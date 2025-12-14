Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

Olvasta már?

Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen

Link másolása
Vágólapra másolva!
Oscar Piastri elmondta, hogy a téli szünet folyamán tárgyalásokat tervez a McLaren vezetésével. A McLaren ausztrál pilótája annak érdekében kezdeményezné a találkozót, hogy átbeszéljék az esetleges változtatásokat az úgynevezett „Papaya-szabályokon”, amelyek alapján ő és Lando Norris versenyeznek.

A két versenyző közötti igazságosság biztosítása érdekében a McLaren 2024-ben vezette be a „Papaya szabályokat”. Ezek értelmében mindkét pilótának időnként pozíciót kellett átadnia a másiknak annak érdekében, hogy méltányos eredmény szülessen a futamgyőzelmekért – illetve 2025-ben már a versenyzői világbajnoki címért – folytatott küzdelemben.

A Forma-1 rajongók rengeteget kritizálták a McLaren Papaya-szabályait
A Forma-1 rajongók rengeteget kritizálták a McLaren Papaya-szabályait
Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

A vb-pontversenyben harmadik helyen végző Piastri időnként úgy érezte, hogy a szabályok ellene dolgoztak, például Szingapúrban, amikor Norris a 2-es kanyarban megelőzte őt a harmadik helyért, ugyanakkor az ausztrál versenyző megvédte ezt a megközelítést.

A McLaren változtathat a Papaya-szabályokon?

Piastri ugyanakkor elmondta, biztos benne, hogy sor kerül majd egyeztetésekre annak érdekében, hogy kiderüljön, szükség van-e bármilyen finomhangolásra a 2026-os idény előtt.

Szerintem ez jól mutatja azt, ahogyan mi versenyzünk. Nyilván nem könnyű egyszerre harcolni a konstruktőri és az egyéni világbajnoki címért két ennyire kiegyenlített képességű pilótával. De végső soron ez egy olyan probléma, amiről tudtuk, hogy szembe fogunk vele nézni” 

– idézi a RacingNews365 a McLaren ausztrál pilótáját, akit a Papaya szabályokról kérdeztek. 

Oscar Piastri of Australia at a press conference talking post race. Piastri is driving the F1 race car No 81, the McLaren MCL39 for the McLaren Formula 1 Team. Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2025 at Yas Marina Circuit, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Oscar Piastri a szezon végére másodhegedűs lett Lando Norris mögött
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

„Összességében szerintem rengeteg pozitívum származik ebből. Vannak ugyan nehéz pillanatok és időnként feszültség is, de úgy gondolom, hogy Lando és én is jobb versenyzőkké váltunk azáltal, hogy a végsőkig hajtjuk egymást” – folytatta Piastri, aki hangsúlyozta, hogy ez néha mindenkinek kellemetlen volt, de összességében jó dolognak bizonyult. 

Az év során sok egyeztetésünk volt, és biztos vagyok benne, hogy az idényen kívül is lesznek megbeszélések arról, min szeretnénk egy kicsit változtatni a jövő évre. De végső soron ezek a szabályok mindkettőnknek a lehető legjobb esélyt adták arra, hogy a csapaton belül fair módon harcolhassunk a világbajnoki címért, és ennél többet nem is lehet kérni” 

– tette hozzá a 24 éves pilóta. 

  • kapcsolódó cikkek:
A Mercedes pilótája álnéven szégyenítette meg F1-es riválisát
Az F1 botrányhőse bocsánatot kért Norristól, de nincs elájulva tőle
A Forma-1 világbajnoka szerint főnöke megalázta a McLaren pilótáját
Kiderült, érvényben maradnak-e a Papaya-szabályok Norris győzelme után is
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!