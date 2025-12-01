Mint ismert, a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíjat vasárnap Dohában, ezzel jelentős mértékben faragott a hátrányából az összetettben a McLaren élen álló pilótájával, Lando Norrisszal szemben, és az is eldőlt, hogy a vb-győztes kilétére egy hét múlva, Abu-Dzabiban derül majd fény.
A McLaren lábon lőtte magát
A nemzetközi sajtó nem kímélte a McLarent, míg Max Verstappent ismét csak dicsérte - írja az MTI.
Hollandia:
AD:
„A katari mestermunka után Max Verstappen ismét komolyan álmodozhat a vb-címről: a Forma-1-es szezon az utolsó futamon éri el a tetőpontját. A McLarennél feltehetik maguknak a kérdést: hogy a csudába lehetséges, hogy még mindig nem dőlt el a vb-címért folyó küzdelem?"
Telegraaf:
„2010 óta először fordul elő, hogy három pilótának még mindig esélye van a Forma–1-es világbajnoki címre, és már csak egy futam van hátra. Max Verstappen nyerte a Katari Nagydíjat, könyörtelenül kihasználva a McLaren végzetes hibáját."
Nagy-Britannia:
Independent:
„Max Verstappen a Katari Nagydíjon aratott sikerével meghosszabbította Norris rémálmát a vb-címért folytatott versenyben."
Guardian:
„Verstappennek egy hegyet kellett megmásznia ahhoz, hogy a harmadik helyről rajtolva nyerjen. A győzelem nagyszerű eredmény, amely egyértelműen esélyessé teszi a finálé előtt."
Daily Mail:
„Adj egy fegyvert a McLarennek, és biztos, hogy lábon lövi saját magát. Abu-Dzabiban dől el a vb-cím sorsa.
A rendíthetetlen Max Verstappen, aki a katari reflektorfényben győzött, továbbra is versenyben van sorozatban ötödik világbajnoki címéért, miután riválisai katasztrofális stratégiai hibát követtek el."
Sun:
„A McLaren boxkiállási fiaskója hatalmas lökést adott Max Verstappennek a címvédéshez, miközben összeesküvés-elméletek keringenek."
Spanyolország:
Mundo deportivo:
„Nem is kívánhatnánk többet a Forma-1-es világbajnokság fináléjára: Abu-Dzabiban gördül majd le a függöny a lóerő-cirkusz színpadán."
Marca:
„Az utolsó futam előtt még minden nyitott. És mindez a McLaren hihetetlen hibájának köszönhető: mindkét autó kint maradt a pályán a biztonsági autós szakasz során, míg Verstappen és a többiek szinte ingyen ki tudtak állni a boxba."
As:
„A csillagok kedvező együttállása is kellett Verstappen sikeréhez. A McLaren egy katasztrofális stratégiai döntéssel megoldotta a többit."
El Mundo:
„Egy héttel a Las Vegas-i technikai katasztrófa után a McLaren ismét hibázott, s ezzel kitárta a győzelemhez vezető ajtót Max Verstappen előtt. A sajnálatos stratégia következtében Oscar Piastri és Lando Norris az első és második helyről visszaesett a második és negyedik helyre."
Sport:
„Verstappen a feje tetejére állította a világbajnokságot"
Olaszország:
Tuttosport:
„Verstappen megállíthatatlan."
Corriere della Sera:
„Egy újabb Verstappen-mágia. A vb a végéig izgalmas marad"
Gazzetta dello Sport:
„Norris, Piastri és Verstappen, a szikrák. A világbajnokság sorsa Abu-Dzabiban dől el."
Svájc:
Blick:
„A Papayáknak számot kell vetniük a történtekkel: egy héttel a Las Vegas-i fiaskó után (amikor mindkét autót kizárták), a regnáló csapat világbajnok Katarban elvesztette a hidegvérét a biztonsági autós időszak alatt. Ezt Abu-Dzabiban nem engedheti meg magának."
Tagesanzeiger:
„Két kínos hiba a McLarentől, Verstappen pedig ismét harcban a vb-címért"
Ausztria:
Krone:
„Világbajnoki dráma: a McLaren kockáztatott és veszített, Max nyert."
Franciaország:
Le Parisien:
„Egyetlen Grand Prix van hátra a szezonból, a brit Norris mindössze 12 ponttal vezet Verstappen és 16 ponttal Piastri előtt. Ez elképzelhetetlen volt néhány héttel ezelőtt, amikor a Red Bull a mélyponton volt, Norris pedig szárnyalt"
Le Monde:
A vasárnapi viszontlátásra!"
- Kapcsolódó cikkek:
Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!