Max Verstappen az idei utolsó tíz Forma-1-es versenyhétvégén 234 pontot szerzett, majdnem kilencvennel többet, mint bárki más. Vasárnap mégis Lando Norris szerezte meg a vb-címet, méghozzá kétpontos előnnyel. A brit McLaren-pilóta dúsgazdag édesapja, Adam Norris azonban megfeledkezett arról, hogy megdicsérje a holland rivális hajráját, és egy üzenetével másokat is erre biztatott.

Lando Norris Max Verstappen előtt zárva lett a Forma-1 új világbajnoka

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Adam Norris a Verstappen-kritikájával a saját fiának is odaszúrt

„Az emberek egyszerűen nem emlékeznek másra, csak a győztesre. Próbáltam visszagondolni, hogy tavaly ki lett a második, de nem biztos, hogy eszembe jutott. Az elmúlt tíz bajnokságban volt, aki beteg lett, kiesett vagy visszavonult, de ezek nem maradnak meg az emlékezetben.

Csak a győztest jegyzik meg, ezért is óriási volt ez a nap nekünk"

– nyilatkozta az F1 hivatalos csatornájának Adam Norris, akinek a riválisokat semmibe vevő szavait sokan kritizálták. Az pedig különösen furcsa, hogy tavaly éppen a saját fia lett a vb második helyezettje, de erre sem feltétlenül emlékszik.

Lando Norris is elnézést kért a Verstappenről mondottak miatt

Ami a tavalyi idényt illeti, akkor Verstappen Norrist megelőzve lett világbajnok úgy, hogy a hajrában sok csatát vívtak egymás ellen. Ezek következtében egy évvel ezelőtt nem ritkán tüntette fel a brit versenyző holland barátját negatív színben, többek között sportszerűtlennek nevezve vagy semmibe véve őt. A vb-cím megszerzése után Lando Norris kitért azokra az állításaira is.

„Tudom, hogy néha mondtam buta dolgokat Maxról is, amiről aztán mindenki beszélt utána. Ezeket a dolgokat már megbántam és azt kívánom, bárcsak visszamehetnék és ki se nyitnám a számat. De úgy érzem, jobban tiszteltem másokat, mint bárki.

Megbántam-e bizonyos megjegyzéseimet, amiket mondjuk a pihenőszobában tettem? Igen.

De sokszor csak a pillanat hevében mondtam ezeket, és amint kimondtam, egyből arra gondoltam: »mi az ördögért mondtad?«” – mondta a McLaren új világbajnoka, aki hozzátette, ő próbál mindig őszinte lenni.