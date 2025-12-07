Lando Norris és Oscar Piastri, a McLaren két pilótája egész évben foggal-körömmel küzdöttek a Forma-1-es világbajnoki címért, alig volt köztük pontkülönbség a szezon során.

A McLaren pilótája, Lando Norris nyerte a 2025-ös Forma-1-es szezont

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

A McLaren alkalmazta a híres Papaya-szabályokat a pilótáira, és folyamatosan hangsúlyozta, hogy mindkettejüket igazságosan kívánják kezelni – ez olyan eseteket is magában foglalt, mint például a monzai helycsere, amikor Norris hátrányba került egy bokszkiállás miatt.

A McLaren jövőre is alkalmazza a Papaya-szabályokat

Végül azonban Norris került ki győztesen Abu-Dzabiban, és lett a Forma-1 új világbajnoka, Brown pedig büszkeségét fejezte ki amiatt, ahogyan a csapat menedzselte a pilótákat.

„Hihetetlenül büszke vagyok a csapatra, és hihetetlenül büszke vagyok a két versenyzőnkre. Hagytuk őket versenyezni a végsőkig. A legtöbben azt gondolták, hogy ezt lehetetlen lesz megvalósítani. Egy álom ezzel a két sráccal dolgozni” – idézi a RacingNews365 a McLaren vezérigazgatóját, aki a Sky F1-nek nyilatkozott az Abu-Dzabi Nagydíj után.

Oscar és Lando egész évben fantasztikusak voltak. Nem volt könnyű, mert ez a Max fickó elég nehezen verhető, szóval ez igazán nagy teljesítmény. Mindenki nagyon megérdemelte. Alig várom, hogy visszatérjek a gyárba, és együtt ünnepeljek az egész csapattal!”

– folytatta Zak Brown.

Norris győzelme után Zak Brown a McLaren pilótáit méltatta

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

Mivel Norris és Piastri is hosszú távú szerződéssel rendelkeznek a McLarennél, Brown szerint a jövőben sem változik majd, ahogyan bánnak a pilótákkal.

Számunkra ez a helyes módja a versenyzésnek. Két fantasztikus versenyzőnk van. Ugyanez történt Nico Rosberg és Lewis Hamilton esetében is, a végső futamon dőlt el minden. Nagyon büszke vagyok mindenkire, ahogyan viselkedtek – a csapatmunkára, a sikerekre és a nehéz pillanatokra, és arra, hogyan kezeltük azokat”

– tette hozzá a McLaren vezérigazgatója, aki azért megjegyezte még, hogy ahány csúcspontjuk volt, legalább annyi félelmetes pillanat is akadt a végén.