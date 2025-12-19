Live
Nemrég ért véget egy rendkívül izgalmas szezon a száguldó cirkuszban, hamarosan pedig kezdődik a 2026-os pontvadászat. Előtte pedig a Forma-1-es csapatok bemutatják az új autóikat, köztük a Red Bull is, amely ki is jelölte a dátumot, amelyet a rajongók várhatnak majd.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a 2026-os szezon a szabályváltozásokkal új korszakot nyit a Forma-1-ben mind technikai, mind versenyzési oldalon. A változtatások célja, hogy a versenyzés izgalmasabb legyen, a pilóták pedig közelebb legyenek egymáshoz. Azt egyelőre nem lehet megjósolni, hogy mit hozhat az előttünk álló Forma-1-es szezon, a száguldó cirkusz sztárjai mindenesetre nem feltétlenül lelkesednek az új autókért. Mostani cikkünkben nem erről, hanem arról írunk, hogy a csapatoknak már több mint a fele, köztük a Red Bull is, elárulta, pontosan mikor mutatja majd be az új kocsiját.

Verstappen vajon milyen autót vezet majd a Red Bullnál?
Verstappen vajon milyen autót vezet majd a Red Bullnál?
Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

A Red Bull januárban jön az új autóval

Egészen pontosan hét csapat mondta el, mikor leplezik le a 2026-os autójukat, köztük a Red Bull is, amely korán, már január 15-én túlesik ezen az eseményen. Még négy istálló nem közölt dátumot a saját bemutatója kapcsán, ahogy az F1 illetékesei által összerakott táblázatból látni lehet.

 

