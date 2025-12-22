A holland pilótát arról faggatták, hogy megbánta-e a korábbi, barcelonai Spanyol Nagydíjon George Russell-lel történt vitatott esetet. Az incidensnek komoly utóélete lett: Verstappen 10 másodperces büntetést kapott, és az ötödik hely környékéről végül a tizedikre csúszott vissza, ami sokak szerint érzékeny pontveszteség volt a szezon egészét nézve.

Max Verstappent ritkán látni ennyire ingerültnek

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Verstappen láthatóan nem értett egyet a megközelítéssel, és ingerülten reagált. A videón jól hallható, amint visszakérdez az újságíróra, majd odaszúr: „Mi ez a buta vigyor az arcodon?”

Verstappen szerint minden az egész éves teljesítményen múlik

A beszólás után sem hagyta annyiban: Verstappen lényegében azt kifogásolta, hogy szerinte a szezonját nem lehet egyetlen jelenetre leszűkíteni.

Úgy fogalmazott, hogy „elfelejtik az összes többi dolgot”, ami az év során történt, és szerinte beszédes, hogy „mindig csak Barcelona” kerül elő. Azt is hozzátette, hogy egy világbajnokság nem egyetlen incidensen, hanem az egész éves teljesítményen múlik, majd odaszúrt még egy félmondatot is arról, hogy a szezon második felében ő is kapott „korai karácsonyi ajándékokat”, vagyis szerinte más fordulatokat is ugyanígy lehetne firtatni.