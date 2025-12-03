Live
Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Váratlan bejelentés az eltűnt malajziai repülőgép ügyében!

Ilyet sem gyakran látni, nemhogy a Forma-1, de összességében a sport világában sem. A McLaren szerelői ugyanis nem érezték fontosnak, hogy gratuláljanak Oscar Piastri második helyéhez a Katari Nagydíjon.

Már a Katari Nagydíj szombati sprintfutama után is olyan felvételek kerültek elő, amelyeken a McLaren szerelői láthatóan nem mutattak különösebb lelkesedést Oscar Piastri győzelme iránt – a csapat egy része még tapsra sem méltatta az ausztrált. 

A McLaren nem úgy bánik Oscar Piastrival, ahogy ő azt megérdemelné
A McLaren nem úgy bánik Oscar Piastrival, ahogy ő azt megérdemelné 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A McLaren megalázta Oscar Piastrit

Vasárnap azonban még ennél is kínosabb képsorok kerültek napvilágra: 

amikor Piastri visszatért a garázsba a dobogós helyezése után, úgy tűnt, senki sem várta őt a McLaren részéről

– szúrta ki a Motorsport.

A felvételeken jól látható, hogy míg 

a Red Bull és a Williams emberei odamentek Piastrihoz gratulálni, addig a saját csapatától senki sem jelent meg, hogy legalább egy vállveregetéssel elismerje a második helyet – ez még akkor sem fest jól, ha a verseny vége csalódást keltő volt a csapat szempontjából.

Ilyenkor mindig felmerül: vajon valóban egyenlő bánásmódban részesül-e a két versenyző? Lando Norris régóta a McLaren kötelékébe tartozik, míg Piastri csak néhány éve csatlakozott a wokingi alakulathoz – és bár a csapat rendre cáfolja a kivételezés vádját, az ilyen esetek újra és újra táptalajt adnak a találgatásoknak.

