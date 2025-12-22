Live
Elszakadt a cérna. Egy korábbi Forma-1-es sajtótájékoztatón készült videó kezdett újra terjedni az interneten, amelyen Max Verstappen látványosan elveszíti a türelmét egy újságíró kérdése hallatán. A felvételen a holland világbajnok nemcsak a felvetést utasítja vissza, hanem a kérdező stílusát is szóvá teszi.

A holland pilótát arról faggatták, hogy megbánta-e a korábbi, barcelonai Spanyol Nagydíjon George Russell-lel történt vitatott esetet. Az incidensnek komoly utóélete lett: Verstappen 10 másodperces büntetést kapott, és az ötödik hely környékéről végül a tizedikre csúszott vissza, ami sokak szerint érzékeny pontveszteség volt a szezon egészét nézve.

Max Verstappen jövőre már nem az 1-es rajtszámot fogja viselni
Max Verstappent ritkán látni ennyire ingerültnek
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Verstappen láthatóan nem értett egyet a megközelítéssel, és ingerülten reagált. A videón jól hallható, amint visszakérdez az újságíróra, majd odaszúr: „Mi ez a buta vigyor az arcodon?”

Verstappen szerint minden az egész éves teljesítményen múlik

A beszólás után sem hagyta annyiban: Verstappen lényegében azt kifogásolta, hogy szerinte a szezonját nem lehet egyetlen jelenetre leszűkíteni.

Úgy fogalmazott, hogy „elfelejtik az összes többi dolgot”, ami az év során történt, és szerinte beszédes, hogy „mindig csak Barcelona” kerül elő. Azt is hozzátette, hogy egy világbajnokság nem egyetlen incidensen, hanem az egész éves teljesítményen múlik, majd odaszúrt még egy félmondatot is arról, hogy a szezon második felében ő is kapott „korai karácsonyi ajándékokat”, vagyis szerinte más fordulatokat is ugyanígy lehetne firtatni.

