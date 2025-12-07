Live
Erre senki sem számított: olyat ismertek el a Partizánban, amit eddig még soha

Sport

Szándékos vereség a kézi-vb-n? Mindenki egy csapatot akar elkerülni

Miután Lando Norris, a McLaren brit pilótája megnyerte pályafutása első Forma-1-es világbajok címét Zak Brown, az istálló vezérigazgatója megvédte a csapat pilótakezelési stratégiáját. A McLaren első embere felidézte, hogy egyesek azt mondtál, lehetetlen lesz fenntartani az egyensúlyt.

Lando Norris és Oscar Piastri, a McLaren két pilótája egész évben foggal-körömmel küzdöttek a Forma-1-es világbajnoki címért, alig volt köztük pontkülönbség a szezon során. 

A McLaren pilótája, Lando Norris nyerte a 2025-ös Forma-1-es szezont
A McLaren pilótája, Lando Norris nyerte a 2025-ös Forma-1-es szezont
Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

A McLaren alkalmazta a híres Papaya-szabályokat a pilótáira, és folyamatosan hangsúlyozta, hogy mindkettejüket igazságosan kívánják kezelni – ez olyan eseteket is magában foglalt, mint például a monzai helycsere, amikor Norris hátrányba került egy bokszkiállás miatt.

A McLaren jövőre is alkalmazza a Papaya-szabályokat

Végül azonban Norris került ki győztesen Abu-Dzabiban, és lett a Forma-1 új világbajnoka, Brown pedig büszkeségét fejezte ki amiatt, ahogyan a csapat menedzselte a pilótákat.

„Hihetetlenül büszke vagyok a csapatra, és hihetetlenül büszke vagyok a két versenyzőnkre. Hagytuk őket versenyezni a végsőkig. A legtöbben azt gondolták, hogy ezt lehetetlen lesz megvalósítani. Egy álom ezzel a két sráccal dolgozni” – idézi a RacingNews365 a McLaren vezérigazgatóját, aki a Sky F1-nek nyilatkozott az Abu-Dzabi Nagydíj után.

Oscar és Lando egész évben fantasztikusak voltak. Nem volt könnyű, mert ez a Max fickó elég nehezen verhető, szóval ez igazán nagy teljesítmény. Mindenki nagyon megérdemelte. Alig várom, hogy visszatérjek a gyárba, és együtt ünnepeljek az egész csapattal!”

 – folytatta Zak Brown.

McLaren's CEO Zak Brown reacts after his team's British driver Lando Norris finished the race third to win the world championship title at the end of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 7, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)
Norris győzelme után Zak Brown a McLaren pilótáit méltatta
Fotó: Andrej Isakovic/AFP

Mivel Norris és Piastri is hosszú távú szerződéssel rendelkeznek a McLarennél, Brown szerint a jövőben sem változik majd, ahogyan bánnak a pilótákkal.

Számunkra ez a helyes módja a versenyzésnek. Két fantasztikus versenyzőnk van. Ugyanez történt Nico Rosberg és Lewis Hamilton esetében is, a végső futamon dőlt el minden. Nagyon büszke vagyok mindenkire, ahogyan viselkedtek – a csapatmunkára, a sikerekre és a nehéz pillanatokra, és arra, hogyan kezeltük azokat” 

– tette hozzá a McLaren vezérigazgatója, aki azért megjegyezte még, hogy ahány csúcspontjuk volt, legalább annyi félelmetes pillanat is akadt a végén.

