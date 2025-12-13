Steiner az után kért bocsánatot Norristól, hogy a McLaren brit pilótája az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon megszerezte pályafutása első Forma-1-es egyéni világbajnoki címét.
A brit versenyző a második helyről rajtolt, de végül harmadikként ért célba, ez pedig elegendő volt neki ahhoz, hogy világbajnok legyen, még ha mindössze két ponttal is előzte meg a címvédő Max Verstappent az összetettben.
Steiner szerint Norris nincs a legnagyobbak között
Lando Norris megnyerte pályafutása első világbajnoki címét, ez követően pedig a Haas korábbi csapatfőnöke is elnézést kért tőle.
A rocksztár Lando. Megérdemli. Azt tette, amit tennie kellett ahhoz, hogy világbajnok legyen. Nem követett el hibát a végén, és hozta az eredményt. A végén nagyon kicsi volt a különbség, akár el is bukhatta volna. De Max is beismerte, hogy neki volt több pontja”
– mondta Steiner a Red Flags című podcastműsorban.
„Egy pont vagy két pont, teljesen mindegy. Ő a világbajnok, ő a rocksztár. Ő volt a futam rocksztárja. Épp eleget tett ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot, és nagyon stratégikusan versenyzett” – folytatta.
A szezon során Norris sok kritikát kapott amiatt, hogy nem mindig tudta kezelni a nyomást, felesleges hibákat követett el, és nem hozta ki a maximumot az MCL39-es autóból.
Steiner az év során többször is élesen bírálta az új világbajnokot, de Norris világbajnoki győzelme után elismerte, hogy vissza kell vonnia szavait, és bocsánatot kell kérnie.
Számomra azt bizonyította, hogy a végén – ahogy ő is mondta – nem kellett agresszívnek lennie ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot. Bebizonyította-e, hogy a legnagyobb bajnokok egyike? Még nem”
– vélekedett Steiner, aki szerint Norrsinak még nyernie kell pár vb-címet, hogy a legnagyobbak közé kerülhessen.
„Szerintem még néhány bajnokságot meg kell nyernie. De ezen a versenyen mindent jól csinált. Szóval bizonyos ponton el kell ismerni a fickót, mert rengeteg kritikát zúdítottunk rá. Most visszavonjuk a kritikákat, és azzal, hogy azt mondjuk rá, hogy rocksztár, az majdnem olyan mint a bocsánatkérés is” – tette hozzá a Haas egykori csapatfőnöke.
