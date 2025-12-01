A Mercedes 19 éves pilótája a Forma-1-es Katari Nagydíj utolsó körében hibázott, melynek köszönhetően Lando Norris meg tudta előzni őt. Andrea Kimi Antonellit és a német csapatot ezek után keményen támadta a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko, aki azzal vádolta a riválist, hogy szándékosan követett el hibát. Az olasz pilóta még halálos fenyegetéseket is kapott az interneten, Antonelli ezek miatt a profilképét feketére cserélte a közösségi oldalán.

Antonellit halálosan megfenyegették, a Red Bull azonnal reagált

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

A Red Bull nem ment el szó nélkül Antonelli zaklatása mellett

Az osztrák csapat hivatalos közleményt adott ki, melyben határozottan elítélte a Mercedes pilótáját célzó gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat.

A Katari Nagydíj alatt és közvetlenül utána elhangzott vélemények, miszerint a Mercedes pilótája, Kimi Antonelli szándékosan engedte volna el Lando Norrist, egyértelműen tévesek.

A visszajátszások világosan mutatják, hogy Antonelli egy pillanatra elveszítette az autója feletti uralmat, így Norris megelőzhette őt” – közölte a Red Bull, amely őszintén sajnálja, hogy ez az eset oda vezetett, hogy az olasz versenyzőt online támadások érték.

Az Antonelli és Norris közti pozícióváltás két extra pontot jelentett a pontverseny éllovasának a vb-címért folyó harcban, miközben úgy tűnt, hogy Max Verstappen akár 15 pontot is nyerhetett volna a McLaren versenyzőjével szemben.

A Forma-1 2025-ös idénye a szezonzáró futamon, Abu-Dzabiban dől el. A világbajnokságot még hárman is megnyerhetik, az éllovas Lando Norris 12 ponttal vezet Max Verstappen előtt, csapattársát, Oscar Piastrit pedig 16 egységgel előzi meg.

Kapcsolódó cikkek