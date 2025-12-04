A szezonzáró futam előtt a McLaren pilótája, a brit Lando Norris vezeti a bajnokságot 408 ponttal, mögötte a Red Bull versenyzője, a holland Max Verstappen áll 396 ponttal a második helyen, a mclarenes Oscar Piastri pedig 392 ponttal a harmadik.

A szezonzáró futam előtt mindenkit az foglalkoztat, hogyan versenyeznek majd a McLaren pilótái

Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

Ha Verstappen megnyerné a futamot, Norrisnak a dobogón kellene végeznie ahhoz, hogy megszerezze első világbajnoki címét. Ennek fényében előfordulhat olyan forgatókönyv, amelyben Piastrinak át kellene adnia a helyét Norrisnak a bajnoki cím érdekében.

Lesz csapatutasítás a McLarennél?

Ha például a verseny végéhez közeledve Piastri a második vagy harmadik helyen haladna Verstappen mögött, miközben Norris negyedik, és ő elengedné brit csapattársát a dobogós pozícióért, azzal Norrisé lenne a bajnoki cím.

A McLaren azonban világossá tette, hogy nem ad ki csapatutasítást, amíg mindkét versenyzőnek matematikai esélye van a bajnoki címre. A vezérigazgató, Zak Brown azt mondta, kész elveszíteni a bajnoki címet Verstappennel szemben, ha ez biztosítja a sportszerűség szellemét mindkét pilótája között.

Hasonlóan gondolkodik a vb-pontversenyben éllovas Norris is, aki kijelentette, hogy nem kérne arra a csapatát, hogy utasítsa Piastrit a helycserére.

Nem, nem beszéltünk róla. Bár imádnám, ha ilyen helyzetbe kerülnénk, de nem hiszem, hogy kérném Oscart, hogy engedjen el. Oscaron múlik, hogy belemenne-e. Nem hiszem, hogy ez feltétlenül rajtam múlna. Ugyanez lenne fordított helyzetben is: vállalnám-e, vagy sem?”

– idézi a RacingNews365 a Lando Norrist.

A brit Lando Norrisnak a saját kezében a sorsa a szezonzáró futam előtt

Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

„Én megtenném neki, mert ilyen vagyok, mindig is ilyen voltam, de ez nem rajtam áll, és nem fogom erre kérni.

Nem akarom kérni, mert szerintem ez nem fair kérés egy ilyen helyzetben. Ha így alakul, és végül Max nyer, akkor majd gratulálok neki, és várom a következő évet. Ez nem változtatja meg az életemet. Ha így lesz, akkor ő jobban megérdemelte nálunk”

– tette hozzá Lando Norris.

Ezt követően Piastrit is megkérdezték, mit tenne, ha mégis érkezne utasítás.

„Nem beszéltünk róla, szóval amíg nem tudom, mit várnak tőlem, addig igazán nincs válaszom” – vélekedett szűkszavúan az ausztrál pilóta, aki 16 pontos hátrányból vág majd neki a szezonzáró futamnak.