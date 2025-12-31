Az Év Versenyzője szavazás nyolcadik kiadásán arra kérték a Forma-1 illetékesei a versenyzőket, hogy értékeljék riválisaikat és rangsorolják a 2025-ös év 10 legjobb pilótáját. A pilóták azonban magukra is szavazhattak, ahogy az előző években is, sokan nem tették, és a legtöbben nem helyezték el magukat az élbolyban a titkos szavazás során. Az eredményeket a jelenlegi F1-es pontrendszer alapján adták ki, ahol minden lista első helyezettje 25 pontot kapott, míg a 10. helyen álló pilóta egy pontot. Ezeket a pontszámokat aztán összeadva alakult ki az összesített top 10, amelyet Max Verstappen nyert meg Norris előtt (tavaly is ez lett a sorrend), így a holland pilóta a csapatfőnökök szavazása után a riválisok voksolását is behúzta idén.

Verstappen itt is első lett, nem csak a csapatfőnökök szavazásán

Fotó: Forma-1

Verstappen itt is az élre tört

Verstappen figyelemre méltó küzdelmet mutatott be a szezon utolsó szakaszában, az utolsó kilenc nagydíjból hatot megnyerve, így mindössze két ponttal lemaradva a világbajnokságot megnyert Lando Norris mögött végzett. Norris, aki megszerezte első Formula–1-es címét, miután legyőzte Verstappent és csapattársát, Oscar Piastrit, sorozatban második éve végzett a második helyen. George Russell állhatott még fel a képzeletbeli dobogóra, egy hellyel előrébb végzett a tavalyi évhez képest, miután nagyszerű szezont futott a Mercedesnél, amellyel két nagydíj-győzelmet és további hét dobogós helyezést hozott.

A szavazáson részt vevő pilóták az alábbiak voltak (betűrendben): Alex Albon, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Max Verstappen (összesen 16-an).