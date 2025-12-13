Steiner az után kért bocsánatot Norristól, hogy a McLaren brit pilótája az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon megszerezte pályafutása első Forma-1-es egyéni világbajnoki címét.

Günther Steiner elnézést kért a Forma-1 új világbajnokától

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A brit versenyző a második helyről rajtolt, de végül harmadikként ért célba, ez pedig elegendő volt neki ahhoz, hogy világbajnok legyen, még ha mindössze két ponttal is előzte meg a címvédő Max Verstappent az összetettben.

Steiner szerint Norris nincs a legnagyobbak között

Lando Norris megnyerte pályafutása első világbajnoki címét, ez követően pedig a Haas korábbi csapatfőnöke is elnézést kért tőle.

A rocksztár Lando. Megérdemli. Azt tette, amit tennie kellett ahhoz, hogy világbajnok legyen. Nem követett el hibát a végén, és hozta az eredményt. A végén nagyon kicsi volt a különbség, akár el is bukhatta volna. De Max is beismerte, hogy neki volt több pontja”

– mondta Steiner a Red Flags című podcastműsorban.

„Egy pont vagy két pont, teljesen mindegy. Ő a világbajnok, ő a rocksztár. Ő volt a futam rocksztárja. Épp eleget tett ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot, és nagyon stratégikusan versenyzett” – folytatta.

A szezon során Norris sok kritikát kapott amiatt, hogy nem mindig tudta kezelni a nyomást, felesleges hibákat követett el, és nem hozta ki a maximumot az MCL39-es autóból.

Günther Steiner elnézést kért, de a legnagyobbak közé még nem sorolná Norrist

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Steiner az év során többször is élesen bírálta az új világbajnokot, de Norris világbajnoki győzelme után elismerte, hogy vissza kell vonnia szavait, és bocsánatot kell kérnie.

Számomra azt bizonyította, hogy a végén – ahogy ő is mondta – nem kellett agresszívnek lennie ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot. Bebizonyította-e, hogy a legnagyobb bajnokok egyike? Még nem”

– vélekedett Steiner, aki szerint Norrsinak még nyernie kell pár vb-címet, hogy a legnagyobbak közé kerülhessen.