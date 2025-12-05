Pascal Wehrlein 2016-ban a Manor, 2017-ben pedig a Sauber csapatával versenyzett a Forma-1-ben, majd a kirúgása – 2018 – óta a Forma-E-ben szerepel. 2024-ben meg is nyerte az elektromos sorozatot, majd címvédőként az előző idény első versenyén, Sao Paulóban horrorbalesetet szenvedett. Most bevallotta, a Red Bull-főnök Laurent Mekies is üzenetet kapott tőle az incidens után.

A Red Bull főnökének üzenő Pascal Wehrlein visszatért Sao Paulóba, ahol tavaly a Forma-E címvédőjeként balesete volt

Fotó: MANUEL ROMANO / NurPhoto

Wehrlein üzenete a Red Bull főnökének

A Forma-E 2025/26-os évada éppen ezen a hétvégén kezdődik Sao Paulóban, itt beszélt Wehrlein a tavalyi ijesztő balesetéről, amelyben fejjel lefelé csapódott a falnak, és kisebb sérüléseket szenvedett.

„Néhány nappal a baleset után írtam egy barátomnak, Laurent Mekiesnek, aki most a Red Bull csapatfőnöke.

Évekkel ezelőtt, amikor az FIA-nál dolgozott, akkor az ő segítségével vezették be a HALO-rendszert, úgyhogy azt írtam neki: »Nagyon köszönöm, hogy megmentetted az életemet.«”

– vallotta be Wehrlein, aki hozzátette, a mostani hétvége előtt is üzenetet váltott a Red Bull főnökével.

A 31 éves német pilóta megjegyezte, a címvédőként szerzett harmadik helye után az új idényben ismét az összetett megnyerése a célja a Porsche csapatával.