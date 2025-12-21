A 2025-ös Forma-1-es idény első felében folyamatosan téma volt Max Verstappen esetleges távozása, mivel a Red Bull sokáig esélytelennek tűnt a McLarennel szemben. A nyári szünetet követően aztán a holland címvédésről szőtt álmai visszatértek, de a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon végül hiába nyert, Lando Norris lett az F1 új világbajnoka.

Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója kizártnak tartja, hogy Verstappen F1-es riválishoz igazoljon

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ha Verstappen távozik a Red Bulltól, a Forma-1-nek is búcsút int?

Verstappent leginkább a Mercedesszel boronálták össze, de a nyári szünet után megerősítette, hogy a 2026-os Forma-1-es szezonban is marad az osztrák istállónál. A holland szerződése egyébként tartalmaz egy kilépési záradékot, amely lehetővé teszi a számára, hogy idő előtt távozzon, ha a Red Bull nem versenyképes, vagy ha nem sikerül harcban lennie a világbajnoki címért.

Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója a De Telegraafnak adott interjújában elmondta, nem foglalkozik a záradékkal, és bízik benne, hogy Verstappen a visszavonulásáig már nem fog másik F1-es csapathoz szerződni.

„Fontos leszögezni, hogy nem tartok semmilyen teljesítményzáradéktól a szerződésében. Egy sportoló számára mindig az a legfontosabb, hogy lássa, a csapat minden tagja beleadja érte a maximumot. Szerintem Maxot lenyűgözték azok a változások, amik idén történtek”.

Bár a négyszeres Forma-1-es világbajnok jelenlegi szerződése a 2028-as szezon végéig szól, Mintzlaff elismerte, hogy ennél korábban is lehetősége lehet a távozásra. A Red Bull első embere úgy véli, a 28 éves pilótát csak akkor fogják tudni megtartani, ha versenyképes autót tudnak adni neki.

„Természetes, hogy Max mindig nyerni akar, és a lehető legjobb autót szeretné vezetni, de mi is ezt akarjuk. Amíg úgy érzi, hogy ezért minden tőlünk telhetőt megteszünk, addig szerintem hűséges marad hozzánk” – fogalmazott a német szakember, aki kizártnak tartja, hogy a holland egy rivális F1-es csapathoz szerződne a jövőben.