Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Red Bull a múlt héten bejelentette, hogy 20 év után távozik a Forma-1-es istállótól Helmut Marko, aki tanácsadóként és a juniorprogram vezetőjeként dolgozott a csapatnál. A 82 éves Helmut Marko most adott egy interjút, melyben azt mondta, hogy a távozása után kiadott sajtóközleményben a Red Bull ostobaságokat írt.

Helmut Marko távozását a múlt héten jelentette be a Red Bull, az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjat követően. Tanácsadóként és a juniorprogram vezetőjeként az osztrák szakember több mint 20 év alatt 18 pilótát segített a Forma-1, mindezt úgy, hogy már a kezdetektől a Red Bull istállónál dolgozott.

01 Max Verstappen, Oracle Red Bull Racing, RB18, action celebration, celebrates, victory, Helmut Marko head of Red Bull's driver development during the F1 Grand Prix of United States of America USA at Circuit of The Americas from October 20th to 23rd, 2022 in Austin, Texas. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
A távozása után Helmut Marko ostobaságnak nevezte a Red Bull által kiadott sajtóközleményt
Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

A paddockban ugyanakkor megosztó figurává vált, a távozása pedig nem sokkal az után történt, hogy egy szerencsétlen nyilatkozattal hozzájárult ahhoz támadássorozathoz, amellyel Andrea Kimi Antonellinek kellett szembenéznie a Katari Nagydíjat követően. Mint ismert, Marko azt sugallta, hogy Antonelli elengedte Lando Norrist az utolsó előtti körben, ezzel is hozzásegítve a brit pilótát a később megszerzett világbajnoki címéhez. 

Kitálalt a Red Bull távozó legendája

A De Limburgernek adott interjúban a Red Bulltól távozó Marko elmondta, hogy a döntése már a katari hétvége óta érlelődött benne. 

Nem gondolkodtam rajta sokáig. A visszavonulás gondolata Katarban kezdett megfogalmazódni számomra. Nem vagyok az a sokat kétkedő típus. Az Abu-Dzabiban rendezett utolsó verseny előtti csütörtökön eldöntöttem magamban, hogy ez lesz az utolsó hétvégém” 

– idézi a RacingNews365 a Red Bull leköszönő tanácsadóját. 

A szezonzárót követően a Red Bull kiadott egy sajtóközleményt, amelyben megerősítették Marko távozását. Ebben azt írták:

„Nagyon mélyen érintett, hogy Max kevéssel lemaradt a világbajnoki címről, ami egyúttal egyértelművé tette számomra, eljött az idő, hogy lezárjam ezt a hosszú, intenzív és nagyon sikeres fejezetét az életemnek.”

Helmut Marko and Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing are on Yas Island, Abu Dhabi, on December 7, 2025, during race day. (Photo by Ahmad AlShehab/NurPhoto) (Photo by Ahmad AlShehab / NurPhoto via AFP)
Helmut Marko nem gondolkodott sokat a távozáson
Fotó:  Ahmad AlShehab/NurPhoto via AFP

Marko azonban most hangsúlyozta, hogy a Red Bull közleménye nem teljes fedi a valóságot.

Nem akarok a részletekbe belemenni, de az a sajtóközlemény teljesen ostoba volt. Mondjuk úgy, hogy sok minden változott a csapatnál rövid idő alatt. Azt hiszed, jól ismered az embereket, de végül kiderül, hogy ez nem így van”

– mondta. 

„Többet tényleg nem mondok. És az az ötödik bajnoki cím sem változtatott volna semmin. Az volt a végső álmom, hogy öt egymást követő címet nyerjünk Max Verstappennel, a legjobb pilótánkkal, aki valaha is volt. De nem így alakult, bár az utolsó verseny előtt még bíztam benne” – tette hozzá a 82 éves Helmut Marko, aki a Red Bull istállóval hat konstruktőri világbajnoki címet nyert. 

  • kapcsolódó cikkek:
Távozik Verstappen bizalmasa, aki borzalmas F1-es baleset után repítette a Red Bullt a csúcsra
Hivatalos: távozik a Red Bulltól Max Verstappen legnagyobb támogatója
Verstappen szörnyű hírt kapott, teljesen széteshet a Red Bull
Végre megszólalt a halálosan megfenyegetett F1-sztár is
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!