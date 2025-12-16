Már az előző év második felében is a McLaren volt a leggyorsabb autó a Forma-1-ben, és a wokingiak ennek köszönhetően meg sem álltak a konstruktőri világbajnoki címig, egyéniben viszont esélyük sem volt Max Verstappennel szemben. Idén fordult a kocka, a McLaren nyitott az élen, ők a csapatok versenyét is megnyerték, a Red Bul feltámadt az idény második felére. Olyannyira, hogy Verstappen óriási hátrányt ledolgozva két ponttal maradt el az egyéni világbajnok Lando Norristól a végelszámolásnál, Oscar Piastrit pedig meg is előzte.

Marko talán éppen egy teóriáját meséli Verstappennek

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Marko szerint Verstappen lenne a világbajnok, ha Hornert korábban kirúgják

A Red Bull ikonikus alakja szerint azonban az egész máshogy is alakulhatott volna. Az alakulattól az idény végén távozott Helmut Marko úgy látja, minden azon múlott, hogy Christian Hornertől nem szabadultak meg korábban. Mint ismert, a csapatfőnököt júliusban, húsz év után rúgták ki. Akkor még nem futott az energiaitalosok szekere, Horner utódjával, Laurent Mekiesszel viszont igen.

Ha ezt korábban megtettük volna, idén minden sokkal gyorsabban visszatért volna a megfelelő kerékvágásba, és Max világbajnok lett volna. Erről teljes mértékben meg vagyok győződve

– szögezte le a 82 éves tanácsadó.

Marko hozzátette, muszáj volt tenniük valamit az előrelépés érdekében. Elárulta, a Red Bullnál nem volt kellemes a légkör, főleg a csapatfőnök utolsó másfél évében, miután egy alkalmazott szexuális zaklatással vádolta meg őt. Horner ezt még megúszta, de a tekintélye és a belé vetett bizalom egyre csökkent, majd a teljesítmény visszaesésével a bikák súlyos döntésre szánták el magukat.

„Az utolsó néhány év Hornerrel nem volt kellemes. Piszkos trükköket vetettek be” – fedte fel Helmut Marko, akit rendkívül fájdalmasan érint, hogy a nagy hajrá ellenére 2025-ben nem Verstappen lett a világbajnok. Azonban nem közvetlenül ez vezetett a tanácsadó távozásához, ő már az idény végéhez közeledve, Katarban eldöntötte, hogy elköszön a Forma-1-től.