A Mercedes és a Red Bull között komoly vitát váltott ki november utolsó napján Andrea Kimi Antonelli hibája a Forma-1-es Katari Nagydíj végén. Az olasz pilóta rossz kanyarvétele miatt Lando Norris megelőzte őt, és egy héttel később kiderült, hogy a McLaren brit versenyzője kétpontos előnnyel lett világbajnok a négyszeres címvédő Max Verstappen előtt. A loszaíli előzéssel Norris éppen két ponttal szerzett többet, márpedig pontazonosság esetén több futamgyőzelme miatt a Red Bull holland bajnokáé lett volna a vb-cím. (Igaz, ebben az esetben alighanem Oscar Piastri elengedte volna a csapattársát vasárnap, az abu-dzabi futam legvégén, hogy mégis Norris ünnepelhessen.)

Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli elrendezték a Forma-1-es Katari Nagydíj végén történteket

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Verstappen nem haragszik Antonelli katari hibája miatt

Az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj után Antonelli oda is ment Verstappenhez, gratulált a verseny megnyeréséhez, és egyben bocsánatot is kért egyik példaképétől.

„Ne is mondd ezt, haver, minden rendben van, továbbra is barátok vagyunk!" – reagált sportszerűen a holland pilóta a 19 éves Antonelli szavaira, majd mosolyogva át is karolta a fiatal olasz versenyzőt.

A mezőny többsége (például Norris és Antonelli igen, Verstappen viszont nem) kedden a Pirelli 2026-os gumitesztjén is részt vesz Abu-Dzabiban, mielőtt téli szünetre vonulhatnak a pilóták.