A hétszeres Forma-1-es világbajnokot, Michael Schumachert 2013. december 29-én helikopterrel szállították kórházba egy francia sípályáról, miután síelés közben elesett és a fejét beverte egy sziklába. Aznap este agyvérzést kapott, állapota kritikusra fordult és meg is kellett műteni, de továbbra is mesterséges kómában maradt. Schumachert 2014 szeptemberében engedték ki a kórházból, ennél többet viszont igazából azóta sem tudni egy-egy nem hitelesített (például Jean Todt, Willi Weber vagy Bernie Ecclestone által közölt) információt leszámítva. A család ugyanis teljes hírzárlatot rendelt el a svájci otthonában lévő pilótáról, akiről az elmúlt immár 12 évben nem láthattunk egyetlen felvételt sem.
Mi történt Michael Schumacher körül 2025-ben? Folytatódott a botrányos per
Az év elején robban a bomba abban a perben, amely Michael Schumacher családjának megzsarolásáról szól. Mint ismert, korábban eltűnt egy merevlemez, amely minden bizonnyal Michael Schumacher privát képeit és orvosi aktáit tartalmazza. A zsarolók pedig ezt ajánlották fel megvételre Schumacher családjának 15 millió euróért (6,2 milliárd forint), máskülönben eladásra kínálták volna a darkweben. Az ügyben azonban nem várt fordult történt, ugyanis eltűnt a koronatanú.
Ezt követően kiderült, három év börtönbüntetést kapott az a férfi, aki 15 millió euróval próbálta megzsarolni Michael Schumacher családját. Az ügyben érintett volt a Schumacher-család korábbi biztonsági főnökeként dolgozó Markus Fritsche, valamint segítségére volt Yilmaz Tozturkan egy szórakozóhely biztonsági őre, és annak fia, Daniel Lins.
A három elkövető közül az 53 éves Tozturkan beismerő vallomást tett és három év börtönbüntetést kapott. Fritschét ezzel szemben két év felfüggesztettre, míg Tozturkan fiát hat hónap felfüggesztettre ítélte a bíróság.
A legendás versenyző családja nem volt teljesen elégedett az ítélettel, amit Schumacher ügyvédje, Thilo Damm egyenesen enyhének nevezett és közölte, fellebbezést nyújtanak be. A Schumacher-család ráadásul aggodalmát fejezte ki, hogy néhány bizalmas felvétel még mindig hiányzik, annak ellenére, hogy többször is átkutatták a vádlott lakását.
Michael Schumacher felesége, Corinna közleményében hangsúlyozta:
Olyan büntetést kellene kapniuk, amely elrettenti az esetleges másolatkészítőket. Fellebbeztünk a szerintünk túl enyhe ítélet ellen. Véleményem szerint Markus volt az ötletgazda és a felbujtó a háttérben. Ami még mindig megdöbbentő számunkra, az az, hogy hogyan tudott ennyire elárulni minket és visszaélni a bizalmunkkal.
Annyi biztos, hogy az ügy teljesen felforgatta és megváltoztatta a hétszeres Forma-1-es világbajnok családjának életét, a Schumacher-család az elmúlt egy évben elvesztette bizalmát az alkalmazottjaival szemben.
Michael Schumacher nagypapa lett
Hogy nemcsak a botrányok kapcsán lehetett hallani Michael Schumacher nevét az idén, arról a lánya gondoskodott. Gina-Maria Schumacher március 29-én adott életet első gyermekének, Millie-nek.
Az örömhírt Gina osztotta meg közösségi oldalán, ahol meghatóan így fogalmazott:
Üdvözlünk a világban, Millie. Március 29-én születtél, és a szívünk soha nem volt még ennyire tele szeretettel. Áldottnak érezzük magunkat, hogy az életünk része vagy.
A bejegyzést elárasztották a gratulációk, köztük a Mercedes F1 csapat és Max Verstappen édesanyjának jókívánságai is.
Gina-Maria – aki sikeres westernlovas –, tavaly szeptemberben házasodott össze párjával, Iain Bethkével Mallorcán. Az esküvő idején már várandós volt, amit később boldogan jelentett be a nyilvánosságnak. Bár sokan találgatták, hogy édesapja jelen volt-e az eseményen, erre vonatkozóan azóta sem érkezett megerősítés.
Megtörtént a csoda: Michael Schumacher életjelet adott
Áprilisban érkezett az év egyik legnagyobb híre a német legendával kapcsolatban: a hétszeres világbajnok aláírása is rákerült arra a sisakra, amellyel a demencia elleni küzdelmet szerették volna segíteni a Forma-1-es világbajnokok.
A sisakot - amelyet mind a húsz, még élő világbajnok ellátott a kézjegyével - a háromszoros vb-győztes skót Jackie Stewart viselte Szahírban, ahol a Bahreini Nagydíj előtt tiszteletkört tett. A 85 éves pilóta az 1973-as Tyrrelljével emlékezett a majd 60 évvel ezelőtti F1-es debütálására.
„Nagyszerű, hogy Michael is aláírta a sisakot. A felesége, Corinna segített neki” – mondta Stewart.
Ez azért is nagy szó, mert német F1-es pilótát egy egészségügyi személyzetből álló csapat és felesége, Corinna ápolja svájci otthonukban, így nem sokan jutnak még a közelébe sem. Arról nem is beszélve, hogy sok közeli barátja és rokona még az egészségi állapotával kapcsolatban sem rendelkezik friss információkkal.
Állítólag a francia Jean Todt –, aki szorosan együtt dolgozott Schumacherrel a Ferrarinál eltöltött rendkívül sikeres időszakában – az egyik, aki látogathatja. A másik Ross Brawn, aki 2000 és 2004 között öt egymást követő konstruktőri bajnoki címig vezette a Ferrarit, míg a harmadik az osztrák Gerhard Berger, egykori Forma-1-es pilóta, aki Schumacher riválisából a család közeli barátja lett.
A Forma-1 bennfentese szerint is „pozitív jelek” utalnak arra, hogy a hétszeres világbajnok jobban lehet, mint korábban gondolták.
A francia sportújságíró, a L’Équipe munkatársa, Stéfan L’Hermitt úgy nyilatkozott a Le Grand Récit című műsorban, hogy bár továbbra sem tudni pontos részleteket Michael Schumacher egészségéről, az elmúlt évben történhetett némi előrelépés.
Nem mondanám, hogy jól van, de talán javul az állapota
– mondta L’Hermitt. „Az idén például aláírt egy sisakot jótékonysági célra. Nem tudjuk, vajon a felesége, Corinna segített-e neki, de ez volt az első alkalom hosszú idő óta, hogy valamilyen pozitív jelről hallhattunk – szinte ’életjelet’ kaptunk” – utalt a már korábban említett aláírásra L’Hermitt is.
A riport szerint L’Hermitt továbbra sem kapott közvetlen információkat a Schumacher-családtól, de úgy véli, a német pilóta még mindig nem képes beszélni, és csak korlátozottan tud kommunikálni.
„Olyasvalakiről beszélünk, aki él és talán képes apró interakciókra a családjával, de messze vagyunk attól, hogy azt mondhassuk: jól van" – tette hozzá.
A jó hírek mellett a további botrányok sem maradtak el
A jó hírek mellett a hétszeres F1-es világbajnok neve egy döbbenetes botrány miatt is a címlapokra került.
Idén októberben ugyanis újabb hírek érkeztek arról az autóversenyzőről, akit azzal vádolnak, hogy megerőszakolta a 2013-ban síbalesetet szenvedett Forma-1-es legenda egyik ápolónőjét. Michael Schumacher fiának, Mick Schumachernek a barátja követhette el a bűncselekményt, a vádlottat azonban nem találják a hatóságok.
A vádak szerint a tettes Schumacher svájci otthonában letámadta és megerőszakolta a legendás pilóta ápolónőjét, miközben az eszméletlen volt. A férfi nevét nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit lehet tudni róla, hogy Mick Schumacher közeli barátja, ausztrál nemzetiségű és szintén autóversenyző.
A vádlott a botrányos cselekedete óta Ausztráliába menekült. A meg nem nevezett autóversenyző jelenleg kiadatásra vár, mivel Ausztrália és Svájc között kiadatási egyezmény van érvényben. Az ügyészek szerették volna kihallgatni a vádlottat a bíróságon, de most nem tudták megtalálni.
A svájci ügyészek azt az információt kapták, hogy hónapok óta nincs hír a pilótáról, aki tagadja, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna. Hozzátették, hogy a férfi már nem áll kapcsolatban egyetlen hatósággal sem, ezért meglehetősen nehéz felfedni a hollétét.
Az állítólagos bűncselekmény 2019. november 23-án történt az 56 éves sztár svájci kastélyának egyik hálószobájában.
Soha többé nem látjuk Schumachert?
Richard Hopkins, az egykori F1-es személyiség, aki Michael Schumacherrel közeli, baráti viszonyba került, megvan arról győződve, hogy a nyilvánosság soha többé nem fogja látni az ikont.
„Nem hallottam semmit mostanában” – mondta Hopkins a SPORTbible-nek.
Úgy tudom, van egy finn orvosa, egy személyi orvosa. Nem hiszem, hogy újra látni fogjuk Michaelt. Kissé kellemetlenül érzem magam, amikor az állapotáról beszélek, mert a család – jogos okokból – titokban akarja tartani.
Tehát tehetek egy megjegyzést, lehet véleményem, de nem vagyok benne abban a belső körben. Nem vagyok Jean Todt, nem vagyok Ross Brawn, nem vagyok Gerhard Berger, akik meglátogatják Michaelt. Ettől messze állok.”
A Michael Schumacher Forma-1-es pályafutását közelről követő újságíró is ritkaságszámba menő konkrétumokat árult el a legenda állapotáról.
„Nagyon szomorú a helyzet. Ő egy ápolásra szoruló személy, teljesen a gondozóitól függ. Nem tudja szavakkal kifejezni magát” ‒ mondta Felix Görner. „Legfeljebb húsz embernek engedik, hogy igazán közel legyen hozzá.
Szerintem ez a helyes megközelítés, a család az érdekeit szem előtt tartva jár el. [Schumacher] mindig is védte a magánéletét, és ez nem fog változni” ‒ tette hozzá.
Idén sem volt tehát csendes a világ Michael Schumacher körül, ám konkrétumot továbbra sem lehet tudni a német legendával kapcsolatban. Ennek tükrében pedig felfoghatatlan és példátlan, hogy immár 12 éve sikerül titokban tartani a világ egyik leghíresebb emberének állapotát.
