Arról az Origón is beszámoltunk korábban, hogy a Forma-1-es csapatfőnökök megválasztották a 2025-ös szezon szerintük legjobb pilótáját. Max Verstappen sorozatban ötödik alkalommal nyerte el ezt az elismerést, idén éppen Norris és Piastri előtt. A holland zseni jövője ezért is érdekel mindenkit, mert az egyik, ha nem a legjobb versenyző az egész mezőnyben. Ez ügyben szólalt meg Oliver Mintzlaff, a Red Bull sportügyekkel foglalkozó ügyvezető igazgatója, aki a holland Telegraafnak nyilatkozva elmondta, ő hisz benne, hogy Verstappen 2028-ban lejáró szerződése után is marad, sőt, szerinte az egész pályafutására elkötelezi magát a Red Bull iránt.

Max Verstappen jövője mindenkit foglalkoztat

Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

A Red Bull optimista Verstappen kapcsán

„A legfontosabb dolog egy sportoló számára, hogy lássa, hogy a csapaton belül mindenki mindent belead. És Maxot szerintem lenyűgözte az eredmények és a csapaton belüli hangulat idei alakulása. Max természetesen nyerni akar, és a lehető legjobb autót akarja, de mi is. Amíg Max úgy érzi, hogy efelé tartunk és minden tőlünk telhetőt megteszünk, szerintem hűséges marad. Azt is látja, milyen sokat foglalkoztunk a saját motorunkkal. Ne felejtsük el, hogy mi egy energiaital-gyártó vagyunk, és ez egy különleges lépés tőlünk. Mindkét oldalról érzem a rendkívüli tiszteletet és lojalitást. Kétségem sincs afelől, hogy Max Verstappen a Red Bullnál fogja befejezni a pályafutását” – mondta rendkívül magabiztosan a német Red Bull-vezér, aki kitért még azokra a pletykákra is, hogy a világbajnok irányítja az istállót:

„Minden egyezség egyértelmű, és sosem kért tőlem semmit. Ahogy a menedzsere és az apja sem. Max egyértelműen kifejezi, hogy mit akar, és meg is érdemli ezt, mert ő a világ legjobb versenyzője. De nálunk csak egy főnök van: az a bizonyos doboz, amit eladunk… Max nagyszerű fickó, nem egy díva. Még egyszer mondom: biztosra veszem, hogy örökre velünk marad. Ha egyszer versenyzőként visszavonul – remélem, hogy nem egyhamar –, akkor más szerepkörben marad velünk. A tudása és az autók iránti érzéke különleges, és nagyon magas szinten beszél a mérnökökkel is. Ez különlegessé teszi őt” – fogalmazott Mintzlaff.