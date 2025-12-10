Live
Meghalt Balázs Péter

Sport

Mitől különleges Szoboszlai? – a Liverpool edzője elmondta az igazságot

Ijesztő jelenetek játszódtak le kedden este egy stuttgarti villában. Ismeretlen tettesek betörtek Michael Schumacher korábbi ügynökéhez, Willi Weberhez, és kirabolták a férfit.

Kedden éjszaka ismeretlen tettesek betörtek egy stuttgarti villába, ahol megkötözték az ott lévő 83 éves férfit, majd kirámolták a házat és távoztak. Az áldozat nem más volt, mint Willi Weber, a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher egykori menedzsere, írják német lapok a Bild információira hivatkozva.

German Formula One pilot Michael Schumacher (R) of Scuderia Ferrari exchanges glances with his manager German Willi Weber (L) in the paddock of the Istanbul Park circuit near Istanbul, Turkey, Friday, 25 August 2006. The Formula 1 Turkish Grand Prix will be held on Sunday, 27 August. Photo: Rainer Jensen (Photo by RAINER JENSEN / dpa Picture-Alliance via AFP)
Willi Weber és Michael Schumacher a 2006-os Török Nagydíjon
Fotó: RAINER JENSEN / DPA

A Bild információit maga Willi Weber is megerősítette, aki azt is elmondta, hogy megsérült a támadás során.

„Van egy monoklim, éppen most hallgat ki a rendőrség. Szörnyű érzés volt, teljesen le vagyok sokkolva” – mondta el a lapnak. A bűncselekmény során szerencsére nem egyedül volt otthon, többen is tartózkodtak a villában, egyikük riasztotta a rendőrséget. Talán ennek is köszönhető, hogy nem történt még nagyobb baj.

Az eset nem sokkal azt követően történt, hogy kiderült, Weber eladja a 22 millió eurót érő hatalmas villáját, és válni készül a feleségétől.

Michael Schumacher felfedezője

Willi Weber nem akárki a Forma-1 világában. A már évek óta visszavonult egykori menedzser nevéhez fűződik ugyanis a sportág történetének talán legnagyobb alakja, Michael Schumacher felfedezése. Ő látta meg a tehetséget az 1980-as évek elején egy kerpeni kisfiúban, akit aztán eljuttatott a Forma-3-ig, majd a Forma-1-ig, ahol a legnagyobb sikerei idején is mellette állt. Összesen több mint 20 évig tartott a munkakapcsolatuk, egészen a német sztár 2013-as tragikus síbalesetéig.

 

