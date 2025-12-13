Live
Günther Steiner, a Forma-1-es Haas istálló egykori csapatfőnöke bocsánatot kért Lando Norristól. Steiner a szezon során rengeteg kritikát fogalmazott meg a McLaren brit versenyzőjével szemben, viszont a mostani bocsánatkérése után is sikerült egy picit még odaszúrnia Norrsinak.

Steiner az után kért bocsánatot Norristól, hogy a McLaren brit pilótája az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon megszerezte pályafutása első Forma-1-es egyéni világbajnoki címét.

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A brit versenyző a második helyről rajtolt, de végül harmadikként ért célba, ez pedig elegendő volt neki ahhoz, hogy világbajnok legyen, még ha mindössze két ponttal is előzte meg a címvédő Max Verstappent az összetettben.

Steiner szerint Norris nincs a legnagyobbak között

Lando Norris megnyerte pályafutása első világbajnoki címét, ez követően pedig a Haas korábbi csapatfőnöke is elnézést kért tőle. 

A rocksztár Lando. Megérdemli. Azt tette, amit tennie kellett ahhoz, hogy világbajnok legyen. Nem követett el hibát a végén, és hozta az eredményt. A végén nagyon kicsi volt a különbség, akár el is bukhatta volna. De Max is beismerte, hogy neki volt több pontja” 

mondta Steiner a Red Flags című podcastműsorban. 

„Egy pont vagy két pont, teljesen mindegy. Ő a világbajnok, ő a rocksztár. Ő volt a futam rocksztárja. Épp eleget tett ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot, és nagyon stratégikusan versenyzett” – folytatta. 

A szezon során Norris sok kritikát kapott amiatt, hogy nem mindig tudta kezelni a nyomást, felesleges hibákat követett el, és nem hozta ki a maximumot az MCL39-es autóból.

„Szerintem még néhány bajnokságot meg kell nyernie. De ezen a versenyen mindent jól csinált. Szóval bizonyos ponton el kell ismerni a fickót, mert rengeteg kritikát zúdítottunk rá. Most visszavonjuk a kritikákat, és azzal, hogy azt mondjuk rá, hogy rocksztár, az majdnem olyan mint a bocsánatkérés is” – tette hozzá a Haas egykori csapatfőnöke.

