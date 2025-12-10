Kedden éjszaka ismeretlen tettesek betörtek egy stuttgarti villába, ahol megkötözték az ott lévő 83 éves férfit, majd kirámolták a házat és távoztak. Az áldozat nem más volt, mint Willi Weber, a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher egykori menedzsere, írják német lapok a Bild információira hivatkozva.

Willi Weber és Michael Schumacher a 2006-os Török Nagydíjon

Fotó: RAINER JENSEN / DPA

A Bild információit maga Willi Weber is megerősítette, aki azt is elmondta, hogy megsérült a támadás során.

„Van egy monoklim, éppen most hallgat ki a rendőrség. Szörnyű érzés volt, teljesen le vagyok sokkolva” – mondta el a lapnak. A bűncselekmény során szerencsére nem egyedül volt otthon, többen is tartózkodtak a villában, egyikük riasztotta a rendőrséget. Talán ennek is köszönhető, hogy nem történt még nagyobb baj.

Az eset nem sokkal azt követően történt, hogy kiderült, Weber eladja a 22 millió eurót érő hatalmas villáját, és válni készül a feleségétől.

Michael Schumacher felfedezője

Willi Weber nem akárki a Forma-1 világában. A már évek óta visszavonult egykori menedzser nevéhez fűződik ugyanis a sportág történetének talán legnagyobb alakja, Michael Schumacher felfedezése. Ő látta meg a tehetséget az 1980-as évek elején egy kerpeni kisfiúban, akit aztán eljuttatott a Forma-3-ig, majd a Forma-1-ig, ahol a legnagyobb sikerei idején is mellette állt. Összesen több mint 20 évig tartott a munkakapcsolatuk, egészen a német sztár 2013-as tragikus síbalesetéig.