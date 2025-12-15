Helmut Marko távozását a múlt héten jelentette be a Red Bull, az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjat követően. Tanácsadóként és a juniorprogram vezetőjeként az osztrák szakember több mint 20 év alatt 18 pilótát segített a Forma-1, mindezt úgy, hogy már a kezdetektől a Red Bull istállónál dolgozott.

A távozása után Helmut Marko ostobaságnak nevezte a Red Bull által kiadott sajtóközleményt

Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

A paddockban ugyanakkor megosztó figurává vált, a távozása pedig nem sokkal az után történt, hogy egy szerencsétlen nyilatkozattal hozzájárult ahhoz támadássorozathoz, amellyel Andrea Kimi Antonellinek kellett szembenéznie a Katari Nagydíjat követően. Mint ismert, Marko azt sugallta, hogy Antonelli elengedte Lando Norrist az utolsó előtti körben, ezzel is hozzásegítve a brit pilótát a később megszerzett világbajnoki címéhez.

Kitálalt a Red Bull távozó legendája

A De Limburgernek adott interjúban a Red Bulltól távozó Marko elmondta, hogy a döntése már a katari hétvége óta érlelődött benne.

Nem gondolkodtam rajta sokáig. A visszavonulás gondolata Katarban kezdett megfogalmazódni számomra. Nem vagyok az a sokat kétkedő típus. Az Abu-Dzabiban rendezett utolsó verseny előtti csütörtökön eldöntöttem magamban, hogy ez lesz az utolsó hétvégém”

– idézi a RacingNews365 a Red Bull leköszönő tanácsadóját.

A szezonzárót követően a Red Bull kiadott egy sajtóközleményt, amelyben megerősítették Marko távozását. Ebben azt írták:

„Nagyon mélyen érintett, hogy Max kevéssel lemaradt a világbajnoki címről, ami egyúttal egyértelművé tette számomra, eljött az idő, hogy lezárjam ezt a hosszú, intenzív és nagyon sikeres fejezetét az életemnek.”

Helmut Marko nem gondolkodott sokat a távozáson

Fotó: Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

Marko azonban most hangsúlyozta, hogy a Red Bull közleménye nem teljes fedi a valóságot.

Nem akarok a részletekbe belemenni, de az a sajtóközlemény teljesen ostoba volt. Mondjuk úgy, hogy sok minden változott a csapatnál rövid idő alatt. Azt hiszed, jól ismered az embereket, de végül kiderül, hogy ez nem így van”

– mondta.

„Többet tényleg nem mondok. És az az ötödik bajnoki cím sem változtatott volna semmin. Az volt a végső álmom, hogy öt egymást követő címet nyerjünk Max Verstappennel, a legjobb pilótánkkal, aki valaha is volt. De nem így alakult, bár az utolsó verseny előtt még bíztam benne” – tette hozzá a 82 éves Helmut Marko, aki a Red Bull istállóval hat konstruktőri világbajnoki címet nyert.