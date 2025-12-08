A Forma-1-es Holland Nagydíj után Oscar Piastri már 34 ponttal vezetett Lando Norris, 104-gyel Max Verstappen előtt. Az utolsó kilenc versenyhétvégén azonban a McLaren ausztrál versenyzője mindössze 101 pontot szerzett, miközben brit csapattársa 148, a holland rivális pedig 216 egységgel lett gazdagabb. Így aztán a vasárnapi szezonzárón második Piastri lemaradt a világbajnoki címről. Az Abu-dzabi Nagydíj végén a wokingiak vezérigazgatója, Zak Brown mégis kissé érzéketlenül reagált a csapatrádióban.

Lando Norris nyerte az Oscar Piastri elleni csatát a McLarennél, a brit pilóta lett a csapat új világbajnoka

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A 24 éves ausztrált éppen a versenymérnöke próbálta vigasztalni a leintés után, amikor a McLaren-vezér közbeszólt: „Micsoda szezon, micsoda szezon! Egy igazi sztár vagy! Hét győzelem, imádunk! Jövőre megismételjük! Köszönünk mindent, Oscar! Hihetetlen év volt, nagyon büszkék vagyunk rád! Elképesztő teljesítmény, igazi csapatjátékos vagy! Jövőre újra nekivágunk, most találkozunk a dobogón!” – áradozott Zak Brown, akit nyilvánvalóan Lando Norris vb-címe miatt vitt el a hév, hiszen így a konstruktőri mellett az egyéni trófea is a McLarené lett.

A McLaren vezére nem gondolta át Oscar Piastri helyzetét

Az érthetően csalódott Oscar Piastri udvariasan vette tudomásul főnöke szavait, ám érthetően kevésbé tudott örülni az elbukott világbajnoki cím után. Az F1 2016-os világbajnoka, Nico Rosberg a Sky Sports szakértőjeként el is mondta, szerinte Zak Brown ünneplése érzéketlen volt, és ezzel még megalázóbb helyzetbe hozta pilótáját.

„Ez valószínűleg élete egyik legfájóbb pillanata volt versenyzőként.

Talán egy kis empátiát jobban értékelt volna ahelyett, hogy rögtön ünneplésbe kezd.

Azt is mondhatta volna, hogy »jövőre te következel«, de értem Zak helyzetét is, óriási boldogság lehetett ez neki” – nyilatkozta Rosberg.