a tetőpontját. A McLarennél feltehetik maguknak a kérdést: hogy a csudába lehetséges, hogy még mindig nem dőlt el a vb-címért folyó küzdelem?"

Telegraaf:

„2010 óta először fordul elő, hogy három pilótának még mindig esélye van a Forma–1-es világbajnoki címre, és már csak egy futam van hátra. Max Verstappen nyerte a Katari Nagydíjat, könyörtelenül kihasználva a McLaren végzetes hibáját."

Nagy-Britannia:

Independent:

„Max Verstappen a Katari Nagydíjon aratott sikerével meghosszabbította Norris rémálmát a vb-címért folytatott versenyben."

Guardian:

„Verstappennek egy hegyet kellett megmásznia ahhoz, hogy a harmadik helyről rajtolva nyerjen. A győzelem nagyszerű eredmény, amely egyértelműen esélyessé teszi a finálé előtt."

Daily Mail:

„Adj egy fegyvert a McLarennek, és biztos, hogy lábon lövi saját magát. Abu-Dzabiban dől el a vb-cím sorsa.

A rendíthetetlen Max Verstappen, aki a katari reflektorfényben győzött, továbbra is versenyben van sorozatban ötödik világbajnoki címéért, miután riválisai katasztrofális stratégiai hibát követtek el."

Sun:

„A McLaren boxkiállási fiaskója hatalmas lökést adott Max Verstappennek a címvédéshez, miközben összeesküvés-elméletek keringenek."

Yes!!! Incredible strategy @redbullracing, what a team 👏 We’re still in it 💪 pic.twitter.com/5T67LJfKZu — Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 30, 2025

Spanyolország:

Mundo deportivo:

„Nem is kívánhatnánk többet a Forma-1-es világbajnokság fináléjára: Abu-Dzabiban gördül majd le a függöny a lóerő-cirkusz színpadán."

Marca:

„Az utolsó futam előtt még minden nyitott. És mindez a McLaren hihetetlen hibájának köszönhető: mindkét autó kint maradt a pályán a biztonsági autós szakasz során, míg Verstappen és a többiek szinte ingyen ki tudtak állni a boxba."