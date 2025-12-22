A fotókon Michael Schumacher a pályán elért nagy pillanatai, díjai mellett egy másik korábbi szenvedélyének hódolva, a futballpályán is látható.

Michael Schumacher a Forma-1 mellett a focit is imádta

Fotó: FRANCOIS FLAMAND / DPPI media

Milyen focista lett volna Michael Schumacher?

A Forma-1 ikonja a szezonok lezárulta után gyakran kapcsolódott ki a labdarúgással, amely fiatalkora óta szívügye volt - írja a Bors.

A német sztár elkötelezett támogatója volt az 1. FC Köln csapatának, és maga is rendszeresen futballozott, amikor csak tehette.

Részt vett az F1-es versenyzők jótékonysági mérkőzésein, többek között a 2004-es madridi „Mérkőzés a szegénység ellen” eseményen is, ahol olyan legendákkal játszott együtt, mint Zinédine Zidane, Ronaldo vagy David Beckham.

Később, svájci letelepedése után az FC Echichens tartalékcsapatának igazolt játékosaként folytatta a focit, ami jól mutatja, milyen komolyan vette a sportot.

Pavel Nedved, a korábbi aranylabdás sztár egykor úgy fogalmazott:

Schumacher nemcsak zseniális pilóta, hanem remek futballista is volt.

Maga a világbajnok sztár sem titkolta soha, hogy ha nem az autóversenyzést választja, valószínűleg a labdarúgásban teljesedett volna ki. Ám sajnos már egyik szenvedélyének sem hódolhat. Hosszú évek óta alig lehet valamit tudni a korábbi Forma-1-es legendáról, akinek 2013-ban súlyos síbalesete volt.