Meghalt Brigitte Bardot – a filmvilág kortalan dívája és örök szexszimbóluma

A Red Bull négyszeres Forma-1-es világbajnoka ugyan lemaradt idén a címvédésről, de bizonyos fokig így is győztesen jött ki a McLarennel folytatott szoros csatából, hiszen rengetegen szurkoltak neki az újabb vb-elsőséghez. Max Verstappen elismerte, hogy őt is meglepte, mennyi támogatást kapott az elmúlt hónapokban.

Max Verstappen a 2025-ös Forma-1-es idény nagy részében esélytelennek tűnt a világbajnoki címre a McLarennel szemben. Kilenc futammal a bajnokság vége előtt, vagyis az augusztusi Holland Nagydíj után a Red Bull pilótája még 104 pontos hátrányban volt, ezt követően viszont egy valószínűtlennek tűnő felzárkózást indított, és az utolsó pillanatig életben tartotta az esélyeit, ám a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon végül Lando Norris ünnepelhette pályafutása első világbajnoki címét.

Max Verstappen nem számított rá, hogy ilyen sokan fognak neki szurkolni
Max Verstappen nem számított rá, hogy ilyen sokan fognak neki szurkolni
Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

A 28 éves versenyző a lelátókról is jelentős támogatást kapott a bajnoki címért folytatott küzdelemben – talán nagyobbat is, mint a korábbi években, amikor nem igazán tudták megszorongatni sem a riválisok. Verstappent a Talking Bullsnak adott interjújában arról kérdezték, milyen érzés volt a számára, hogy ilyen sokan szorította neki az ötödik világbajnoki címéhez, mire így válaszolt: 

Meglepő. Persze, az emberek mindig inkább annak szurkolnak, aki esélytelenebb, de azt hiszem, talán végre felismerték, hogy ki vagyok valójában

mondta a holland, aki mindössze két ponttal maradt le az első helyről a pilóták egyéni pontvadászatában.

Verstappen két lábbal a földön maradt

Verstappen arról is beszélt, hogy szerinte nem a személyisége miatt kapott több támogatást, mivel elmondása szerint az nem változott semmit, ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy mindig is igyekezett hű maradni saját értékeihez.

„Nem próbálom megjátszani magam a paddockban, vagy ilyesmi. Én egyszerűen nem vagyok ilyen. Pedig amikor sikereket érsz el az F1-ben, vagy csak jól teljesítesz, akkor könnyű erről megfeledkezni. Ezért nagyon fontos, hogy mindig körülötted legyenek azok az emberek, akik a földön tartanak és őszintén megmondják, ha esetleg kicsit is furcsán viselkedsz” – fogalmazott a négyszeres vb-győztes.

