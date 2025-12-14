Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ukrajna

Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

Olvasta már?

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es szezon zárultával Andrea Kimi Antonelli már javában élvezi a téli szünetet. A Mercedes tehetsége álnéven indult a Milton Keynes-i gokartpályán rendezett versenyen.

Felemásan alakult Andrea Kimi Antonelli első Forma-1-es szezonja, hiszen a debütáló szabadedzése Monzában egy balesettel indult, majd Ausztráliában már a 4. helyen végzett, Kanadában pedig harmadik lett, amivel minden idők harmadik legfiatalabb dobogósa lett. Bár az évad közepén a Mercedes fejlesztési problémái miatt küszködött, így is összesen háromszor állhatott dobogóra és végül a hetedik helyen zárta a világbajnoki pontvadászatot.

A Mercedes pilótája, Andrea Kimi Antonelli túl van a debütáló F1-es szezonján
A Mercedes pilótája, Andrea Kimi Antonelli túl van a debütáló F1-es szezonján
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Mercedes pilótája álnéven versenyzett

A múlt hétvégi Abu-Dzabi Nagydíjat követően a 19 éves olasz pilóta nemrég ellátogatott a Brit Nagydíjnak otthont adó Daytona Milton Keynes gokartpályára, ahol álnéven versenyzett. Antonelli a Mercedes mérnöki igazgató előtt tisztelegve Henry Shovlin néven nevezett be a versenyre, ahol esős körülmények között is simán nyerni tudott. Midez persze nem annyira meglepő, tekintve, hogy rendkívül sikeres gokartos múlttal rendelkezik, többek között 2020-ban és 2021-ben is Európa-bajnok lett.

Az egyik legtehetségesebb F1-es pilóta három másodperccel volt gyorsabb, mint a második helyezett, és több öt másodpercet vert a williamses Alex Albon ugyanezen pályán korábban futott köridejére.

Amikor a futam után a gyanútlan versenyzők levették a sisakjaikat, természetesen mindenkinek leesett az álla, hogy az indulók között volt egy Forma-1-es pilóta is. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Távozik Verstappen bizalmasa, aki borzalmas F1-es baleset után repítette a Red Bullt a csúcsra
Norris dögös barátnője megalázta Verstappent? Reagált a szexi modell
Az F1 botrányhőse bocsánatot kért Norristól, de nincs elájulva tőle
Lando Norris átvette a világbajnoki címet, Verstappen el sem ment a gálára – fotó
Aláírták a Forma-1 legfontosabb szerződését

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!