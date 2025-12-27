Az 1997-ben világbajnoki címet nyerő Jacques Villeneuve azért méltatta Verstappent, mert véleménye szerint a Red Bull pilótája úgy tudott harcolni a világbajnoki címért, amire más nem lett volna képes, hiszen az RB21-es óriási teljesítményhátrányban volt a két McLarenhez képest.

Verstappen nem lett világbajnok, mégis elképesztő szezont zárt

Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

A brit Lando Norris végül mindössze két ponttal nyerte meg a vb-címet, ám általános vélemény, hogy a Verstappennel vívott küzdelme szorosabb volt annál, mint amilyennek lennie kellett volna. Az év nagy részében ugyanis úgy tűnt, hogy a világbajnoki címért kizárólag a McLaren két pilótája, Norris és az ausztrál Oscar Piastri küzdhet majd, utóbbi végül 13 ponttal maradt el a győzelemtől.

Verstappen helye a bajnokok ligájában van

Széles körben elterjedt az a nézet is, hogy Verstappen magabiztosan megszerezte volna a világbajnoki címet, ha az egyik McLarent vezeti.

Kétség sem fér hozzá, Verstappen volt az év sztárja. Egész évben csúcsformában volt”

– idézi a RacingNews365 a PokerScoutnak nyilatkozó Jacques Villeneuve-öt.

„Az egyetlen alkalom, amikor pontokat hullajtott, Barcelonában volt, de ott sem túl sokat. Mindig ott volt, túlteljesített az autóval. Bajnokesélyessé tette magát, amikor más erre nem lett volna képes. Mindezt azután, hogy négy világbajnoki címet nyert, amelyek közül hármat könnyedén” – folytatta a francia sztár.

Jacques Villeneuve-öt lenyűgözte Verstappen teljesítménye

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto via AFP

Amikor Verstappen tavaly megszerezte negyedik címét, olyan legendák mellé került, mint Alain Prost és Sebastian Vettel. Villeneuve szerint azonban – annak ellenére, hogy idén lemaradt az ötödik bajnoki címéről – Verstappen csak tovább növelte a tekintélyét a 2025-ös teljesítményével.

„Nem altatta el a siker, ezzel is megmutatta, hogy igazi klasszis” – mondta Villeneuve, aki fontos különbséget tett a puszta világbajnokok és azok között, akik Verstappenhez hasonlóan ott vannak a legnagyobbak között.

Ő egy másik ligában van. Az összes nagy bajnok ligájában, a valaha volt legnagyobbakéban. Nem minden bajnok volt egyben nagy bajnok is”

– tette hozzá a francia világbajnok, aki 11 futamgyőzelemmel zárta Forma-1-es pályafutását.