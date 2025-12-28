Max Verstappen a 2025-ös Forma-1-es idény nagy részében esélytelennek tűnt a világbajnoki címre a McLarennel szemben. Kilenc futammal a bajnokság vége előtt, vagyis az augusztusi Holland Nagydíj után a Red Bull pilótája még 104 pontos hátrányban volt, ezt követően viszont egy valószínűtlennek tűnő felzárkózást indított, és az utolsó pillanatig életben tartotta az esélyeit, ám a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon végül Lando Norris ünnepelhette pályafutása első világbajnoki címét.

Max Verstappen nem számított rá, hogy ilyen sokan fognak neki szurkolni

Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

A 28 éves versenyző a lelátókról is jelentős támogatást kapott a bajnoki címért folytatott küzdelemben – talán nagyobbat is, mint a korábbi években, amikor nem igazán tudták megszorongatni sem a riválisok. Verstappent a Talking Bullsnak adott interjújában arról kérdezték, milyen érzés volt a számára, hogy ilyen sokan szorította neki az ötödik világbajnoki címéhez, mire így válaszolt:

Meglepő. Persze, az emberek mindig inkább annak szurkolnak, aki esélytelenebb, de azt hiszem, talán végre felismerték, hogy ki vagyok valójában

– mondta a holland, aki mindössze két ponttal maradt le az első helyről a pilóták egyéni pontvadászatában.

Verstappen két lábbal a földön maradt

Verstappen arról is beszélt, hogy szerinte nem a személyisége miatt kapott több támogatást, mivel elmondása szerint az nem változott semmit, ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy mindig is igyekezett hű maradni saját értékeihez.

„Nem próbálom megjátszani magam a paddockban, vagy ilyesmi. Én egyszerűen nem vagyok ilyen. Pedig amikor sikereket érsz el az F1-ben, vagy csak jól teljesítesz, akkor könnyű erről megfeledkezni. Ezért nagyon fontos, hogy mindig körülötted legyenek azok az emberek, akik a földön tartanak és őszintén megmondják, ha esetleg kicsit is furcsán viselkedsz” – fogalmazott a négyszeres vb-győztes.