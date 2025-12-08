Live
A Mercedes Forma-1-es csapata szokatlan módon búcsúztatta tartalékpilótáját a Abu-Dzabi Nagydíj után. Valtteri Bottast a szerelők és a mérnökök nemes egyszerűséggel egy kukába helyezték.

Valtteri Bottas a Williamsnél kezdte F1-es karrierjét, a Mercedesnél 2017 és 2021 között volt Lewis Hamilton csapattársa, majd a Saubernél is megfordult. A finn versenyző a 2025-ös idényt tartalékpilótaként töltötte a német istállónál, amely különleges módon búcsúzott el tőle.

Valtteri Bottas elköszönt a Mercedestől
Valtteri Bottas elköszönt a Mercedestől
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Valtteri Bottast kukába dobta a Mercedes

A Forma-1 egyik legkülöncebb figurája jövőre a Cadillac pilótájaként tér vissza a rajtrácsra, így a Mercedesnél a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj után búcsút vettek tőle. Az elköszönés azonban nem a megszokott módon zajlott a paddockban, a finn versenyző öniróniáját és egyedi humorérzékét kihasználva a mérnökök és a szerelők egyszerűen fogták Bottast, és egy kukába tették őt.

A 36 éves Bottas tehát jövőre a mezőnyhöz újonnan csatlakozó Cadillac pilótája lesz. A finn csapattársa a szintén rutinos, nála egy évvel fiatalabb mexikói Sergio Pérez lesz majd, aki éveken át versenyzett a Red Bullnál Max Verstappen oldalán.

Bottas közismert az egyedi humoráról az F1-es berkekben, egyik legsokkolóbb húzása az volt, amikor a saját meztelen képeiből készült naptárat dobott piacra.

