Max Verstappen az idei utolsó tíz Forma-1-es versenyhétvégén 234 pontot szerzett, majdnem kilencvennel többet, mint bárki más. Vasárnap mégis Lando Norris szerezte meg a vb-címet, méghozzá kétpontos előnnyel. A brit McLaren-pilóta dúsgazdag édesapja, Adam Norris azonban megfeledkezett arról, hogy megdicsérje a holland rivális hajráját, és egy üzenetével másokat is erre biztatott.
Adam Norris a Verstappen-kritikájával a saját fiának is odaszúrt
„Az emberek egyszerűen nem emlékeznek másra, csak a győztesre. Próbáltam visszagondolni, hogy tavaly ki lett a második, de nem biztos, hogy eszembe jutott. Az elmúlt tíz bajnokságban volt, aki beteg lett, kiesett vagy visszavonult, de ezek nem maradnak meg az emlékezetben.
Csak a győztest jegyzik meg, ezért is óriási volt ez a nap nekünk"
– nyilatkozta az F1 hivatalos csatornájának Adam Norris, akinek a riválisokat semmibe vevő szavait sokan kritizálták. Az pedig különösen furcsa, hogy tavaly éppen a saját fia lett a vb második helyezettje, de erre sem feltétlenül emlékszik.
Lando Norris is elnézést kért a Verstappenről mondottak miatt
Ami a tavalyi idényt illeti, akkor Verstappen Norrist megelőzve lett világbajnok úgy, hogy a hajrában sok csatát vívtak egymás ellen. Ezek következtében egy évvel ezelőtt nem ritkán tüntette fel a brit versenyző holland barátját negatív színben, többek között sportszerűtlennek nevezve vagy semmibe véve őt. A vb-cím megszerzése után Lando Norris kitért azokra az állításaira is.
„Tudom, hogy néha mondtam buta dolgokat Maxról is, amiről aztán mindenki beszélt utána. Ezeket a dolgokat már megbántam és azt kívánom, bárcsak visszamehetnék és ki se nyitnám a számat. De úgy érzem, jobban tiszteltem másokat, mint bárki.
Megbántam-e bizonyos megjegyzéseimet, amiket mondjuk a pihenőszobában tettem? Igen.
De sokszor csak a pillanat hevében mondtam ezeket, és amint kimondtam, egyből arra gondoltam: »mi az ördögért mondtad?«” – mondta a McLaren új világbajnoka, aki hozzátette, ő próbál mindig őszinte lenni.
Továbbra is hódít a Forma–1 a magyar nézők körében
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!