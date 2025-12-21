A McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri az idei Forma-1-es szezonban sokáig élen állt a világbajnoki összetettben, ám az idény vége felé látványosan visszaesett a formája. Piastri 34 pontos előnyét a csapattársa, Lando Norris és Max Verstappen is ledolgozta, végül a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon a brit nyerte meg a bajnoki címet.

A McLaren korábbi pilótája szerint Osar Piastri másik F1-es csapattal tárgyal a jövőjéről

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A McLaren így a konstruktőri vb-cím mellé az egyéni pontvadzászatban is behúzta az első helyet, a wokingi istállónál azonban még sem teljesen felhőtlen a boldogság. Az idény során ugyanis feszültté vált a helyzet a McLaren és Piastri között, főként azt követően, hogy a csapat az Olasz Nagydíjon arra kérte, álljon félre Lando Norris javára, míg Szingapúrban a brit miatt nem fért fel a dobogóra.

Bár a csapat gyorsan rendezte az ügyet, ezek az incidensek is azt bizonyították, hogy a wokingi csapat Norrist részesíti előnyben. Nem csoda, hogy ez megágyazott azoknak a pletykáknak, miszerint Piastri a 2026-os idény után távozhat. A McLaren korábbi pilótája, Juan Pablo Montoya úgy véli, a 24 éves ausztrál elégedetlen a csapaton belüli helyzetével és menedzserével, Mark Webberrel már keresik a megoldást, ezért másik Forma-1-es csapattal kezdtek tárgyalásokat folytatni.

– mondta a hétszeres futamgyőztes a Grosvenor Casinosnak. „Nem hiszem, hogy Mark Webber elégedett volt Oscar fejlődésével a McLarennél. Mark nem igazán elégedett a McLarennel. De a kérdés az, hogy Oscar mennyire boldogtalan a McLarennél” – mondta a kolumbiai ex-pilóta, aki korábban együtt versenyzett a Forma-1-ben Webberrel is.

A korábbi világbajnok, Jacques Villeneuve nem hiszi, hogy Piastri távozna a McLarentől, de elismerte, hogy a Forma-1-ben gyorsan változnak a dolgok, így bármi megtörténhet.

„A McLarennek volt idén a legjobb autója. Ezt be is bizonyították. Piastrinak szerződése van, de a Forma-1 egy kiszámíthatatlan szeszélyes világ. Van, amikor az összes csapat téged akar megszerezni, bármi áron, aztán két évvel később már másra cserélnének. Alapvetően csak annyira vagy jó, mint az utolsó versenyed. Mindig csak azt nézik a csapatok és a szurkolók is. A szezon második fele nem alakult jól a számára, szóval újra kell fel kell építenie az önbizalmát” – mondta az 1997-es F1-es világbajnok a PokerScoutnak.