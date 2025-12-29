Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szinte hihetetlen, de a Forma-1 hétszeres német világbajnok legendája immár 12 éve szenvedett szörnyű síbalesetet. Michael Schumacher állapotáról azóta is alig tudni valamit, mégis zajlik az élet körülötte. Nem meglepő ez, mert bár a család teljes hírzárlatot rendelt el a svájci otthonában lévő pilótáról – akiről az elmúlt tíz évben nem láthattunk egyetlen felvételt sem –, a sajtó és a rajongók is a mai napig kíváncsiak minden rezdülésre, ami az egykori klasszis pilótával kapcsolatos. Hogy mik voltak ezek 2025-ben? Íme, a legfontosabbak idei történesek Michael Schumacherrel kapcsolatban.

A hétszeres Forma-1-es világbajnokot, Michael Schumachert 2013. december 29-én helikopterrel szállították kórházba egy francia sípályáról, miután síelés közben elesett és a fejét beverte egy sziklába. Aznap este agyvérzést kapott, állapota kritikusra fordult és meg is kellett műteni, de továbbra is mesterséges kómában maradt. Schumachert 2014 szeptemberében engedték ki a kórházból, ennél többet viszont igazából azóta sem tudni egy-egy nem hitelesített (például Jean Todt, Willi Weber vagy Bernie Ecclestone által közölt) információt leszámítva. A család ugyanis teljes hírzárlatot rendelt el a svájci otthonában lévő pilótáról, akiről az elmúlt immár 12 évben nem láthattunk egyetlen felvételt sem.

Michael Schumacher a Forma-1 egyik, ha nem a legnagyobb legendája, akit 12 évvel a tragikus balesete után is imádnak a rajongói
Michael Schumacher a Forma-1 egyik, ha nem a legnagyobb legendája, akit 12 évvel a tragikus balesete után is imádnak a rajongói 
Fotó: FRANCOIS FLAMAND / DPPI media

Mi történt Michael Schumacher körül 2025-ben? Folytatódott a botrányos per

Az év elején robban a bomba abban a perben, amely Michael Schumacher családjának megzsarolásáról szól. Mint ismert, korábban eltűnt egy merevlemez, amely minden bizonnyal Michael Schumacher privát képeit és orvosi aktáit tartalmazza. A zsarolók pedig ezt ajánlották fel megvételre Schumacher családjának 15 millió euróért (6,2 milliárd forint), máskülönben eladásra kínálták volna a darkweben. Az ügyben azonban nem várt fordult történt, ugyanis eltűnt a koronatanú.

Ezt követően kiderült, három év börtönbüntetést kapott az a férfi, aki 15 millió euróval próbálta megzsarolni Michael Schumacher családját. Az ügyben érintett volt a Schumacher-család korábbi biztonsági főnökeként dolgozó Markus Fritsche, valamint segítségére volt Yilmaz Tozturkan egy szórakozóhely biztonsági őre, és annak fia, Daniel Lins. 

A három elkövető közül az 53 éves Tozturkan beismerő vallomást tett és három év börtönbüntetést kapott. Fritschét ezzel szemben két év felfüggesztettre, míg Tozturkan fiát hat hónap felfüggesztettre ítélte a bíróság.

A legendás versenyző családja nem volt teljesen elégedett az ítélettel, amit Schumacher ügyvédje, Thilo Damm egyenesen enyhének nevezett és közölte, fellebbezést nyújtanak be. A Schumacher-család ráadásul aggodalmát fejezte ki, hogy néhány bizalmas felvétel még mindig hiányzik, annak ellenére, hogy többször is átkutatták a vádlott lakását.

Michael Schumacher felesége, Corinna közleményében hangsúlyozta:

Olyan büntetést kellene kapniuk, amely elrettenti az esetleges másolatkészítőket. Fellebbeztünk a szerintünk túl enyhe ítélet ellen. Véleményem szerint Markus volt az ötletgazda és a felbujtó a háttérben. Ami még mindig megdöbbentő számunkra, az az, hogy hogyan tudott ennyire elárulni minket és visszaélni a bizalmunkkal.

Annyi biztos, hogy az  ügy teljesen felforgatta és megváltoztatta a hétszeres Forma-1-es világbajnok családjának életét, a Schumacher-család az elmúlt egy évben elvesztette bizalmát az alkalmazottjaival szemben.

Michael Schumacher nagypapa lett

Hogy nemcsak a botrányok kapcsán lehetett hallani Michael Schumacher nevét az idén, arról a lánya gondoskodott. Gina-Maria Schumacher március 29-én adott életet első gyermekének, Millie-nek.

Az örömhírt Gina osztotta meg közösségi oldalán, ahol meghatóan így fogalmazott:

Üdvözlünk a világban, Millie. Március 29-én születtél, és a szívünk soha nem volt még ennyire tele szeretettel. Áldottnak érezzük magunkat, hogy az életünk része vagy.

A bejegyzést elárasztották a gratulációk, köztük a Mercedes F1 csapat és Max Verstappen édesanyjának jókívánságai is.

Gina-Maria – aki sikeres westernlovas –, tavaly szeptemberben házasodott össze párjával, Iain Bethkével Mallorcán. Az esküvő idején már várandós volt, amit később boldogan jelentett be a nyilvánosságnak. Bár sokan találgatták, hogy édesapja jelen volt-e az eseményen, erre vonatkozóan azóta sem érkezett megerősítés.

Megtörtént a csoda: Michael Schumacher életjelet adott

Áprilisban érkezett az év egyik legnagyobb híre a német legendával kapcsolatban: a hétszeres világbajnok aláírása is rákerült arra a sisakra, amellyel a demencia elleni küzdelmet szerették volna segíteni a Forma-1-es világbajnokok.

A sisakot - amelyet mind a húsz, még élő világbajnok ellátott a kézjegyével - a háromszoros vb-győztes skót Jackie Stewart viselte Szahírban, ahol a Bahreini Nagydíj előtt tiszteletkört tett. A 85 éves pilóta az 1973-as Tyrrelljével emlékezett a majd 60 évvel ezelőtti F1-es debütálására.

„Nagyszerű, hogy Michael is aláírta a sisakot. A felesége, Corinna segített neki” – mondta Stewart.

Ez azért is nagy szó, mert német F1-es pilótát egy egészségügyi személyzetből álló csapat és felesége, Corinna ápolja svájci otthonukban, így nem sokan jutnak még a közelébe sem. Arról nem is beszélve, hogy sok közeli barátja és rokona még az egészségi állapotával kapcsolatban sem rendelkezik friss információkkal.

Állítólag a francia Jean Todt –, aki szorosan együtt dolgozott Schumacherrel a Ferrarinál eltöltött rendkívül sikeres időszakában – az egyik, aki látogathatja. A másik Ross Brawn, aki 2000 és 2004 között öt egymást követő konstruktőri bajnoki címig vezette a Ferrarit, míg a harmadik az osztrák Gerhard Berger, egykori Forma-1-es pilóta, aki Schumacher riválisából a család közeli barátja lett.

A Forma-1 bennfentese szerint is „pozitív jelek” utalnak arra, hogy a hétszeres világbajnok jobban lehet, mint korábban gondolták.

A francia sportújságíró, a L’Équipe munkatársa, Stéfan L’Hermitt úgy nyilatkozott a Le Grand Récit című műsorban, hogy bár továbbra sem tudni pontos részleteket Michael Schumacher egészségéről, az elmúlt évben történhetett némi előrelépés.

Nem mondanám, hogy jól van,  de talán javul az állapota

 – mondta L’Hermitt. „Az idén például aláírt egy sisakot jótékonysági célra. Nem tudjuk, vajon a felesége, Corinna segített-e neki, de ez volt az első alkalom hosszú idő óta, hogy valamilyen pozitív jelről hallhattunk – szinte ’életjelet’ kaptunk” – utalt a már korábban említett aláírásra L’Hermitt is.

A riport szerint L’Hermitt továbbra sem kapott közvetlen információkat a Schumacher-családtól, de úgy véli, a német pilóta még mindig nem képes beszélni, és csak korlátozottan tud kommunikálni.

„Olyasvalakiről beszélünk, aki él és talán képes apró interakciókra a családjával, de messze vagyunk attól, hogy azt mondhassuk: jól van"  – tette hozzá.  

A jó hírek mellett a további botrányok sem maradtak el

A jó hírek mellett a hétszeres F1-es világbajnok neve egy döbbenetes botrány miatt is a címlapokra került.

Idén októberben ugyanis újabb hírek érkeztek arról az autóversenyzőről, akit azzal vádolnak, hogy megerőszakolta a 2013-ban síbalesetet szenvedett Forma-1-es legenda egyik ápolónőjét. Michael Schumacher fiának, Mick Schumachernek a barátja követhette el a bűncselekményt, a vádlottat azonban nem találják a hatóságok.

A vádak szerint a tettes Schumacher svájci otthonában letámadta és megerőszakolta a legendás pilóta ápolónőjét, miközben az eszméletlen volt. A férfi nevét nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit lehet tudni róla, hogy Mick Schumacher közeli barátja, ausztrál nemzetiségű és szintén autóversenyző.

A vádlott a botrányos cselekedete óta Ausztráliába menekült. A meg nem nevezett autóversenyző jelenleg kiadatásra vár, mivel Ausztrália és Svájc között kiadatási egyezmény van érvényben. Az ügyészek szerették volna kihallgatni a vádlottat a bíróságon, de most nem tudták megtalálni.

A svájci ügyészek azt az információt kapták, hogy hónapok óta nincs hír a pilótáról, aki tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna. Hozzátették, hogy a férfi már nem áll kapcsolatban egyetlen hatósággal sem, ezért meglehetősen nehéz felfedni a hollétét. 

Az állítólagos bűncselekmény 2019. november 23-án történt az 56 éves sztár svájci kastélyának egyik hálószobájában.

Soha többé nem látjuk Schumachert?

Richard Hopkins, az egykori F1-es személyiség, aki Michael Schumacherrel közeli, baráti viszonyba került, megvan arról győződve, hogy a nyilvánosság soha többé nem fogja látni az ikont.

„Nem hallottam semmit mostanában” – mondta Hopkins a SPORTbible-nek. 

Úgy tudom, van egy finn orvosa, egy személyi orvosa. Nem hiszem, hogy újra látni fogjuk Michaelt. Kissé kellemetlenül érzem magam, amikor az állapotáról beszélek, mert a család – jogos okokból – titokban akarja tartani.

Tehát tehetek egy megjegyzést, lehet véleményem, de nem vagyok benne abban a belső körben. Nem vagyok Jean Todt, nem vagyok Ross Brawn, nem vagyok Gerhard Berger, akik meglátogatják Michaelt. Ettől messze állok.”

Vajon láthatjuk még Michael Schumachert?
Vajon láthatjuk még Michael Schumachert?
Fotó: - / POOL

A Michael Schumacher Forma-1-es pályafutását közelről követő újságíró is ritkaságszámba menő konkrétumokat árult el a legenda állapotáról.

„Nagyon szomorú a helyzet. Ő egy ápolásra szoruló személy, teljesen a gondozóitól függ. Nem tudja szavakkal kifejezni magát” ‒ mondta Felix Görner. „Legfeljebb húsz embernek engedik, hogy igazán közel legyen hozzá.

Szerintem ez a helyes megközelítés, a család az érdekeit szem előtt tartva jár el. [Schumacher] mindig is védte a magánéletét, és ez nem fog változni” ‒ tette hozzá.

Idén sem volt tehát csendes a világ Michael Schumacher körül, ám konkrétumot továbbra sem lehet tudni a német legendával kapcsolatban. Ennek tükrében pedig felfoghatatlan és példátlan, hogy immár 12 éve sikerül titokban tartani a világ egyik leghíresebb emberének állapotát.

  • Kapcsolódó cikkek:
Előkerültek Michael Schumacher titkos fotói – zokognak a rajongók
Szörnyű bűncselekmény történt Michael Schumacher környezetében
Schumacher fia megkérte a csinos magyar autóversenyző kezét – fotó
Bernie Ecclestone robbantotta a bombát: itt kezdhet új életet Schumacher
Schumacher ünnepel, miután megnyerte az 1992-es Belga Nagydíjat
Corinna és Schumacher 1994-ben az Adelaide-ben megrendezett Ausztrál Nagydíj után, ahol egy pont előnnyel szerezte meg első bajnoki címét
1995-ös nürburgringi Európa Nagydíj győzelme után. Schumacher hatszor (1994, 1995, 2000, 2001, 2004, 2006) tudott győzni az Európa Nagydíjak történetében
Egy 2001-es jótékonysági szüreten a Dalai láma birtokán a franciaországi Saillonban
A nürburgringi versenyen 2002-ben. A sportágban egyedülálló módon, a 2002-es évad minden versenyén dobogóra állhatott
2002-ben a Francia Nagydíjon. Ötödik világbajnoki címét már hét versennyel a szezon vége előtt, a franciaországi Magny-Cours-ban bebiztosította, s ezzel beállította Juan Manuel Fangio addigi rekordját a világbajnoki címek számát illetően
2003-ban egy jéggokart versenyen a trentinói síparadicsomban Olaszországban
2003 május 18-án Michael Schumacher nyerte meg az utolsó osztrák futamot
Hatodik világbajnoki címét ünneplik a 2003-as Japán Nagydíj után
2003-ban feleségével az olaszországi Madonna di Campiglioban
Schumacher családja hálás az együttérzésért, azonban közleményben kérték, hogy ne faggassák őket
Schumacher felesége, Corinna, valamint két gyermeke, a 16 éves Gina-Maria és a 14 éves Mick sokkos állapotban van a családfő balesete miatt
Egy gyorsulási versenyen 2003-ban. A Ferrarinak 600 méter után már nem volt esélye az olasz légierő Eurofighter Typhoon vadászrepülőgépe ellen
Schumacher egy Párizsban rendezett jótékonysági versenyen 2004-ben
2004-es San Marinó-i Nagydíjon aratott győzelme után
Schumacher és Kerri Pottharst, olimpiai aranyérmes strandröplabda játékos Melbourne-ben
Egy 2005-ös fotó Nizzából
Schumacher az íjászatot gyakorolja Ferraris csapattársaival a fioranoi versenypályán 2005-ben
Schumacher egy barátságos focimeccsen Brazíliában, 2005-ben
Schumacher a Francia Nagydíjon aratott győzelmét ünnepli 2006-ban. Schumacher volt az első pilóta a Forma-1 történetében aki 8-szor tudta megnyerni ugyanazt a nagydíjat
Schucmacher a Monaccoi Nagydíj szabadedzésén 2006-ban
Schumacher a 2006-os Francia Nagydíj szabadedzésén
Az ekkor már a Mercedes színeiben versenyző Schumacher és a Force Indiás Vitantonio Liuzzi karambolja a 2010-es Abu Dhabi Nagydíjon
Schumacher a 2012-es Belga Nagydíj szabadedzésén
Rollerrel Suzukában, a 2012-es Japán Nagydíj előtt
Schumacher és Vettel a 2012-es Ausztrál Nagydíj előtt
Schumacher és Mercedeses csapattársai Sao Pauloban. Schumacher a 2012-es Brazil Nagydíj után hivatalosan is visszavonult
Galéria: Michael Schumacher pályafutása képekben
1/27
Schumacher ünnepel, miután megnyerte az 1992-es Belga Nagydíjat

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!