A fotókon Michael Schumacher a pályán elért nagy pillanatai, díjai mellett egy másik korábbi szenvedélyének hódolva, a futballpályán is látható.
Milyen focista lett volna Michael Schumacher?
A Forma-1 ikonja a szezonok lezárulta után gyakran kapcsolódott ki a labdarúgással, amely fiatalkora óta szívügye volt - írja a Bors.
A német sztár elkötelezett támogatója volt az 1. FC Köln csapatának, és maga is rendszeresen futballozott, amikor csak tehette.
Részt vett az F1-es versenyzők jótékonysági mérkőzésein, többek között a 2004-es madridi „Mérkőzés a szegénység ellen” eseményen is, ahol olyan legendákkal játszott együtt, mint Zinédine Zidane, Ronaldo vagy David Beckham.
Később, svájci letelepedése után az FC Echichens tartalékcsapatának igazolt játékosaként folytatta a focit, ami jól mutatja, milyen komolyan vette a sportot.
Pavel Nedved, a korábbi aranylabdás sztár egykor úgy fogalmazott:
Schumacher nemcsak zseniális pilóta, hanem remek futballista is volt.
Maga a világbajnok sztár sem titkolta soha, hogy ha nem az autóversenyzést választja, valószínűleg a labdarúgásban teljesedett volna ki. Ám sajnos már egyik szenvedélyének sem hódolhat. Hosszú évek óta alig lehet valamit tudni a korábbi Forma-1-es legendáról, akinek 2013-ban súlyos síbalesete volt.
