Már a Katari Nagydíj szombati sprintfutama után is olyan felvételek kerültek elő, amelyeken a McLaren szerelői láthatóan nem mutattak különösebb lelkesedést Oscar Piastri győzelme iránt – a csapat egy része még tapsra sem méltatta az ausztrált.

A McLaren nem úgy bánik Oscar Piastrival, ahogy ő azt megérdemelné

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A McLaren megalázta Oscar Piastrit

Vasárnap azonban még ennél is kínosabb képsorok kerültek napvilágra:

amikor Piastri visszatért a garázsba a dobogós helyezése után, úgy tűnt, senki sem várta őt a McLaren részéről

– szúrta ki a Motorsport.

A felvételeken jól látható, hogy míg

a Red Bull és a Williams emberei odamentek Piastrihoz gratulálni, addig a saját csapatától senki sem jelent meg, hogy legalább egy vállveregetéssel elismerje a második helyet – ez még akkor sem fest jól, ha a verseny vége csalódást keltő volt a csapat szempontjából.

This is heartbreaking to watch. McLaren team wasn’t there to congratulate Oscar Piastri after the race.⁰⁰First they ruin his chances of winning, and then they don’t even show up afterwards.



Even the Red Bull and Williams congratulated Oscar.pic.twitter.com/m51ZuH7OXm — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) December 2, 2025

Ilyenkor mindig felmerül: vajon valóban egyenlő bánásmódban részesül-e a két versenyző? Lando Norris régóta a McLaren kötelékébe tartozik, míg Piastri csak néhány éve csatlakozott a wokingi alakulathoz – és bár a csapat rendre cáfolja a kivételezés vádját, az ilyen esetek újra és újra táptalajt adnak a találgatásoknak.