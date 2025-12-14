A két versenyző közötti igazságosság biztosítása érdekében a McLaren 2024-ben vezette be a „Papaya szabályokat”. Ezek értelmében mindkét pilótának időnként pozíciót kellett átadnia a másiknak annak érdekében, hogy méltányos eredmény szülessen a futamgyőzelmekért – illetve 2025-ben már a versenyzői világbajnoki címért – folytatott küzdelemben.

A Forma-1 rajongók rengeteget kritizálták a McLaren Papaya-szabályait

Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

A vb-pontversenyben harmadik helyen végző Piastri időnként úgy érezte, hogy a szabályok ellene dolgoztak, például Szingapúrban, amikor Norris a 2-es kanyarban megelőzte őt a harmadik helyért, ugyanakkor az ausztrál versenyző megvédte ezt a megközelítést.

A McLaren változtathat a Papaya-szabályokon?

Piastri ugyanakkor elmondta, biztos benne, hogy sor kerül majd egyeztetésekre annak érdekében, hogy kiderüljön, szükség van-e bármilyen finomhangolásra a 2026-os idény előtt.

Szerintem ez jól mutatja azt, ahogyan mi versenyzünk. Nyilván nem könnyű egyszerre harcolni a konstruktőri és az egyéni világbajnoki címért két ennyire kiegyenlített képességű pilótával. De végső soron ez egy olyan probléma, amiről tudtuk, hogy szembe fogunk vele nézni”

– idézi a RacingNews365 a McLaren ausztrál pilótáját, akit a Papaya szabályokról kérdeztek.

Oscar Piastri a szezon végére másodhegedűs lett Lando Norris mögött

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

„Összességében szerintem rengeteg pozitívum származik ebből. Vannak ugyan nehéz pillanatok és időnként feszültség is, de úgy gondolom, hogy Lando és én is jobb versenyzőkké váltunk azáltal, hogy a végsőkig hajtjuk egymást” – folytatta Piastri, aki hangsúlyozta, hogy ez néha mindenkinek kellemetlen volt, de összességében jó dolognak bizonyult.

Az év során sok egyeztetésünk volt, és biztos vagyok benne, hogy az idényen kívül is lesznek megbeszélések arról, min szeretnénk egy kicsit változtatni a jövő évre. De végső soron ezek a szabályok mindkettőnknek a lehető legjobb esélyt adták arra, hogy a csapaton belül fair módon harcolhassunk a világbajnoki címért, és ennél többet nem is lehet kérni”

– tette hozzá a 24 éves pilóta.