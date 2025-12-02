A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát, teljes a 2026-os rajtrács

A Red Bull és a Racing Bulls bejelentette 2026-os versenyzői felállását, így már nincs kiadó hely a Forma-1-ben. Isack Hadjar lesz Max Verstappen csapattársa 2026-ban a Red Bullnál, míg Arvid Lindblad újoncként érkezik az F1-be, ő a Racing Bulls színeiben lesz Liam Lawson csapattársa.

Megvan Max Verstappen újabb csapattársa a Red Bull csapatánál

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Red Bull istállók jelentették be utoljára a versenyzőiket

A Red Bull és a Racing Bulls volt az a két csapat, ahol maradt még szabad hely 2026-ra. Hadjar csapatváltását biztosra vették a szakértők, ugyanis idén 10 versenyen szerzett pontot, és élete első dobogóját is megszerezte a Holland Nagydíjon. A 21 éves pilóta a Red Bull junior programjának tagja volt, és idén debütált az F1-ben a Red Bull testvércsapatánál, a Racing Bullsnál.

A szezonzárás előtt egy futammal Verstappen az összetettben második, és a hétvégi Abu-Dzabi Nagydíjon még van esélye megnyerni pályafutása ötödik vb-címét.

A Red Bull utánpótlásában nevelkedő Lindblad F2-es teljesítményével és szabadedzéses szerepléseivel hívta fel magára a figyelmet. A fentiek alapján Cunoda és Lawson között dőlt el, ki marad a Racing Bullsnál, és Lawson kapott bizalmat, így 2026-ban is ő vezetheti az autót, miután 2024 közepén Ricciardót váltotta.

Az új-zélandi Liam Lawson mellett a brit-svéd Arvin Lindblad alkotja majd tehát a Red Bull fiókistállójának párosát. A 23 éves új-zélandi pilóta mellé kerül a 18 esztendős Lindblad, aki brit színekben versenyez és a mezőny egyetlen újonca lesz jövőre.

Cunoda, aki csak 15. a világbajnoki pontversenyben, 2026-ban a Red Bull és a Racing Bulls közös tartalékpilótája lesz.

„Isack első F1-es évében nagy érettséget mutatott, és ami a legfontosabb: megvan benne a nyers sebesség, ami ebben a sportágban a legfontosabb. Hiszünk benne, hogy Max mellett képes lesz csodát tenni” – mondta Laurent Mekies, a Red Bull Racing csapatfőnöke.

Isack Hadjar váltja Cunoda Jukit a Red Bullnál

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

„Nagyon hálás vagyok a Red Bullnak ezért a lehetőségért. Sok hullámvölgyem volt, de a csapat mindig hitt bennem. A Racing Bullsnál rengeteget tanultam, és készen állok a Red Bullra. Alig várom, hogy Max mellett dolgozhassak” – mondta Hadjar a bejelentés kapcsán.