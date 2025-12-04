Live
A Red Bull a napokban jelentette be új felállását a következő évre, amiből kiderült, hogy nincs hely Cunoda Juki számára sem a Red Bull, sem a Racing Bulls csapatában. A Red Bull csapatában Isack Hadjar lesz Max Verstappen társa, de a japán a Racing Bullshoz sem térhet vissza, ott ugyanis Arvid Lindblad lesz Liam Lawson csapattársa. A Forma-1-es mezőny közben megérkezett az utolsó futamra, Abu-dzabiba, ahol Cunoda utolsó versenyhétvégéjére készül és elmondta, hogy tudta meg, hogy nem számolnak már vele.

Cunoda az utolsó futam helyszínén elmondta, a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko mondta el neki, hogy nem számolnak vele egyik csapatnál sem, ”csak” tesztpilóta lesz 2026-ban.

Cunoda Jukit kirúgta a Red Bull
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Így rúgta ki a Red Bull Cunodát

„Helmut közvetlenül a verseny után négyszemközt mondta el nekem, és ennyi volt. Természetesen csalódott és dühös vagyok, ugyanakkor bizonyos szempontból, ha nem is jól vagyok, de túlélem. Másnap reggel ugyanúgy reggelit rendeltem, ugyanazt, amit szoktam. Talán még nem igazán tudatosult bennem, hogy ez lesz az utolsó versenyem idén és a következő évet tekintve” – idézi Cunodát az M4 Sport.

A japán versenyző azt bánja, hogy pont akkor nem tudta élvezni a munka gyümölcsét, amikor a Racing Bulls komoly fejlődést mutatott.

„Egyetlen dolgot bánok csak: hogy lemaradtam egy átkozott jó autóról, ami lényegében az én gyermekem lett volna. Ez az az autó, amit az évek során a Racing Bullsnál fejlesztettünk, a mostani szabályrendszer kezdete óta. Biztosra veszem, hogy abban ott vannak az én génjeim. Fáj, hogy erről lemaradtam és úgy fejezem be a szezont, hogy nem értem el azt a szintet, amit akartunk.”

Cunoda két szék között a pad alá esett, hiszen a Red Bullon kívül mással nem tárgyalhatott, de az osztrákok végül elküldték, így 2026-ra ülés nélkül maradt. Cunoda előtt lehetnek példák bőven, hiszen Alexander Albon és Daniel Ricciardo, de Valtteri Bottas és Sergio Pérez is kisebb kihagyások után tértek vagy térnek vissza az F1-be.

„Most jobban át fogom látni, hallani fogom a versenyzők kommunikációját. Talán sok mindent megtanulhatok, olyasmiket, amiket nem is hittem volna” – próbálta a pozitívumát nézni a dolgoknak Cunoda.

