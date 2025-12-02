A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát, teljes a 2026-os rajtrács

A Red Bull és a Racing Bulls bejelentette 2026-os versenyzői felállását, így már nincs kiadó hely a Forma-1-ben. Isack Hadjar lesz Max Verstappen csapattársa 2026-ban a Red Bullnál, míg Arvid Lindblad újoncként érkezik az F1-be, ő a Racing Bulls színeiben lesz Liam Lawson csapattársa.
A Red Bull istállók jelentették be utoljára a versenyzőiket
A Red Bull és a Racing Bulls volt az a két csapat, ahol maradt még szabad hely 2026-ra. Hadjar csapatváltását biztosra vették a szakértők, ugyanis idén 10 versenyen szerzett pontot, és élete első dobogóját is megszerezte a Holland Nagydíjon. A 21 éves pilóta a Red Bull junior programjának tagja volt, és idén debütált az F1-ben a Red Bull testvércsapatánál, a Racing Bullsnál.
A szezonzárás előtt egy futammal Verstappen az összetettben második, és a hétvégi Abu-Dzabi Nagydíjon még van esélye megnyerni pályafutása ötödik vb-címét.
A Red Bull utánpótlásában nevelkedő Lindblad F2-es teljesítményével és szabadedzéses szerepléseivel hívta fel magára a figyelmet. A fentiek alapján Cunoda és Lawson között dőlt el, ki marad a Racing Bullsnál, és Lawson kapott bizalmat, így 2026-ban is ő vezetheti az autót, miután 2024 közepén Ricciardót váltotta.
Az új-zélandi Liam Lawson mellett a brit-svéd Arvin Lindblad alkotja majd tehát a Red Bull fiókistállójának párosát. A 23 éves új-zélandi pilóta mellé kerül a 18 esztendős Lindblad, aki brit színekben versenyez és a mezőny egyetlen újonca lesz jövőre.
Cunoda, aki csak 15. a világbajnoki pontversenyben, 2026-ban a Red Bull és a Racing Bulls közös tartalékpilótája lesz.
„Isack első F1-es évében nagy érettséget mutatott, és ami a legfontosabb: megvan benne a nyers sebesség, ami ebben a sportágban a legfontosabb. Hiszünk benne, hogy Max mellett képes lesz csodát tenni” – mondta Laurent Mekies, a Red Bull Racing csapatfőnöke.
„Nagyon hálás vagyok a Red Bullnak ezért a lehetőségért. Sok hullámvölgyem volt, de a csapat mindig hitt bennem. A Racing Bullsnál rengeteget tanultam, és készen állok a Red Bullra. Alig várom, hogy Max mellett dolgozhassak” – mondta Hadjar a bejelentés kapcsán.
„Isack zseniális szezont futott… teljesen megérdemli a Red Bull-ülést. Liam remek teljesítményt és profi hozzáállást mutatott, Arvid pedig a sport egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége” – tette hozzá Alan Permane, a Racing Bulls csapatfőnöke.
„Gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy F1-versenyző legyek. Hatalmas kihívás lesz 2026, de készen állok, és izgatottan várom” – idézte a csapat a fiatal brit versenyző szavait.
A Forma-1-es vb 2026-os versenyzői felállása:
McLaren: Lando Norris (brit), Oscar Piastri (ausztrál)
Ferrari: Charles Leclerc (monacói), Lewis Hamilton (brit)
Red Bull: Max Verstappen (holland), Isack Hadjar (francia)
Mercedes: George Russell (brit), Andrea Kimi Antonelli (olasz)
Aston Martin: Fernando Alonso (spanyol), Lance Stroll (kanadai)
Alpine: Pierre Gasly (francia), Franco Colapinto (argentin)
Haas: Esteban Ocon (francia), Oliver Bearman (brit)
RB: Liam Lawson (új-zélandi), Arvin Lindblad (brit)
Williams: Carlos Sainz Jr. (spanyol), Alexander Albon (thaiföldi)
Audi: Nico Hülkenberg (német), Gabriel Bortoleto (brazil)
Cadillac: Sergio Pérez (mexikói), Valtteri Bottas (finn)
