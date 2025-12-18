Több változás is lesz a 2026-os Forma-1-es szezonban, kezdve az új motorszabályokkal, de a rajtszámok terén is történtek újítások a 2025-ös idényhez képest. Ezek közül kétségtelenül az egyik legnagyobb meglepetés Max Verstappenhez köthető.

Max Verstappen jövőre már nem az 1-es rajtszámot fogja viselni

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Max Verstappen új rajtszámmal fog versenyezni

A Red Bull holland pilótája kezdetben a 33-as, majd 2022 óta az 1-es rajtszámmal versenyzett, ám miután a nemrég zárult F1-es idényben alulmarad a világbajnoki címért vívott küzdelemben Lando Norrisszal szemben, így elveszítette a jogot az 1-es használatára – vagyis a következő évre a McLaren brit versenyzője kapta meg az 1-es rajtszámot, mint címvédő.

Verstappen azonban úgy döntött, nem tér vissza régi rajtszámához, inkább új korszakot kezd, ezért jövőre a 3-as számmal fog versenyezni, amely korábban Daniel Ricciardóé volt a Milton Keynes-i csapatnál.

Max Verstappen is confirmed to race as car number 3 for the 2026 season 3️⃣#F1 pic.twitter.com/czlpT5jTDB — Formula 1 (@F1) December 18, 2025

Az egyest leszámítva mindig is a hármas volt a kedvenc számom mindig is a hármas volt. Így most lecseréltem és a hármasban fogok versenyezni. A 33-as szám is jó volt, de jobban szeretem az egyjegyű számokat. Mindig azt mondtam, hogy duplán szerencsét hoz a két hármas, de nekem ez már megvolt a Forma-1-ben

– mondta a holland pilóta a Viaplaynek .

A hollandon kívül a mezőny többi tagja nem élt a számváltás lehetőségével. Az egyetlen újonc, vagyis a Racing Bulls versenyzője, Arvid Lindblad a 41-es rajtszámot választotta.