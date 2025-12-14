Felemásan alakult Andrea Kimi Antonelli első Forma-1-es szezonja, hiszen a debütáló szabadedzése Monzában egy balesettel indult, majd Ausztráliában már a 4. helyen végzett, Kanadában pedig harmadik lett, amivel minden idők harmadik legfiatalabb dobogósa lett. Bár az évad közepén a Mercedes fejlesztési problémái miatt küszködött, így is összesen háromszor állhatott dobogóra és végül a hetedik helyen zárta a világbajnoki pontvadászatot.
A Mercedes pilótája álnéven versenyzett
A múlt hétvégi Abu-Dzabi Nagydíjat követően a 19 éves olasz pilóta nemrég ellátogatott a Brit Nagydíjnak otthont adó Daytona Milton Keynes gokartpályára, ahol álnéven versenyzett. Antonelli a Mercedes mérnöki igazgató előtt tisztelegve Henry Shovlin néven nevezett be a versenyre, ahol esős körülmények között is simán nyerni tudott. Midez persze nem annyira meglepő, tekintve, hogy rendkívül sikeres gokartos múlttal rendelkezik, többek között 2020-ban és 2021-ben is Európa-bajnok lett.
Az egyik legtehetségesebb F1-es pilóta három másodperccel volt gyorsabb, mint a második helyezett, és több öt másodpercet vert a williamses Alex Albon ugyanezen pályán korábban futott köridejére.
Amikor a futam után a gyanútlan versenyzők levették a sisakjaikat, természetesen mindenkinek leesett az álla, hogy az indulók között volt egy Forma-1-es pilóta is.
