A hétszeres Forma-1-es világbajnokot, Michael Schumachert 2013. december 29-én helikopterrel szállították kórházba egy francia sípályáról, miután síelés közben elesett és a fejét beverte egy sziklába. Aznap este agyvérzést kapott, állapota kritikusra fordult és meg is kellett műteni, de továbbra is mesterséges kómában maradt. Schumachert 2014 szeptemberében engedték ki a kórházból, ennél többet viszont igazából azóta sem tudni egy-egy nem hitelesített (például Jean Todt, Willi Weber vagy Bernie Ecclestone által közölt) információt leszámítva. A család ugyanis teljes hírzárlatot rendelt el a svájci otthonában lévő pilótáról, akiről az elmúlt immár 12 évben nem láthattunk egyetlen felvételt sem.

Michael Schumacher a Forma-1 egyik, ha nem a legnagyobb legendája, akit 12 évvel a tragikus balesete után is imádnak a rajongói

Fotó: FRANCOIS FLAMAND / DPPI media

Mi történt Michael Schumacher körül 2025-ben? Folytatódott a botrányos per

Az év elején robban a bomba abban a perben, amely Michael Schumacher családjának megzsarolásáról szól. Mint ismert, korábban eltűnt egy merevlemez, amely minden bizonnyal Michael Schumacher privát képeit és orvosi aktáit tartalmazza. A zsarolók pedig ezt ajánlották fel megvételre Schumacher családjának 15 millió euróért (6,2 milliárd forint), máskülönben eladásra kínálták volna a darkweben. Az ügyben azonban nem várt fordult történt, ugyanis eltűnt a koronatanú.

Urteil im Erpressungsfall von Michael Schumacher verkündet https://t.co/BPwc4PTw80 pic.twitter.com/uoSney6zzW — WELT (@welt) February 12, 2025

Ezt követően kiderült, három év börtönbüntetést kapott az a férfi, aki 15 millió euróval próbálta megzsarolni Michael Schumacher családját. Az ügyben érintett volt a Schumacher-család korábbi biztonsági főnökeként dolgozó Markus Fritsche, valamint segítségére volt Yilmaz Tozturkan egy szórakozóhely biztonsági őre, és annak fia, Daniel Lins.

A három elkövető közül az 53 éves Tozturkan beismerő vallomást tett és három év börtönbüntetést kapott. Fritschét ezzel szemben két év felfüggesztettre, míg Tozturkan fiát hat hónap felfüggesztettre ítélte a bíróság.

A legendás versenyző családja nem volt teljesen elégedett az ítélettel, amit Schumacher ügyvédje, Thilo Damm egyenesen enyhének nevezett és közölte, fellebbezést nyújtanak be. A Schumacher-család ráadásul aggodalmát fejezte ki, hogy néhány bizalmas felvétel még mindig hiányzik, annak ellenére, hogy többször is átkutatták a vádlott lakását.